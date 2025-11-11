מרגש: הנבחרת ביקרה באתר ההנצחה בקובנה

נבחרת ישראל ביקרה הבוקר ב״שער התשיעי״ בקובנה, אתר הנצחה לזכר עשרות אלפי היהודים שנרצחו על ידי הנאצים. יחד עם צוות השגרירות הישראלית, בראשות השגרירה שלי הגלר ליבנה, הונחו זרים באתר על ידי הקפטן אלי דסה ודור פרץ. מאמן הנבחרת רן בשמעון הקריא קדיש לזכר הנספים.

בן שמעון אמר: ״להיות כאן עם נבחרת ישראל, לזכור, להנציח, להתפלל ולערוך סיור מצמרר, זאת זכות גדולה וחובה עבורנו. אנחנו חלק מעם ומדינה שתמיד יוצאים חזקים יותר ומקדשים את החיים״.

אלי דסה ודור פרץ מניחים זר פרחים (ההתאחדות לכדורגל בישראל)

הביקור של הנבחרת בליטא הוא במסגרת משחק ידידות בו תתמודד מול הנבחרת המקומית ביום חמישי (19:00), ולאחריו תצא למפגש מול נבחרת מולדובה בקישינב (יום ראשון, 21:45), שינעל את קמפיין מוקדמות המונדיאל. החניכים של רן בן שמעון נמצאים במקום השני בבית, כשהם איבדו סיכוי להעפיל למונדיאל.

נבחרת ישראל באתר ההנצחה בקובנה (ההתאחדות לכדורגל בישראל)