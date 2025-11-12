יום רביעי, 12.11.2025 שעה 09:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מני ממטרה: להיות אוהד בית"ר זו רכבת הרים

השחקן וכוכב הילדים שאוהד את הירושלמים ל"שיחת היום": "כילד הייתה לי תמונה ענקית של אוחנה, והמשכתי. מקווה שנקבל תפנית ושהעונה תסתיים באליפות"

|
מני ממטרה (שחר גרוס)
מני ממטרה (שחר גרוס)

השחקן וכוכב הילדים מנחם (מני) צוקרל המכונה “מני ממטרה” נחשב לאוהד מושבע של בית”ר ירושלים. הוא דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על הניצחון הגדול של הקבוצה מהבירה 2:6 על מכבי תל אביב בבלומפילד ועל האפשרויות של הירושלמים לזכות באליפות.

שלום מני, מה שלומך?
”שלום, כיף להיות אתכם. יותר טוב מזה נשתגע”.

אתה באמת אוהד את בית”ר או שזה גימיק?
”עוד כשהייתי ילד, הייתה לי תמונה ענקית של אלי אוחנה, נראה לי בגלל זה השיער שלי ככה, ומשם המשכתי”.

הורדת את החיוך מהמשחק?
”האמת שאני עם החיוך עוד מגמר גביע הטוטו. יש בעיה עם באר שבע, אבל בסדר, בסוף נצלח גם את זה”.

אוהדי בית"ר ירושלים בעננים (שחר גרוס)אוהדי בית"ר ירושלים בעננים (שחר גרוס)

מאז שיצחקי הפך למאמן, אתם חווים ניצחונות מאוד גדולים והצגות מאוד מרשימות. מה אתה חושב עליו כמאמן?
”בשנים האחרונות יש באמת הצלחות. הגיע לבית”ר איזה תואר בעונה האחרונה וגביע הטוטו בא טוב. להיות אוהד בית”ר זו רכבת הרים, מסבל לשמחה. אני מקווה שנקבל תפנית אחרת וזה יסתיים באליפות, אבל עוד רחוק לחשוב על זה. העיקר שהשחקנים ישחקו טוב ויתנו את הנשמה.

“אני לא המאמן שלהם, אבל אני חושב שאליפות ובכלל, הצלחה בחיים, זה שלב ועוד שלב. כמו שאנחנו מכירים את בית”ר הם נכנסים לאיזה משברון במהלך העונה. היא צריכה לשטוף את המגרש ולדעתי גם שחקן חיזוק מאחורה שייתן את המסירות. אני טוען תמיד ששועה צריך להיות מתחת לחלוץ. קאלו האמת שחקן טוב, אצילי אני חושב השחקן הכי טוב בארץ כרגע, עדי יונה זה תגלית, ירין לוי גם. יש לנו שחקנים באמת טובים, אבל יש עוד דרך ארוכה”.

ירין לוי (עמרי שטיין)ירין לוי (עמרי שטיין)

מה זה בשביל אוהד בית”ר לתת שישייה למכבי תל אביב?
”אני צופה כמעט תמיד רק בטדי. אני עולה לירושלים, ואמרתי שלבלומפילד אני לא אגיע כי מכבי תל אביב זה באמת קשה ויש לה היסטוריה מטורפת. אמרו לי בספונטניות ‘בוא בוא’, רצתי למגרש, פספסתי שני שערים”.

באיזה יציע ישבת?
”ישר הכניסו אותי לכבוד, גם בטדי אני יושב בכבוד. בסמי עופר ישבתי בבוקס”.

אפרופו סמי עופר, אתה מופיע הרבה עם מיקי שאוהדת מכבי חיפה.
”יש בינינו עימותים בטיק טוק. היה משחק שהם קיבלו 3:1 בעונה הקודמת, אז שמתי לה על האוטו שלה דברים של בית”ר, באתי לה עם בלונים בצהוב שחור”.

שחקני בית"ר ירושלים מאושרים (רדאד גשחקני בית"ר ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה)

הבן שלי אומר שהוא אוהד מכבי תל אביב, אבל הקבוצה השנייה שלו היא בית”ר.
”אני אגיד הפוך, אוהדי מכבי תל אביב מדהימים ועודדו לאורך כל הדרך. כשאני מגיע לטדי כולם אומרים לי שלום, אני מרגיש בבית, הם מקבלים אותי באהבה גדולה, ואני מקווה שיהיו גם בשורות טובות בקטע של הכדורגל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */