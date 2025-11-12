"קמארה? מזל רע", וגם: קאנגווה, סאבובו וגרנט

שניים מהזרים הבולטים ביותר כיום בכדורגל הישראלי מגיעים משתי הראשונות בטבלה: קשרה של הפועל באר שבע, קינגס קאנגווה, ובלם מכבי תל אביב, מוחמד עלי קמארה. הסוכן של השניים, ניר קרין, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ על הצמד, כשבנוסף הוא גם מייצג את אברהם גרנט.

עלי קמארה – מה מצבו? הוא כבר הגיע לצרפת?

”כן הוא הלך לנוח עם האישה. יש לו סדק באחת הצלעות, אז אסרו עליו לטוס ולחזור לישראל ועכשיו הוא יצטרך לנוח”.

יש לו חור בריאה?

”לא, רק סדק, אבל תמיד יש את החשש הזה שאם הצלע נשברת לשניים אז צריך ניתוח. כדי להבריא צריך לתת לזמן לעשות את שלו. אני מעריך שזה ייקח שבועיים, אני לא בדיוק יודע, אבל מצריך שהסדר יתאחה”.

מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

הוא חזר מהשעיה ונפצע מאוד מוקדם. מה הוא מרגיש?

”הוא מבואס מן הסתם. לא נעים, גם כי זה קרה עכשיו אחרי המקרה, אז אפשר להגיד שזה מזל רע שהתחבר. הוא גם מאוד מחובר לשחקנים ורצה לחזור איתם לארץ. יש דברים שיכולים להיות חמורים יותר, אז עם כל הקושי אין ברירה אלא להיות חיוביים, לעבוד יותר מהר, לחזור מהר, אז יש באסה, אבל הבאסה עברה ויש מיקוד לחזור כמה שיותר טוב”.

אתה יכול להסביר מהצד שלו מה הנחיל אותו לריב עם רז שלמה?

”אני לא רוצה להיכנס לרכילות. אי אפשר לטמון את הראש בחול. הוא ישר ידע שהוא טעה, אמר את זה לשחקנים ולשחקן עצמו. הוא גם באמת הצטער על הקטע שהם הגיעו אליו, כי הוא הרגיש שזו לא התנהגות מכובדת”.

היה לו בעבר איבוד עשתונות כזה?

”לא, הוא מאוד אהוב. כמו כל שחקן, גם דברים כאלה קורים בכל הקבוצות ולכל השחקנים. גם כשאנחנו משחקים בשכונה, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם אמוציות. הוא מאוד אוהב לנצח והוא מכביסט באופי שלו, שהניצחון הוא אולי חזות הכל. יכול להיות שהתשוקה לפעמים יכולה להוציא למקומות לא טובים”.

מוחמד עלי קמארה בנתב"ג (ראובן שוורץ)

בגלל שזה דלף ופורסם, ונוצר מחול שדים תקשורתי. התחילו שחקני עבר, פרשנים ובעלי אינטרס שאמרו שצריך לשחרר אותו. בשיח מול מכבי עלתה אפשרות השחרור כסנקציה?

”הופתעתי ולמדתי עד כמה מועדון גדול וסיפור קטן נהיה עצום במועדונים כאלו. למדתי כמה אינטרסים ויצרים יש, וכל אחד מושך לכיוון שלו בתקשורת. אולי אני נאיבי, אבל 90 אחוז ממה שקראתי, דווקא תמכו בלא להרחיק אותו, לא לשבור את הכלים, קראתי שיש הבנה שגם בן אדם טוב יכול לטעות. אני באופן אישי מעריך את מכבי תל אביב והייתה לי ההרגשה שהם לא ישחררו אותו. אמרתי את זה גם אתמול נדמה לי, שאין שלמות. הם הראו פה איזה קטע של אנושיות. אם היה חשש ממשהו כזה, זה רק כי התקשורת עשתה הרבה רעש”.

שחקנים ואנשי מועדון שהם לא הנהלה היו בטוחים שהוא ישוחרר, רק כי היו מקרי עבר שונים, אבל דומים, שהובילו להחלטה.

”אם השחקנים וחדר ההלבשה לא היו אוהבים את עלי קמארה, יכול להיות שהתוצאה או העונש היו אחרים. נדמה לי שאין ספק שהרצון היה שהוא יישאר במכבי תל אביב. דבר שני, אני לא רוצה לעשות השוואות, אבל יש קווים ויש קווים אדומים. לא כל דבר דומה למקרה אחר. אני לא רוצה להיכנס למקרי עבר, יכול להיות שהמקרה הזה קצת שונה. מבחינתי, אני מאוד מחובר למוסר של מכבי ת”א, אבל אתה חייב להשאיר מקום לטעות, לקבל סליחה, והם הראו פה אנושיות שהם קיבלו את ההתנצלות שלו, הוא אמר את זה לכולם. אני האמנתי שהם לא ישחררו אותו, כי גם אם הוא עשה טעות חמורה, לא ישחררו אותו”.

מה היה עם אברהם גרנט בזמביה?

”הוא העפיל עם זמביה לאליפות אפריקה אחרי שלוש פעמים שלא העפילו, לקח אותם במצב לא טוב ועשה מהם קבוצה, סגל, היררכיה, סידר את הדברים. היו לו רצון, וגם לי היה רצון שיאמן באליפות אפריקה, אבל התנאים שהנבחרת הזו יכולה לתת למאמן להצליח הם לא ברמה הנדרשת וזה מאוד הקשה עליו לעבוד. כשיש לך כמה ימים ספורים לעבוד עם הנבחרת, הכל מאוד משמעותי, ואם אתה כמאמן מקבל שחקנים עייפים או יחידות אימון פחותות, זה גורם לך למחשבות אם אתה רוצה להיות שם. בצד השני, היה לשני הצדדים הזדמנות להיפרד והגיעו למסקנה שזה הצד הנכון”.

אברהם גרנט (IMAGO)

אברהם יזם בגלל התנאים או שהצד השני?

”שניהם ביחד הגיעו למסקנה שכרגע לעבוד ביחד יהיה קשה, בלתי אפשרי והציפיות של שני הצדדים לא תואמות. אברהם אימן בזמביה כמעט שלוש שנים. זמביה מדינה בת 64 שנים אם אני לא טועה. הוא המאמן השני בהיסטוריה לאורך זמן רצוף. הוא המאמן שהחזיק בזמביה הכי הרבה זמן חוץ ממנו, במיוחד ב-2025. מעטים גם המאמנים האירופאים שמחזיקים כל כך הרבה זמן. אני הייתי רוצה שהוא יעשה את אליפות אפריקה, אבל שני הצדדים הגיעו למיצוי כנראה”.

מה אתה עושה לגבי קינגס קאנגווה וג’וזף סאבובו בהפועל באר שבע?

”שניהם ימשיכו לשחק באליפות אפריקה בדצמבר, ואני חושב שזה יהיה מאוד מעניין בשבילם, בעיקר בשביל סאבובו, שחקן שפחות משחק בבאר שבע”.

מתי הם עוזבים את באר שבע?

”אמצע חודש דצמבר”.

קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

קראנו דיווחים כאלו ואחרים על קאנגווה שהוא רוצה ללכת. איפה הם עומדים?

”לא קראתי ולא שמעתי משהו על זה. אם הוא היה רוצה ללכת, יכול להיות שהוא היה עושה יותר מאמצים ללכת”.

זו העונה האחרונה שלו בבאר שבע?

”אני לא יודע, אני יודע שהוא מאוד מבסוט בבאר שבע”.

לאן הוא רוצה ללכת?

”כשאתה מוצא מקום שאתה מאוד נהנה ממנו מכל הבחינות, אתה לא צריך לעבור תחנה כל כך מהר. אם מצאת מקום שבו אתה מחובר לעיר, אוהב את האנשים, שהקהל חולה עלייך, שעשרות ילדים רוצים חתימות, שאתה הולך לישון וקם מבסוט, אז לא צריך למהר לשנות. כנראה שהוא לא ישחק בהפועל באר שבע עד גיל 40 ובאיזשהו שלב תבוא הצעה שקוסמת לכל הצדדים, אני מקווה ומאמין שזה יקרה אחרי שהוא יזכה באליפות”.