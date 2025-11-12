"המשרד לביטחון לאומי לא שם על הספורט כאן"

חבר הכנסת סימון דוידסון דיבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ על המקרה החמור באצטדיון טדי, שבו לאחר משחקה של הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים התגלו כתובות גרפיטי קשות נגד משטרת ישראל. בין הסיסמאות שנמצאו נכתבו “משטרת ישראל תמות בגז” ו”מוות למשטרה”, לצד אזכור שם ארגון האוהדים “אולטראס הפועל”.

אנחנו רוצים לדבר איתך על נושא שהיה בסוף השבוע. כתובות גרפיטי מאוד קשות. אנחנו רוצים לשמוע את דעתך, אבל קודם – אכלת בקלאוות ביום שני?

”לא הייתי באירוע של השר המביך הזה, למרות שיש קשר בין הכדורגל לפוליטיקה. אני מבטיח לך שאותם אנשים שריססו את הכתובות האלו על הקירות הם אותם אנשים שהורסים את הספורט הישראלי, זורקים אבוקות ומרססים. אני כבר לא יודע מה להגיד על המשרד הזה. אין יום שאנחנו לא שולחים מכתב או מתקשרים ללשכה. הם לא עונים ולא שמים על הספורט הישראלי ואת זה אני אומר בצער גדול מאוד”.

אתה אומר שהמשרד לביטחון לאומי לא שם על הספורט? הם הקימו עכשיו את היחידה החדשה נגד הימורים. הם לא מוכנים לשים שופט ספורט.

”דיברתי עם שר המשפטים יריב לוין והוא אמר שהוא תומך בחקיקה שלי, שאומרת שבסופו של דבר אנחנו צריכים מחלקה, לא משהו גרנדיוזי, שההתמחות שלהם בספורט, כמו שיש תחבורה או פלילים, שיאכפו את חוק האלימות, ובית המשפט צריך לשפוט אותם לפי החוק. לא הגיוני שאותם עבריינים מגיעים פעם אחר פעם לבית המשפט. אני רוצה לראות את הראשון שיכנס לשנה וחצי לכלא, השני אחריו לא יגיע. הנושא של ענישה קולקטיבית נורא בעיניי, בעלי הקבוצות לא אשמים ולא חלק מהדבר שנקרא אלימות במגרשים. הגיע הזמן שהחוק הזה יעבור”.

סימון דוידסון (שחר גרוס)

“אחרי זה שיהיה כרטיס אוהד ואז שנחבר את זה למצלמות. הכדורגל הישראלי רק יזכה מזה והאוהדים יהנו מכדורגל. אנחנו לא צריכים להרגיש פחד להגיע למגרשים. אני אמשיך להציק להם עד שאצליח, כמו שהצלחתי להקים את היחידה הזו. הם לא ידעו שהכסף נמצא צבוע במשרד האוצר. פתאום גילו שהכסף צבוע ושזה עבר בהחלטת ממשלה. סוף סוף הם מגייסים את השוטרים המתאימים ליחידת המודיעין הזו”.