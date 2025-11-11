"מה היא חשבה שיקרה בחדר, שיקראו תהילים?"

לאחר שמעצרו של אחד הכדורגלנים החשודים במעורבות באונס של תיירת הוארך ביומיים בעקבות דין בבית משפט השלום בתל אביב, עורך הדין שמייצג אותו משה מרוז דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על הפרשה המורכבת והציג את הצד של הכדורגלנים מול הבחורה.

מה אפשר להגיד בשלב הזה של החקירה בכל הנוגע ללקוח שאתה מייצג? היה דיון בעניינו היום בבית משפט השלום.

”היה דיון בעניינו והוארך מעצרו בשלושה ימים. החקירה נמצאת בתחילתה, אבל מדובר פה בשתי גרסאות. שלושת החשודים בגדול אומרים שזה היה בהסכמה, היא טוענת שאנסו אותה. יש דברים שלא מתיישרים עם דברים שלה, כי שלושתם הלכו איתה למלון בהסכמתה. נשאלת השאלה – שלושה בחורים שהיא לא מכירה ומסכימה ללכת איתם לבית מלון. מה היא חשבה שיקרה שם? שהם יקראו תהילים? שישחקו משחק חברתי?”

היא טוענת שהיה שם אונס בניגוד לרצונה, אז מה קרה?

”שלושתם טוענים שזה היה בהסכמה. מכה פה, קיום יחסים מלאים שם, יש הבדלים בין הגרסאות של החשודים”.

הם צילמו את האקט?

”יש טענה שאחד החשודים צילם את זה. אבל שאלתי את נציג המשטרה, הוא לא הכחיש שהייתה מצלמה בבית המלון. יש מצלמה בבית המלון ומהמצלמה אפשר לראות אם מההתנהגות שלה יש איזו כפייה או שהם צחקו ונהנו יחד”.

אתה לא ראית את הצילומים.

”לא. גם אם היא טוענת מה שהיא טוענת זה לא מספיק כי עברו עשרה ימים וצריך להביא חיזוק לגרסה שלה, כמו סימני אלימות. אם שכבו איתה שלושה גברים בניגוד לרצונה, כנראה שאמורים להיות סימני אלימות שיחזקו את הגרסה שלה”.

הטענות שלה הן לגבי כל השלושה?

“לכל השלושה. כל אחד אומר מה הוא כן עשה ומה הוא לא עשה, יש אמירות מעט סותרות בי”.

איפה הם הכירו אותה?

“הם הכירו אותה במסיבה ומשם הלכו למלונית בהסכמה מלאה שלה וזה לא שנוי במחלוקת”.

היה עימות בין הצדדים?

“שאלתי מדוע עשרה ימים חיכו, והחוקר ענה מה שענה”.

צפוי להיות עימות?

”אני מתאר לעצמי שכן. אמנם היא דוברת אנגלית והם לא בדיוק מבינים אנגלית, אבל אני מניח שיהיה עימות”.

לאן אתה חושב שזה ילך?

”יש הארכת מעצר בשלושה ימים, אבל החוקר עוד לא בדק את עניין המצלמות, הגרסאות השונות”.

אילוסטרציה, כניסה לבית מלון (בינה מלאכותית)

למה לקח עשרה ימים עד לביצוע המעצר?

“לקח כמה ימים עד שידעו במי מדובר ואחר כך היו צריכים לעשות כל מיני פעולות. אמרתי להם ששלושה אנסים אכזריים מסתובבים ברחובות ובגלל שיקולים טקטיים אתם נותנים להם להסתובב ברחובות?”

הם מכירים מלפני? הם חברים טובים?

”שלושתם חברים, שלושתם כדורגלנים, אחד מהם לשעבר”.

לאיפה אתה חושב שהפרשה הזו תלך לפי מה ששמעת מנציג המשטרה?

”הגרסה שלהם היא פשוטה, אולי היא מורכבת, אבל היא מנקה אותם. הגרסה של המתלוננת, היא צריכה לענות על שאלות קשות, ואחת השאלות ששאלתי היא לגבי ההסכמה בהגעה לחדר. לא קיבלתי תשובה, החוקר אמר שיבדקו את זה. כך שאם ההסברים שלה מופרכים, יכול להיות שהם ישוחררו, אבל אי אפשר כרגע לדעת”.

למה שהיא תתלונן בכלל עליהם ישר אם לא היה כלום?

“הם הבטיחו לקחת אותה לירושלים ולא עמדו בזה. אחרי מה שהיה איתם בחדר היא הכתה אותם. הם לקחו את הפלאפון שלה לת פיקדון לתשלום בקבלה, היא כעסה, חשבה שהם גנבו נתנה להם מכות, והיא התנפלה עליהם”.

אז הם טוענים שהיא נקמה בהם כי הם לא לקחו אותה לירושלים?

“משהו כזה. שאלתי את החוקר – אם היא כזו אלימה ומסוגלת להכות שלושה גברים, איך היא טוענת שאנסו אותה, הרי אין טענות לאלימות במהלך האונס. משהו לא מסתדר, הדברים לא ברורים, זה מעצר ראשון ויש יותר מדי שאלות שנשאלות”.