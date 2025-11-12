"המצב? כולנו אשמים. אין לי הסבר למה שקרה"

אחרי פתיחת עונה סוערת, מ.ס קריית ים סופרת כבר שישה משחקים ללא ניצחון וביום שני, נשבר שיא שלילי עבורה כשהובסה 6:0 מול מכבי יפו. הספונסר של הקבוצה והאיש החזק במועדון, ניסים בליה, התייחס למצב הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

מה קורה לקבוצה במחזורים האחרונים?

”אני יוצא מנקודת הנחה שיותר גרוע לא יכול להיות. היה צריך להיות 7:0 כי פסלו ליפו גול חוקי. בוא נאמר שכל המערכת מתייחסת בכובד ראש לחודש האחרון, והמשחק, או חוסר המשחק שלנו בכל אופן, הדגיש את הבעיה. מבחינת המועדון אנחנו הולכים לבצע מספר פעולות בהרכב. חלוץ ניגרי נחת כבר, נשחרר את מטר דיה הסנגלי. אנחנו מכוונים לינואר עם שלושה חיזוקים על פי דרישת הצוות המקצועי. אני לא יודע להסביר דברים שכאלו, במועדון שבו ניתנו כל הכלים המקצועיים, כל ארגזי הכלים המקצועיים, כל דרישה מולאה”.

אז מה קרה לכם? פתחתם טוב, שישה ניצחונות.

”תרשו לי לצטט את אבי נמני שפגש אותי בגמר גביע הטוטו ואמר לי להרגיע ושאנחנו לא עולים ליגה, ‘כנראה שעשיתם הכנה מצוינת ותפסתם את הקבוצות האחרות עם המכנסיים למטה’. אני מבין שלא פגענו בכל השחקנים. אשמים? כולם אשמים, גם אני אשם. אני לא אצביע על שום דבר אחר. הצוות המקצועי הזה, והוא צוות מורחב, אנחנו מדברים על 11 אנשים. כולנו תחת האלונקה ואני ראש וראשון ונעשה את הפעולות כך שזה לא יחזור על עצמו. מצפה לנו אחרי הפגרה מכבי פתח תקווה”.

אין לכם מה להפסיד שם. כמה עולה לך הקבוצה בעונה?

”כשני מיליון שקלים”.

שחקני קריית ים (ראובן שוורץ)

רק בליגה הלאומית שני מיליון מהכיס.

”עיריית קריית ים נותנת לנו עוד מיליון וחצי, ועוד לא מעט דברים מסביב”.

כמה התקציב שלכם?

”שכר השחקנים הוא ארבעה מיליון, והתקציב כמעט מכפיל את עצמו”.

רציתם לעלות ליגה?

”ממש לא. בשיחה אמרתי שפלייאוף עליון זה מעולה, מקום רביעי זה אושר עילאי. עם קהל שצריך להפנים שצריך לשלם על כרטיס”.

אם עדיין לא ילך לכם תחזיר את דורון בן דור להיות מנהל מקצועי.

”יש לי רק מחמאות ובשפע”.