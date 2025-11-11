המגן השמאלי לירוי רביבו הורחק לשני משחקים

אם לא די במצבה הלא ברור של מכבי עירוני אשדוד בליגה א' דרום (יש צפי לבור כלכלי, נוכח תשובה שלילית מגורם שהיה אמור להעביר כסף למועדון), הרי שבית הדין המשמעתי, בהחלטה אוטומטית, העביר ללירוי רביבו, מגן הקבוצה, הודעה כי מורחק הוא משני משחקים, בפועל, הן בליגה והן בגביע האזורים (אין חפיפה בין הליגה למפעל).

ההחלטה הגיעה לשולחנו של אחיין חיים רביבו, זאת לאחר המקרה שארע במשחק החוץ, במסגרת המחזור השמיני, מול בית"ר יבנה, בהפסד 3:2, משחק שהוציא הקבוצות אל פגרת השזרועים. בדו"ח השופט, אופק מלכה, ציין כי לאחר סיום ההתמודדות, לירוי ניגש אליו ואמר לו צמד משפטים שלא היו ראויים ואינם ספורטיביים.

לירוי רביבו יצא אשם תחת הסעיף "העלבת שופט המשחק" ועל כן הורחק בידי בית הדין המשמעתי לשני משחקים בפועל. כלומר, ייעדר ממחזורי הליגה 10-9 (נגד מכבי קריית מלאכי ונגד הפועל הרצליה) וכך גם מצמד משחקי גביע האזורים, הרי שמדובר ביישות נפרדת מהליגה. לעת עתה, הרי שטרם חלף לו שלב בגביע הנ"ל, ייעדר רביבו מהמשחק מול הפועל הרצליה.

דו”ח השופט

“תקרית ראשונה: בדקה 96 של המשחק לאחר שריקה לפנדל לטובת הקבוצה הביתית, צעק לי בזלזול וכאות מחאה מאמנה של עירוני אשדוד: ״כל הכבוד אופק כל הכבוד, הרסת את המשחק. תקרית שנייה: בסיום המשחק, כאשר אני והצוות עושים את דרכנו לחדר השופטים שצמוד לקבוצה האורחת, שמעתי וזיהיתי במו עיניי תוך כדי שנוצר בינינו קשר עין, את שחקנה של עירוני אשדוד (לירוי רביבו).

“צעק לי: ‘אתה שופט כמו עיוור ב-20 דקות האחרונות של המשחק’. על כך הוצאתי לו כרטיס אדום ישיר בחדר ההלבשה. מיד לאחר מכן הוא פתח ללא רשות את הדלת של חדר השופטים ואיים עליי: ‘אני אדאג שלא תשפוט יותר כדורגל בחיים’”.