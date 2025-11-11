יום שלישי, 11.11.2025 שעה 13:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

כ-70 אוהדים הגיעו לאימון מכבי להביע מחאתם

קומץ מהקהל הצהוב הגיע לקריית שלום כדי להביע את מחאתו אחרי ה-6:2 מול בית"ר ירושלים. חלק גדול מהשחקנים בנבחרות, מנספורד, דוידה וזיו שוחחו איתם

|
אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)
אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

כ-70 אוהדים של מכבי תל אביב הגיעו היום (שלישי) למתחם האימונים בקריית שלום כדי להביע את מחאתם אחרי ה-6:2 מול בית”ר ירושלים ביום ראשון האחרון. בזמן שהקבוצה התאמנה בסגל חסר במגרש של קבוצת הנוער (בעקבות שזרוע המגרש הראשי), התקבץ אותו קומץ והביע את מחאתו על מה שקרה בבלומפילד.

מי שיצאו לשוחח איתם הם המנהל הספורטיבי, בן מנספורד, ומנהל הקבוצה, יואב זיו. גם אושר דוידה, שלא זומן לסגל הנבחרת, יצא לדבר עם הקהל שהביע את מחאתו בצעקות ובאמירות כלפי השחקנים והצוות המקצועי, אם כי לא היה מפגש בינם לבין ז’רקו לאזטיץ’. 

כידוע, מכבי ת”א שיחררה שחקנים לנבחרות ישראל, הבוגרת והצעירה, וגם חלק מהזרים כמובן נמצאים עם הנבחרות שלהם, אך הקהל שהגיע להביע את מחאתו הפנה את האש לעבר מי שהיו שם. גם לאחר המשחק עצמו ביום ראשון בלילה, התקבצו עשרות אוהדים של מכבי ת”א בקריית שלום, שם הביעו את זעמם על השחקנים ואף דפקו על רכבו של לאזטיץ’ כשיצא מהמתחם. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */