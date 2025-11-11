האיגוד דורש לקנוס את מכבי ת"א ב-7,000 ש"ח

תובע איגוד הכדורסל, עו"ד איתמר ליפנר, דורש לקנוס את מכבי תל אביב בסכום של 7,000 שקלים בעקבות התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדיה במשחק הליגה מול אליצור נתניה שנערך ב־8 בנובמבר 2025.

על פי דו"ח השופטים והמשקיף, המשחק הופסק חמש פעמים לאחר שאוהדי מכבי תל אביב השליכו גזירי נייר לפרקט, 9:29 דקות לסיום הרבע הראשון, 9:53 דקות לסיום הרבע השני, 1:55 דקות לסיום הרבע השלישי, וכן פעמיים נוספות ברבע הרביעי.

בנוסף צוין כי אוהדי הקבוצה ביציע המרכזי הניפו דגלים שהפריעו לשידור המשחק, וחרף פניות נציג ערוץ 5 והמשקיף, רק לאחר מספר בקשות הסכימו לעבור ליציע צדדי.

בהתאם לתקנון המשמעת של איגוד הכדורסל ולנספח “עונשי מינימום”, קבע התובע כי מדובר בעבירה על סעיף 22 (יד), התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים, וביקש מהאיגוד להטיל על מכבי תל אביב קנס כספי בגובה 7,000 ש"ח.