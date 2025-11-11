רבע 1, 02:58: טראפני שארק - בני הרצליה 20:11

בני הרצליה רושמת פתיחת עונה רעה מאוד, כשהיא ממוקמת במקום האחרון גם בליגה וגם בליגת האלופות של פיב”א. החניכים של יהוא אורלנד מתארחים בשעה זו אצל טרפאני שארק האיטלקית, ומקווים לרשום ניצחון בכורה במפעל, שישאיר אותם בחיים במאבק על העלייה לשלב הבא.

אורלנד ושחקניו עומדים על פתיחת עונה לא טובה בלשון המעטה, כשהם רושמים ניצחון אחד בלבד בשבעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. הרצליה סוף סוף השיגה תוצאה חיובית לאחר שגברה ביום חמישי 90:95 על מכבי ראשון לציון. המאמן יודע שהפסד יחסל כמעט סופית את סיכויי העלייה לשלב הבא, בעוד ניצחון, בטח בהפרש של מעל ל-3 נקודות, ישאיר את הקבוצה מהשרון בחיים.

מהצד השני, האיטלקים מגיעים להתמודדות במומנטום נהדר, כשהם רושמים ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, שאחד מהם אף היה על הרצליה. הכרישים יודעים שתוצאה טובה תקרב אותם לעלייה לשלב הבא, ואף תוכל לשים אותם במאזן זהה לטופאש בורסה השנייה. בליגה המקומית טרפאני מרשימה כשהיא נמצאת במקום השלישי, עם מאזן זהה לבולוניה וברשיה שבפסגה.

המפגש הקודם בין הקבוצות סיפק משחק צמוד ודרמטי, שבסופו יצאו האיטלקים עם ידם על העליונה לאחר ניצחון 74:77. אצל הרצליה בלטו צ’ינאנו אונואקו ואלייז’ה סטיוארט עם 21 נק’ ו-16 נק’ בהתאמה, בעוד את טרפאני הובילו מאט הארט וג’ורדן פורד עם 14 נקודות כל אחד.

רבע ראשון

חמישיית טרפאני שארק: פול אבואה, ג’ורדן פורד, אמאר אליבגוביץ’, טימי אלן, ג’ון פטרוצ’לי

חמישיית בני הרצליה: ג’ורדון ורנאדו, טוני דאגלס, מקס היידגר, צ’ינאנו אונואקו, אלייז’ה סטיוארט

המחשק החל עם שתי נקודות מהירות של ג’ורדון ורנאדו, אך אמאר אליבגוביץ החזיר עם שלשה משלו. צ’ינאנו אונואקו ניגש לקו אך דייק רק פעם אחת, לאחר מכן ורנאדו צלף מאחורי הקשת ומיד אחריו אונואקו הגיע עד לסל וקלע. אונואקו לא נח, הפורוורד קלע שוב והוסיף שתי נקודות.