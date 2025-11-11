דה לה פואנטה: "אני בשוק", גם ברצלונה זועמת

בברצלונה מנסים להקל על כאבי המפשעה של לאמין ימאל באמצעות סדרת טיפולים רפואיים מתקדמים, אך אחד מהם, טיפול בגלי רדיו שבוצע אתמול, גרם למשבר של ממש מול ההתאחדות הספרדית. מדובר בהליך רפואי לא פולשני שבו מוזרם זרם חשמלי מבוקר דרך מחטים דקות, המונחות בדיוק על העצבים האחראים על תחושת הכאב, במטרה להפחית את פעילותם.

קיימים שני סוגים לטיפול הזה, האחד באמצעות חימום העצב להפחתת פעילותו, והשני באמצעות פולסים חשמליים שמפחיתים כאב מבלי לפגוע בעצב עצמו. מדובר בהליך קצר שאינו דורש אשפוז, והמטופל יכול לחזור מיד לשגרה, כשהוא נהנה מהפחתה משמעותית בכאב וללא צורך במשככי כאבים.

עם זאת, ההתאחדות הספרדית הביעה זעם והוציאה הודעה חריפה לאחר שגילתה, לטענתה, ללא ידיעתה, כי ימאל עבר את הטיפול ביום שבו נפתחה ההכנה למשחקים מול גאורגיה וטורקיה. "השירותים הרפואיים של ההתאחדות מביעים הפתעה ואי שביעות רצון עמוקה מכך שהשחקן עבר הליך פולשני מבלי שנמסרה לנו כל הודעה מוקדמת", נכתב בהודעה.

דה לה פואנטה וימאל (IMAGO)

עוד נמסר כי ההתאחדות קיבלה את הדו"ח הרפואי רק בלילה, ובו צוין כי ימאל זקוק למנוחה של שבעה עד עשרה ימים. בעקבות זאת החליטה ההתאחדות לשחרר את ימאל מהסגל. המאמן לואיס דה לה פואנטה הביע תסכול מהאירוע: “אני בשוק, לא חוויתי דבר כזה מעולם, וזה ממש לא נורמלי. כולם מופתעים, אתה לא יודע כלום, לא מקבל עדכונים, ואז פתאום מספרים לך”, אמר. עם זאת, העיתונאי חאבי מיגל הזכיר כי המאמן לא נראה כה נסער כאשר ימאל קיבל זריקות וולטרן לפני המשחק מול טורקיה.

מי שמוביל את ההתייעצות הרפואית הוא המנתח הבלגי ארנסט שילדרס, מומחה עולמי לפציעות מפשעה, שהגיע לברצלונה כדי להעניק חוות דעת. בברצלונה החליטו לבחור בטיפול לא פולשני כדי להימנע מסיכון השתתפותו של ימאל במונדיאל, שיחל בעוד שבעה חודשים.

במועדון הקטלוני מצדם זועמים על ההתאחדות הספרדית, שלטענתם לא הייתה צריכה כלל לזמן את ימאל לסגל, שכן הפציעה שלו “באה והולכת, אך אינה מאפשרת לו לשחק במיטבו”, כפי שהגדירו גורמים בקבוצה. בברצלונה הזכירו כי גם ניקו וויליאמס, שחקנה של אתלטיק בילבאו, לא זומן לסגל מסיבות דומות, למרות ששיחק 72 דקות בקבוצתו רק יום קודם לכן.

לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)

גורמים בברצלונה מסרו ל’אס’ כי למועדון יש זכות מלאה "להגן על השחקן ולשים אותו תחת טיפול רפואי שמומלץ על ידי רופאיו". מנגד, בהתאחדות טענו כי מדובר במקרה חמור וחריג ביותר, ובשל כך נשיא ההתאחדות רפאל לוסאן יצר קשר ישיר עם נשיא ברצלונה ז’ואן לאפורטה בניסיון להרגיע את הרוחות.

המתח בין הצדדים גבר לאחר שדבריו של מאמן ברצלונה האנזי פליק עוררו סערה: "הוא עזב את הנבחרת עם כאבים וחזר עם כאבים. נתנו לו משככי כאבים, ובכל זאת הוא שיחק 79 דקות במשחק הראשון ו־73 בשני. זה לא נקרא לדאוג לשחקנים. לספרד יש שחקנים נהדרים, והיא צריכה לשמור עליהם. אני עצוב", אמר המאמן.

דה לה פואנטה הגיב בחדות: "אני לא זוכר מה פליק אמר, וגם לא מתעניין בזה". כך או כך, המתיחות בין ברצלונה לנבחרת ספרד בעיצומה, והאירוע סביב ימאל הפך לעוד מוקד חיכוך במערכת היחסים הרגישה שבין המועדון הקטלוני להתאחדות הספרדית.