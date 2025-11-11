יום שלישי, 11.11.2025 שעה 22:01
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
7346-3904ריטאס וילנה1
6300-3084לגיה ורשה2
6330-3084פרומיתאס3
5362-3324היידלברג4
 בית 2 
6242-2623שאלון1
5235-2553אלבה ברלין2
4256-2663נימבורק3
3262-2123סבאח באקו4
 בית 3 
8273-3454חובנטוד בדאלונה1
6341-3444הפועל חולון2
6358-3434שולה3
4341-2814בורסאספור4
 בית 4 
6223-2703טנריפה1
5253-2413טופאש בורסה2
4249-2443טראפני שארק3
3275-2453בני הרצליה4
 בית 5 
8329-3734גלאטסראיי1
6319-3054וירצבורג2
5350-3444טרייסטה3
5355-3314איגוקאה4
 בית 6 
6199-2313א.א.ק. אתונה1
6294-3094סולנוקי אולאי2
6299-2884לוויצה פטריוטי3
3238-2023ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
6201-2713מלאגה1
5256-2513מרסין2
4246-2233קרדיצה3
3301-2593אוסטנד4
 בית 8 
8274-3414גראן קנאריה1
6317-3094סובוטיקה ספרטק2
5309-3204לה מאן3
5367-2974בנפיקה ליסבון4

רבע 1, 02:58: טראפני שארק - בני הרצליה 20:11

ליגת האלופות של פיב"א, מחזור 4: החבורה של יהוא אורלנד, אשר ממוקמת אחרונה גם בליגת ווינר סל וגם באירופה, מתארחת באיטליה אצל הקבוצה המקומית

|
צ'ינאנו אונוואקו (שחר גרוס)
צ'ינאנו אונוואקו (שחר גרוס)

בני הרצליה רושמת פתיחת עונה רעה מאוד, כשהיא ממוקמת במקום האחרון גם בליגה וגם בליגת האלופות של פיב”א. החניכים של יהוא אורלנד מתארחים בשעה זו אצל טרפאני שארק האיטלקית, ומקווים לרשום ניצחון בכורה במפעל, שישאיר אותם בחיים במאבק על העלייה לשלב הבא.

אורלנד ושחקניו עומדים על פתיחת עונה לא טובה בלשון המעטה, כשהם רושמים ניצחון אחד בלבד בשבעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. הרצליה סוף סוף השיגה תוצאה חיובית לאחר שגברה ביום חמישי 90:95 על מכבי ראשון לציון. המאמן יודע שהפסד יחסל כמעט סופית את סיכויי העלייה לשלב הבא, בעוד ניצחון, בטח בהפרש של מעל ל-3 נקודות, ישאיר את הקבוצה מהשרון בחיים.

מהצד השני, האיטלקים מגיעים להתמודדות במומנטום נהדר, כשהם רושמים ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, שאחד מהם אף היה על הרצליה. הכרישים יודעים שתוצאה טובה תקרב אותם לעלייה לשלב הבא, ואף תוכל לשים אותם במאזן זהה לטופאש בורסה השנייה. בליגה המקומית טרפאני מרשימה כשהיא נמצאת במקום השלישי, עם מאזן זהה לבולוניה וברשיה שבפסגה.

המפגש הקודם בין הקבוצות סיפק משחק צמוד ודרמטי, שבסופו יצאו האיטלקים עם ידם על העליונה לאחר ניצחון 74:77. אצל הרצליה בלטו צ’ינאנו אונואקו ואלייז’ה סטיוארט עם 21 נק’ ו-16 נק’ בהתאמה, בעוד את טרפאני הובילו מאט הארט וג’ורדן פורד עם 14 נקודות כל אחד.

רבע ראשון

חמישיית טרפאני שארק: פול אבואה, ג’ורדן פורד, אמאר אליבגוביץ’, טימי אלן, ג’ון פטרוצ’לי

חמישיית בני הרצליה: ג’ורדון ורנאדו, טוני דאגלס, מקס היידגר, צ’ינאנו אונואקו, אלייז’ה סטיוארט

המחשק החל עם שתי נקודות מהירות של ג’ורדון ורנאדו, אך אמאר אליבגוביץ החזיר עם שלשה משלו. צ’ינאנו אונואקו ניגש לקו אך דייק רק פעם אחת, לאחר מכן ורנאדו צלף מאחורי הקשת ומיד אחריו אונואקו הגיע עד לסל וקלע. אונואקו לא נח, הפורוורד קלע שוב והוסיף שתי נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
