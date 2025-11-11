יום שלישי, 11.11.2025 שעה 14:24
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

עידן עופר ישמור על כל מניותיו באתלטיקו מדריד

בניגוד לפרסומים לפיו אחוזי הבעלות של איש העסקים בקבוצה ידוללו בעקבות העסקה עם אפולו, עופר ימשיך להחזיק ב-28% ויהיה בעל המניות השני בגודלו

|
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)

למרות הפרסומים בספרד על "אקזיט" של עידן עופר מאתלטיקו מדריד ודילול מניותיו, מתברר כי איש העסקים הישראלי לא מכר את אחזקותיו במועדון. על פי גורמים בסביבתו, עופר שמר על מלוא 28 האחוזים שלו ונשאר בעל המניות השני בגודלו בקבוצה.

קרן ההשקעות האמריקאית "אפולו" תחזיק ב-55% מהמניות, בעוד עופר נותר עם 28%, מיגל אנחל חיל מרטין עם 10% ונשיא המועדון אנריקה סרסו עם 5%, כש-2% הנותרים של הציבור. המשמעות היא שהדיווחים על ירידה ל־17% או מכירה מלאה אינם נכונים, וה"אקזיט" שדובר עליו הוא רק על הנייר.

בספרד דווח כי קרן "אפולו" השקיעה סכומי עתק בקולצ’ונרוס, שממוקמים כיום במקום הרביעי בליגה הספרדית עם 25 נקודות, אך עופר ממשיך להחזיק בחלק משמעותי מהמועדון ולהיות דמות מפתח בהנהלה.

עידן עופר (האתר הרשמי של פמליקאו)עידן עופר (האתר הרשמי של פמליקאו)

האתגר שנותר הוא לשמר את האיזון בין הצלחה ספורטיבית לניהול פיננסי. מאז מינויו של דייגו סימאונה ב-2012, אתלטיקו שומרת על רצף של 13 עונות בליגת האלופות, הבסיס לכל הצלחה עסקית עתידית.

אפולו תידרש כעת לא רק למקסם רווחים, אלא גם להבין את רגש האוהדים והייחוד של המועדון. שילוב בין היציבות הכלכלית שהקרן מביאה לבין היסוד הספורטיבי שממשיך להוביל סימאונה, עשוי להגדיר מחדש את עתידה של אתלטיקו מדריד בעידן שבו גם ההון וגם הכדורגל הולכים יד ביד. 

