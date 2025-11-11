יום שלישי, 11.11.2025 שעה 14:56
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

בקריית אתא מאושרים: "צריכים לספור אותנו"

שמחה גדולה אצל הקבוצה של אלדד בנטוב שחגגה ביום הולדתו, ניצחון 90:98 על חולון וכעת נמצאת במקום הרביעי בטבלה. המאמן: "גאה, נלחמנו כל המשחק"

|
אלדד בנטוב חוגג את הניצחון (רועי כפיר)
אלדד בנטוב חוגג את הניצחון (רועי כפיר)

עירוני קריית אתא פתחה את העונה בצורה נהדרת. החניכים של אלדד בנטוב ניצחו אתמול נצחון מרשים בחולון, 90:98 ולאחר חמישה מחזורים הם במאזן חיובי של 2:3. להשוואה, בכל העונה שעברה קריית אתא לא הייתה במאזן חיובי בליגה, דבר שכרגע מציב את אתא במקום הרביעי בליגה. 

הניצחון בחולון, הוא ניצחון החוץ הראשון שלה אי פעם, שהשיגה הקבוצה מהקריות בליגה על הפועל חולון. לפני כן נערכו בעבר חמישה מפגשים ובכולם ניצחו הסגולים-צהובים. הדבר המרשים ביותר בניצחון הזה הוא שקריית אתא הובילה בפער גדול כבר ברבע הראשון ומשם לא שמטה את היתרון וידעה לענות לכל נסיון קאמבק של חולון. 

אלדד בנטוב, שחגג אתמול גם יום הולדת 36, אמר בסיום: “שמח מאוד בשביל השחקנים. גאה בהם וכל הקרדיט אליהם. נלחמנו כל המשחק, עברנו נסיונות קאמבק של חולון כל הזמן ואני מאוד שמח. כיף גדול לנצח פה, במקום שלא ניצחנו בעבר ונגד מאמן נהדר כמו דני פרנקו”. 

תומר אסייג זורק לשלוש (רועי כפיר)תומר אסייג זורק לשלוש (רועי כפיר)

בנטוב התייחס לסגנון המשחק של קבוצתו: “פריז באסקט, ולנסיה ומיאמי משחקות כך והרבה מאמנים מנסים ללמוד את הכדורסל הזה.  יש לנו שחקנים עם אופי ומשמעת שאפשר לשחק איתם כדורסל כזה. יש לנו זרים עם אופי מדהים, שרוצים ללמוד. החבר'ה עובדים קשה כל יום ואז קל להטמיע את הכדורסל שאתה רוצה לשחק”. 

קריית אתא קיבלה ארבעה שחקנים שקלעו בספרות כפולות (נואה לוק 21, תומר אסייג ומאליק הול 17 כ"א וג'מייה ניל 14). תומר אסייג,  שמסר גם 6 אסיסטים והעמיד מדד יעילות של 21 ובכלל נהנה מפתיחת עונה נהדרת (ממוצעים של 9.2 נקודות, 5.6 אסיסטים ומדד יעילות של 11 בממוצע למשחק), אמר בסיום: “אנחנו רוצים להראות בכל משחק שצריך לספור אותנו”. 

אלדד בנטוב עם תומר אסייג (רועי כפיר)אלדד בנטוב עם תומר אסייג (רועי כפיר)

בנטוב עצמו אמר על אסייג: “קודם כל יש לי עשרה שחקנים שכל אחד מהם יכול לעשות הבדל בערב נתון. תומר הוא שחקן ברמה גבוהה מאוד. הוא שדרג מאוד דברים מסוימים בשנים האחרונות, כמו ברמת קבלת ההחלטות. הוא משחק כמו רכז שכבר 15 שנים בליגה”. 

הסנטר, דריוס האנה, אמר לאחר המשחק: “משחק קשה וטוב. זה היה ניצחון נהדר, קהל נהדר, אני אוהב את האנרגיה כאן. כיף להשיג את הניצחון בחוץ. סוד ההצלחה העונה? כולם מוכנים לשחק. זה מאמץ, הגנה וריבאונדים”.

תומר אסייג חודר (רועי כפיר)תומר אסייג חודר (רועי כפיר)
