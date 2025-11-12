יום רביעי, 12.11.2025 שעה 12:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2012-1612הפועל ראשל"צ3
2018-2012הפועל כפר שלם4
1917-2212מ.ס כפר קאסם5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
1615-1712מ.ס קריית ים8
1622-2112עירוני מודיעין9
1525-2412מכבי יפו10
1318-1812הפועל חדרה11
1315-1412הפועל עכו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
925-1112הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

"המצב? כולנו אשמים. אין לי הסבר למה שקרה"

ניסים בליה, הספונסר והאיש החזק בקריית ים, דיבר ב"שיחת היום" אחרי ה-6:0 מול יפו: "נעשה שינויים בינואר. ניתנו במועדון כל הכלים המקצועיים, הכל"

|
שחקני מ.ס קריית ים (רועי כפיר)
שחקני מ.ס קריית ים (רועי כפיר)

אחרי פתיחת עונה סוערת, מ.ס קריית ים סופרת כבר שישה משחקים ללא ניצחון וביום שני, נשבר שיא שלילי עבורה כשהובסה 6:0 מול מכבי יפו. הספונסר של הקבוצה והאיש החזק במועדון, ניסים בליה, התייחס למצב הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

מה קורה לקבוצה במחזורים האחרונים?
”אני יוצא מנקודת הנחה שיותר גרוע לא יכול להיות. היה צריך להיות 7:0 כי פסלו ליפו גול חוקי. בוא נאמר שכל המערכת מתייחסת בכובד ראש לחודש האחרון, והמשחק, או חוסר המשחק שלנו בכל אופן, הדגיש את הבעיה. מבחינת המועדון אנחנו הולכים לבצע מספר פעולות בהרכב. חלוץ ניגרי נחת כבר, נשחרר את מטר דיה הסנגלי. אנחנו מכוונים לינואר עם שלושה חיזוקים על פי דרישת הצוות המקצועי. אני לא יודע להסביר דברים שכאלו, במועדון שבו ניתנו כל הכלים המקצועיים, כל ארגזי הכלים המקצועיים, כל דרישה מולאה”.

אז מה קרה לכם? פתחתם טוב, שישה ניצחונות.
”תרשו לי לצטט את אבי נמני שפגש אותי בגמר גביע הטוטו ואמר לי להרגיע ושאנחנו לא עולים ליגה, ‘כנראה שעשיתם הכנה מצוינת ותפסתם את הקבוצות האחרות עם המכנסיים למטה’. אני מבין שלא פגענו בכל השחקנים. אשמים? כולם אשמים, גם אני אשם. אני לא אצביע על שום דבר אחר. הצוות המקצועי הזה, והוא צוות מורחב, אנחנו מדברים על 11 אנשים. כולנו תחת האלונקה ואני ראש וראשון ונעשה את הפעולות כך שזה לא יחזור על עצמו. מצפה לנו אחרי הפגרה מכבי פתח תקווה”.

אין לכם מה להפסיד שם. כמה עולה לך הקבוצה בעונה?
”כשני מיליון שקלים”.

שחקני קריית ים (ראובן שוורץ)שחקני קריית ים (ראובן שוורץ)

רק בליגה הלאומית שני מיליון מהכיס.
”עיריית קריית ים נותנת לנו עוד מיליון וחצי, ועוד לא מעט דברים מסביב”.

כמה התקציב שלכם?
”שכר השחקנים הוא ארבעה מיליון, והתקציב כמעט מכפיל את עצמו”.

רציתם לעלות ליגה?
”ממש לא. בשיחה אמרתי שפלייאוף עליון זה מעולה, מקום רביעי זה אושר עילאי. עם קהל שצריך להפנים שצריך לשלם על כרטיס”.

אם עדיין לא ילך לכם תחזיר את דורון בן דור להיות מנהל מקצועי.
”יש לי רק מחמאות ובשפע”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */