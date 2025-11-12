נעים: קבוצות שבצמרת הלאומית לא רוצות לעלות

מחזור נוסף תם בליגה הלאומית וכרגיל היו תוצאות מעניינות. המאמן יובל נעים עלה לדבר על הליגה השנייה בטיבה בישראל, וגם על מכבי תל אביב ומכבי חיפה, במסגרת תוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

אנחנו רואים את הטבלה מתעצבת לה אחרי 12 מחזורים. מכבי פ”ת כצפוי ברחה, אבל מה דעתך על הפועל ראשון לציון?

”אני חושב ששנים לא הייתה ליגה לאומית שבה מחפשים את הכוכב הבא ומבחינתי הכוכב הבא זו הקבוצה השנייה. עכשיו, צריך לחלק את זה לקבוצות שרוצות לעלות וקבוצות שלא יכולות לעלות”.

אריאל שיימן לא רוצה לעלות ליגה, הוא ישחרר שחקנים בינואר.

”זה לא ספורטיבי. יש קבוצות שרוצות לעלות, אבל לא בטוח שהן מסוגלות”.

כמו בני יהודה.

”לא, בני יהודה והפועל עכו פספסו את הרכבת. זה לא יקרה השנה”.

שחקני בני יהודה (רועי כפיר)

פתאום יפו ניצחה ארבעה משחקים, הטבלה צפופה, הפועל רמת גן עם 18.

”מעניין אותי לשמוע מה הסטטוס של הפועל כפר סבא, הם רוצים לעלות? לא רוצים לעלות? נהיה לך מצב שרוב הקבוצות שכביכול בצמרת, לא רוצות לעלות”.

מי שתביא שובר שוויון בינואר תיקח את הכרטיס השני.

”זו הזדמנות שכנראה לא תחזור. בדרך כלל שתי היורדות הן המועמדות המובילות לעלות בחזרה. יש פה הזדמנות לראשון לציון, לרמת גן, לכפר שלם”.

מי תצטרף למכבי פתח תקווה? אמרת כפר שלם לפני כמה תכניות.

”כפר שלם מבחינת קישור והתקפה הקבוצה הכי טובה אחרי מכבי פ”ת. גם בשיחות שהיו לי עם אביחי, הוא גם לא מתלהב לעלות כי גם זה הרבה כסף וגם אין קהל, אבל מבחינה מקצועית היא קבוצה טובה מאוד”.

שחקני כפר שלם (שחר גרוס)

אם הם יעלו איפה הם ישחקו?

”אם בליגה הלאומית רוב הקבוצות לא רוצות לעלות, אולי שינו זוארץ יעשה שינוי ויעלה רק קבוצה אחת. זה שכפר קאסם בצמרת כרגע זה נס עם העונש של פיפ”א”.

אז מי הקבוצה השנייה?

”כפר שלם”.

יש לך עוד אבחנה מעניינת על הליגה?

”שום דבר מעניין, מכבי פתח תקווה מעל הליגה. גם אם היא תפסיד פה ושם”.

שחקני מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)

מה אתה חושב על השישייה שמכבי תל אביב חטפה?

”רק השחקנים אשמים, אני לא מאשים את לאזטיץ’. יש לי בעיה עם הכדורגל המודרני ששוער מנהל את משחק ההגנה. אפשר לחשוב שפעם לא היה כדורגל שלא היו עושים את זה. באו והעתיקו קבוצות מהעולם. באים לפה, כופים את זה על קבוצה שהשחקנים שלה לא מסוגלים לעשות את זה ומאז, כל קבוצה שעושה את זה, היא נותנת ליריבה שלה שלושה או ארבעה מצבים מול שוער”.

מה אתה חושב על מה שקורה במכבי חיפה?

”הסגל שלה חלש מאוד, הישראלים לא מספיק טובים. ברק בכר וגיא צרפתי אולי יכולים לעשות שינוי קטן לטובה, אבל לדעתי זה לא יקרה תוך שנה או שנתיים. כשאראה שהם מביאים זר כמו צ’ירון שרי זה יהיה הישג. אם הם יגיעו לפלייאוף עליון זה יהיה הישג גדול”.