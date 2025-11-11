רבע 2, 04:49: הפועל י-ם - נפטונאס 42:45

הפועל ירושלים מקווה להמשיך את המומנטום הנהדר של הקבוצה בתקופה האחרונה, כשהיא “מארחת” בשעה זו את נפטונאס קלייפדה בבלגרד, ומחפשת להיצמד לבחצ'שהיר בפסגת הבית. מנגד, הליטאים עם חמישה ניצחונות מתוך ששת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, ירצו גם הם לשמור על הפורמה החיובית.

האדומים נמצאים בשבוע מצויין מבחינתם, לאחר שני ניצחונות מרשימים, הראשון במסגרת היורוקאפ, אז גברו החניכים של יונתן אלון 82:90 על בחצ'שהיר, שנחשבת לאחת הפייבוריטיות לזכייה במפעל, והשני העניק להם תואר שני העונה, אחרי 84:89 על הפועל תל אביב בגמר גביע ווינר. הירושלמים חסרים הערב את נמרוד לוי וג’סטין סמית’ הפצועים, אך מקבלים בחזרה את קשיוס ווינסטון שנעדר מהמשחק הקודם.

מן העבר השני, הקבוצה מהמקום השלישי בליגה הליטאית מגיעה להתמודדות במומנטום חיובי באירופה. אחרי שלושה הפסדים במשחקי הפתיחה ביורוקאפ, הצליחה הקבוצה של ג’דימינאס פטראושקאש לאזן את הספינה עם שלושה ניצחונות רצופים מיד לאחר מכן. מי שלא עומד לרשות הליטאים הוא ג’יימס קארניק שחזר לקנדה מסיבות אישיות. במחזור הקודם הסנטר רשם משחק פנטסטי עם 25 נקודות ו-13 ריבאונדים.

המפגש האחרון בין הקבוצות היה בעונת 2018/19, במסגרת שמינית הגמר של ליגת האלופות של פיב”א, אז ניצחו הירושלמים 64:84 ועלו לרבע גמר המפעל. ביורוקאפ, האדומים שיחקו לאחרונה נגד הליטאים ב-2015, ורשמו הפסד 87:85, כשמי שבלט בשורותיהם היה המתאזרח לשעבר דיאור פישר, עם 26 נקודות.

רבע ראשון 28:29 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין וויילי, יובל זוסמן, ג’ורדן ג’יימס.

חמישיית נפטונאס: האריסון קלירי, דונטאס טארוליס, ריהארד לומאזס, מרטינאס פאצ’ביצ’יוס, ארנאס ברוצ’קה.

הליטאים פתחו בסערה עם שתי נקודות קלות שבע שניות אחרי הג’אמפ בול. קרינגטון השווה מיד בצד השני. האורחת ברחה עם שש נקודות רצופות אבל 5 נקודות רצופות של זוסמן ושלשה של קרינגטון העבירו את היתרון לירושלים. ברוצ’קה החזיר עם שלשה משלו אבל הישראלי התחיל חם את המשחק, הוסיף עוד קליעה משלוש שהחזירה את היתרון למחזיקת גביע ווינר ואילצה את מאמן האורחת לקחת פסק זמן.

הקבוצה מהמקום השלישי בליטא חזרה חם מפסק הזמן עם ריצת 2:10, תחילה סל ועבירה של ריהארד, לאחר מכן שלשה של וואטרמן, וארבע קליעות מהעונשין השאירו את הירושלמים חסרי עונים. את הריצה עצר ווינסטון עם 6 נקודות רצופות. לאמב ו-וויילי הוסיף נקודות משלהם וקבעו את ההובלה בסיום הרבע 28:29 לטובת הפועל ירושלים.

רבע שני

קרב השלשות בבלגרד ממשיך. שתי שלשות של מידאוג’אס בתחילת הרבע החזירו את היתרון לאורחת, לאמב עם שלשה וסל ועבירה איזן את התוצאה.