יום שלישי, 11.11.2025 שעה 15:32
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
78%721-7889הכוכב האדום1
78%772-8189הפועל ת"א2
78%686-7849ז'לגיריס3
67%720-7639אולימפיאקוס4
67%773-8059מונאקו5
56%792-7859ברצלונה6
56%746-7169באיירן מינכן7
56%787-7819פנאתינייקוס8
56%731-7709ריאל מדריד9
56%812-8169ולנסיה10
44%733-7469אולימפיה מילאנו11
44%727-7129פנרבחצ'ה12
44%790-8019פאריס13
44%751-7179וירטוס בולוניה14
33%773-7439אנדולו אפס15
33%812-7789באסקוניה16
33%782-7409פרטיזן בלגרד17
33%778-7529דובאי18
22%776-6959ליון וילרבאן19
22%864-8169מכבי ת"א20

"הפועל הטובה באירופה, המשחק הערב תלוי בה"

שחקן העבר בהפועל, גיל אמיתי, דיבר לקראת בסקוניה ב-21:05 ב"שיחת היום": "ההפסד לי-ם? אני מניח ששיתוף הישראלים מוביל להבדלים. המשחק היום חובה"

|
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב אמנם הפסידה בגמר גביע ווינר להפועל ירושלים, אך הפנים כבר קדימה והיום (שלישי, 21:05) הקבוצה תתחיל שבוע כפול ביורוליג עם משחק נגד בסקוניה, כשמיד לאחר השבוע הכפול יש דרבי בליגה. בינתיים, שחקן העבר של המועדון גיל אמיתי עלה לדבר על האדומים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה נשמע?
”מה העניינים?”

מה צפוי להפועל מבחינת היריבה ואיך ייגמר?
”בסקוניה בכושר טוב, אבל ברור לכולנו שזה תלוי בהפועל תל אביב. למרות ההפסד להפועל ירושלים, היא עדיין הקבוצה הכי טובה ביורוליג. אני מניח שזה שיתוף הישראלים שמוביל להבדלים, אבל הם יגיעו מאוד מוכנים. דיברנו גם מראש שבסקוניה לא מאריות אירופה”.

“שני ההפסדים שיש להפועל תל אביב הם לאולימפיאקוס ומכבי תל אביב, שאם תשים בצד את הקטע הרומנטי של דרבי, זו אולי הקבוצה הכי חלשה במפעל. להפועל יש מטרה מלסיים מעל המקום השישי כדי לשמור את השריון שלהם גם לעונה הבאה, אחרת הכל הולך לפח. הם צריכים להתייחס היום למשחק כחובה, אין לה את הפריבילגיה להיות שאננה”.

תוצאה להערב? אנחנו חושבים שדו ספרתי להפועל.
”פלוס 8 הפועל. אני מציע לכם לעשות התערבות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
