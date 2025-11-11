"הפועל הטובה באירופה, המשחק הערב תלוי בה"

הפועל תל אביב אמנם הפסידה בגמר גביע ווינר להפועל ירושלים, אך הפנים כבר קדימה והיום (שלישי, 21:05) הקבוצה תתחיל שבוע כפול ביורוליג עם משחק נגד בסקוניה, כשמיד לאחר השבוע הכפול יש דרבי בליגה. בינתיים, שחקן העבר של המועדון גיל אמיתי עלה לדבר על האדומים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה נשמע?

”מה העניינים?”

מה צפוי להפועל מבחינת היריבה ואיך ייגמר?

”בסקוניה בכושר טוב, אבל ברור לכולנו שזה תלוי בהפועל תל אביב. למרות ההפסד להפועל ירושלים, היא עדיין הקבוצה הכי טובה ביורוליג. אני מניח שזה שיתוף הישראלים שמוביל להבדלים, אבל הם יגיעו מאוד מוכנים. דיברנו גם מראש שבסקוניה לא מאריות אירופה”.

“שני ההפסדים שיש להפועל תל אביב הם לאולימפיאקוס ומכבי תל אביב, שאם תשים בצד את הקטע הרומנטי של דרבי, זו אולי הקבוצה הכי חלשה במפעל. להפועל יש מטרה מלסיים מעל המקום השישי כדי לשמור את השריון שלהם גם לעונה הבאה, אחרת הכל הולך לפח. הם צריכים להתייחס היום למשחק כחובה, אין לה את הפריבילגיה להיות שאננה”.

תוצאה להערב? אנחנו חושבים שדו ספרתי להפועל.

”פלוס 8 הפועל. אני מציע לכם לעשות התערבות”.