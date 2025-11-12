מני ממטרה: להיות אוהד בית"ר זו רכבת הרים

השחקן וכוכב הילדים מנחם (מני) צוקרל המכונה “מני ממטרה” נחשב לאוהד מושבע של בית”ר ירושלים. הוא דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על הניצחון הגדול של הקבוצה מהבירה 2:6 על מכבי תל אביב בבלומפילד ועל האפשרויות של הירושלמים לזכות באליפות.

שלום מני, מה שלומך?

”שלום, כיף להיות אתכם. יותר טוב מזה נשתגע”.

אתה באמת אוהד את בית”ר או שזה גימיק?

”עוד כשהייתי ילד, הייתה לי תמונה ענקית של אלי אוחנה, נראה לי בגלל זה השיער שלי ככה, ומשם המשכתי”.

הורדת את החיוך מהמשחק?

”האמת שאני עם החיוך עוד מגמר גביע הטוטו. יש בעיה עם באר שבע, אבל בסדר, בסוף נצלח גם את זה”.

אוהדי בית"ר ירושלים בעננים (שחר גרוס)

מאז שיצחקי הפך למאמן, אתם חווים ניצחונות מאוד גדולים והצגות מאוד מרשימות. מה אתה חושב עליו כמאמן?

”בשנים האחרונות יש באמת הצלחות. הגיע לבית”ר איזה תואר בעונה האחרונה וגביע הטוטו בא טוב. להיות אוהד בית”ר זו רכבת הרים, מסבל לשמחה. אני מקווה שנקבל תפנית אחרת וזה יסתיים באליפות, אבל עוד רחוק לחשוב על זה. העיקר שהשחקנים ישחקו טוב ויתנו את הנשמה.

“אני לא המאמן שלהם, אבל אני חושב שאליפות ובכלל, הצלחה בחיים, זה שלב ועוד שלב. כמו שאנחנו מכירים את בית”ר הם נכנסים לאיזה משברון במהלך העונה. היא צריכה לשטוף את המגרש ולדעתי גם שחקן חיזוק מאחורה שייתן את המסירות. אני טוען תמיד ששועה צריך להיות מתחת לחלוץ. קאלו האמת שחקן טוב, אצילי אני חושב השחקן הכי טוב בארץ כרגע, עדי יונה זה תגלית, ירין לוי גם. יש לנו שחקנים באמת טובים, אבל יש עוד דרך ארוכה”.

ירין לוי (עמרי שטיין)

מה זה בשביל אוהד בית”ר לתת שישייה למכבי תל אביב?

”אני צופה כמעט תמיד רק בטדי. אני עולה לירושלים, ואמרתי שלבלומפילד אני לא אגיע כי מכבי תל אביב זה באמת קשה ויש לה היסטוריה מטורפת. אמרו לי בספונטניות ‘בוא בוא’, רצתי למגרש, פספסתי שני שערים”.

באיזה יציע ישבת?

”ישר הכניסו אותי לכבוד, גם בטדי אני יושב בכבוד. בסמי עופר ישבתי בבוקס”.

אפרופו סמי עופר, אתה מופיע הרבה עם מיקי שאוהדת מכבי חיפה.

”יש בינינו עימותים בטיק טוק. היה משחק שהם קיבלו 3:1 בעונה הקודמת, אז שמתי לה על האוטו שלה דברים של בית”ר, באתי לה עם בלונים בצהוב שחור”.

שחקני בית"ר ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה)

הבן שלי אומר שהוא אוהד מכבי תל אביב, אבל הקבוצה השנייה שלו היא בית”ר.

”אני אגיד הפוך, אוהדי מכבי תל אביב מדהימים ועודדו לאורך כל הדרך. כשאני מגיע לטדי כולם אומרים לי שלום, אני מרגיש בבית, הם מקבלים אותי באהבה גדולה, ואני מקווה שיהיו גם בשורות טובות בקטע של הכדורגל”.