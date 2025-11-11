יום שלישי, 11.11.2025 שעה 22:01
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
11482-5526בחצ'שהיר קולג'י1
10485-5156א. לובליאנה2
9497-5406רייר ונציה3
9565-5756קלוז'4
9492-4846מנרסה5
9557-5476נפטונאס6
9504-4826אריס סלוניקי7
8443-4715הפועל ירושלים8
7441-4215וורוצלאב9
6586-4656המבורג10
 בית 2 
11421-4716בורק1
10460-5166טורק טלקום2
10487-5416בשיקטאש3
10478-5256בודוצ'נוסט4
10559-5616אולם5
9503-4556טרנטו6
8480-4986שמניץ7
8499-4506לונדון ליונס8
7532-4766לייטקבליס9
7532-4586פאניוניוס10

רבע 2, 04:49: הפועל י-ם - נפטונאס 42:45

יורוקאפ, מחזור 7: צמוד בבלגרד. הקבוצה של יונתן אלון עצרה ריצת 10:2 של האורחת בעזרת ווינסטון והארפר. יובל זוסמן פתח את המשחק לוהט מחוץ לקשת

|
ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)
ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)

הפועל ירושלים מקווה להמשיך את המומנטום הנהדר של הקבוצה בתקופה האחרונה, כשהיא “מארחת” בשעה זו את נפטונאס קלייפדה בבלגרד, ומחפשת להיצמד לבחצ'שהיר בפסגת הבית. מנגד, הליטאים עם חמישה ניצחונות מתוך ששת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, ירצו גם הם לשמור על הפורמה החיובית.

האדומים נמצאים בשבוע מצויין מבחינתם, לאחר שני ניצחונות מרשימים, הראשון במסגרת היורוקאפ, אז גברו החניכים של יונתן אלון 82:90 על בחצ'שהיר, שנחשבת לאחת הפייבוריטיות לזכייה במפעל, והשני העניק להם תואר שני העונה, אחרי 84:89 על הפועל תל אביב בגמר גביע ווינר. הירושלמים חסרים הערב את נמרוד לוי וג’סטין סמית’ הפצועים, אך מקבלים בחזרה את קשיוס ווינסטון שנעדר מהמשחק הקודם.

מן העבר השני, הקבוצה מהמקום השלישי בליגה הליטאית מגיעה להתמודדות במומנטום חיובי באירופה. אחרי שלושה הפסדים במשחקי הפתיחה ביורוקאפ, הצליחה הקבוצה של ג’דימינאס פטראושקאש לאזן את הספינה עם שלושה ניצחונות רצופים מיד לאחר מכן. מי שלא עומד לרשות הליטאים הוא ג’יימס קארניק שחזר לקנדה מסיבות אישיות. במחזור הקודם הסנטר רשם משחק פנטסטי עם 25 נקודות ו-13 ריבאונדים.

המפגש האחרון בין הקבוצות היה בעונת 2018/19, במסגרת שמינית הגמר של ליגת האלופות של פיב”א, אז ניצחו הירושלמים 64:84 ועלו לרבע גמר המפעל. ביורוקאפ, האדומים שיחקו לאחרונה נגד הליטאים ב-2015, ורשמו הפסד 87:85, כשמי שבלט בשורותיהם היה המתאזרח לשעבר דיאור פישר, עם 26 נקודות.

רבע ראשון 28:29 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין וויילי, יובל זוסמן, ג’ורדן ג’יימס.

חמישיית נפטונאס: האריסון קלירי, דונטאס טארוליס, ריהארד לומאזס, מרטינאס פאצ’ביצ’יוס, ארנאס ברוצ’קה.

הליטאים פתחו בסערה עם שתי נקודות קלות שבע שניות אחרי הג’אמפ בול. קרינגטון השווה מיד בצד השני. האורחת ברחה עם שש נקודות רצופות אבל 5 נקודות רצופות של זוסמן ושלשה של קרינגטון העבירו את היתרון לירושלים.  ברוצ’קה החזיר עם שלשה משלו אבל הישראלי התחיל חם את המשחק, הוסיף עוד קליעה משלוש שהחזירה את היתרון למחזיקת גביע ווינר ואילצה את מאמן האורחת לקחת פסק זמן.

הקבוצה מהמקום השלישי בליטא חזרה חם מפסק הזמן עם ריצת 2:10, תחילה סל ועבירה של ריהארד, לאחר מכן שלשה של וואטרמן, וארבע קליעות מהעונשין השאירו את הירושלמים חסרי עונים. את הריצה עצר ווינסטון עם 6 נקודות רצופות. לאמב ו-וויילי הוסיף נקודות משלהם וקבעו את ההובלה בסיום הרבע 28:29 לטובת הפועל ירושלים.

רבע שני

קרב השלשות בבלגרד ממשיך. שתי שלשות של מידאוג’אס בתחילת הרבע החזירו את היתרון לאורחת, לאמב עם שלשה וסל ועבירה איזן את התוצאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */