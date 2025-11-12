יום רביעי, 12.11.2025 שעה 09:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

שגיב פרידמן על ה-6:2: לא צריך להיכנס לפאניקה

הקומיקאי שאוהד את מכבי ת"א דיבר ב"שיחת היום" על התבוסה לבית"ר: "לא היה אדום ופנדל, רואים שזה הצגה". וגם: לאזטיץ', זהבי ומי תזכה באליפות?

|
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)

אמנם מכבי תל אביב עדיין נאבקת כדי לשמור על תואר האליפות, אך ה-6:2 נגד בית”ר ירושלים הייתה מכה קשה לצהובים, וכמו שהקלישאה אומרת – הפגרה באה בזמן למועדון. בינתיים, אוהד הקבוצה והקומיקאי, התסריטאי והשחקן שגיב פרידמן עלה לדבר על הצהובים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

התאוששת מההפסד ההיסטורי?
”אתה זוכר שפרגוסון אמר שזה עוד יום ארוך בהיסטוריה של מנצ’סטר יונייטד, אחרי שהם הפסידו 5:0, אז זה עוד יום בהיסטוריה של מכבי. זה קורה. באנו לראות את גלי וזיו ברמן ולא את ספיר ברמן, כי האדום הוא לא אדום. אדום ופנדל, שרואים שזה הצגה”.

רועי משפתי היה צריך להיות חכם ולא צודק.
”הוא היה צריך ליפול ראשון”.

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

או לא להצמיד ראש.
“וגם הטעות של רז שלמה, זה רצף אירועים וזה קורה. כשבית”ר תופסת יום, אז יש לה את הישראלים הכי טובים בארץ. היא קבוצה מאוד מסוכנת אבל לא צריך להיכנס לפאניקה”.

אתה מרוצה ממה שאתה רואה?
”צריך להסביר לאוהדים רק מה קרה עם ערן זהבי. הרי לאזטיץ’ ראה את היכולת שלו בסוף העונה, ויחידי סגולה כמו מסי ורונאלדו, שיותר מבוגרים ממנו ממשיכים, אז צריך לתת את ההסבר מה קרה שם. על זה אני כועס”.

היה נשמע בין הדברים של זהבי שהוא לא במכבי תל אביב כי לאזטיץ’ המאמן.
”ואם הסיכום היה שהוא מחליף, אם הוא לא מוכן לקבל את זה, אז שיצאו החוצה ויגידו שהוא לא מוכן לשבת על הספסל. הוא גם מוכן לעלות הרכב, אז צריך לשאול למה. אני מתומכיו של לאזטיץ’. הוא הביא אליפות וגם נשאר פה בתקופה הקשה של ישראל, אבל בדבר הזה חייב הסבר לאוהדים, יש פה משהו. חוץ מזה, הקבוצה נחלשה. הזרים הם לא כמו בשנתיים אחרונות, שהביאו כל שנה איזה תותח”.

ערן זהבי (רדאד גערן זהבי (רדאד ג'בארה)

בניגוד אליך, אוהדי מכבי תל אביב לקחו את ההפסד בצורה מאוד קשה.
”היה רצף אירועים מאוד נדיר כמו הטעות, ההרחקה ושני גולים מכלום. זה קורה. אם זה ימשיך ביכולת כזו אז ברור שאנחנו בבעיה, אבל אם זה חד פעמי, אז זה קורה. גם ברצלונה קיבלה מבאיירן אז את השמינייה הידועה”.

איך אתה רואה את מכבי תל אביב אחרי הפגרה?
”בליגה האירופית העונה יש רצף משחקים קשה מאוד, ובלי בית זה אבוד מראש. פה הוא עלה עם אותו הרכב והוא צריך להתמקד בליגה. צריך לדעתי לוותר על אירופה, עכשיו נשארו הגרמניות, איפה יש סיכוי מולן?”

איך אתה רואה את מרוץ האליפות?
“לדעתי יהיה מרוץ משולש עם בית”ר ובאר שבע, אבל אני חושב שזה יהיה של באר שבע”.

עדיין לא ראינו את באר שבע בלי קאנגווה.
”יש גם את בית”ר”.

אתה רואה מאמן ישראלי מגיע למכבי אחרי לאזטיץ’?
”לא. עכשיו יהיה גם יותר קל להביא זרים”.

אתה לא חושב שמאמן ישראלי יכול להגיע?
”יש לך שם?”.

אני יכול להגיד לך שאם לאזטיץ’ היה עוזב ואי אפשר היה להביא זרים, רוני לוי היה המאמן.
”אפשר להחזיר את טון קאנן ולוני יחליף את גולדהאר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */