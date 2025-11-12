שרון אברהמי: רוצים לסיים גבוה ולהגיע לאירופה

אמנם הפועל העמק פתחה את העונה עם הפסד בדרבי, אך מאז הצפוניים בטירוף וסופרים כבר ארבעה ניצחונות ברציפות, האחרון 63:89 גדול על מכבי עירוני רמת גן. בשיאה של התקופה הנהדרת הזו, מאמן הקבוצה שרון אברהמי עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

אנחנו רוצים להגיד שלום למאמן הפועל העמק, שרון אברהמי, אחרי הניצחון הגדול על עירוני רמת גן, שלום שרון.

”אהלן, מה נשמע?”.

נתתם הצגה מרשימה מאוד, עם ניצחון ב-26 נקודות הפרש, גם הקבוצה נמצאת גבוה בטבלה במקום השני, מה התחושות שלך?

”תחושות טובות מאוד, הייתה לנו פתיחת עונה פחות טובה עם ההפסד לגליל, לקח לקבוצה זמן להתחבר. אני שמח מאוד מהניצחון הרביעי רצוף, ובעיקר מהדרך”.

שחקני הפועל העמק מודים לקהל (לילך וויס-רוזנברג)

מאז שהקבוצה התחברה אנחנו רואים ריצה טובה מאוד, עם משחקים טובים. יש לך סגל מאוד מוכשר, איך אתה רואה את זה?

”אנחנו בעיקר לאורך כל הניצחונות עושים עבודה טובה הגנתית, יש עוד מקום לשיפור התקפית. צריך לזכור שחסר לנו את רפי מנקו, שהוא ישראלי בכיר שהבאנו, שהגיע אלינו עם פציעה מהנבחרת והוא עוד לא כשיר”.

מתי הוא יהיה כשיר?

”לא יודעים עדיין, הוא עוד בכל מיני בדיקות. אבל שחקנים כמו רועי נציה, גיל נויוביץ’ ולוקאס גולנדנברג תופסים את המקום שלו ועושים את זה מצוין”.

ציינת את משחק ההגנה שאיכותי מאוד, אבל קלעתם 89 נקודות והבסתם. מה סוד ההצלחה של ארבעת המשחקים האחרונים?

”אני חושב שהפרגון של השחקנים, הביחד, אין אגו בקבוצה. כולם יודעים שהמיינדסט והדבר הכי חשוב זה משחק ההגנה ואז המשחק ריצה, ואני חושב שבעצם זה המפתח להצלחה, החוסר אגו וההגנה”.

שחקני הפועל העמק (לילך וויס-רוזנברג)

לאן הקבוצה הזאת יכולה להגיע?

”תראה, המטרה הגדולה היא להגיע לאירופה שזה בין מקומות 1 ו-6 או 5. אבל יש ליגה חזקה מאוד עם הרבה קבוצות טובות, וכמובן שיש גם את שלושת הגדולות. אנחנו לא מסתכלים רחוק מדי, אנחנו מתמקדים כל פעם במשחק הבא. המועדון הלך לתהליך גדול של איחוד של כל העמק. אנחנו רואים גם במשחקי חוץ וגם במשחקי בית שיש יותר קהל, וזה רק ילך ויגדל”.

כמה קהל מגיע למשחקים שלכם?

”במשחק בית האחרון היה סביב ה-1,400, אני מקווה שבמשחק הבא מול רעננה הבא יהיה כבר 2,000, שזה כמעט אולם מלא. אני חושב שיש פה קהילה שלמה סביב הקבוצה, נעשית פה עבודה נהדרת מאחורי הקלעים של מיכל המנכ”לית וכל המערכת להביא בני נוער, יש פה עמק שאוהב כדורסל וככול שנצליח יותר אז יהיה יותר קהל”.

אומנם זה לא התחום שלך, אבל האם ידוע לך מה קורה לגבי בניית אולם חדש ומודרני שמתאים לשנים האלה?

”כחלק מהאיחוד עם עפולה אמורה להיבנות ארנה גדולה, לא יודע בדיוק מתי זה יקרה, אבל אני יודע שזה חלק מהתוכנית, מקווה שזה באמת יקרה עם הגעה למסגרת אירופאית”.

הפסקת חשמל בגן נר (עמרי שטיין)

ננצל אותך שאתה פה איתנו. מה אתה חושב על מכבי ת”א והפועל ת”א?

”תשמע, מה שהפועל תל אביב עושים ביורוליג השנה זה באמת חריג, יש להם סגל מטורף. אני חושב שגם למכבי יש קבוצה התקפית מאוד מוכשרת, פחות הגנתית. היו להם כמה הפסדים צמודים ואני חושב שהם גם יכולים לעשות ניצחונות. יש לנו השנה ליגה חזקה שעוד לא הייתה לנו, גם ירושלים חזקה, וחולון, הרצליה, קבוצות כמו קריית אתא. יש לנו פה ליגה מהחזקות שיש באירופה”.

ביום שני יש דרבי, מכבי נגד הפועל ת”א, מי אתה חושב שמגיעה פייבוריטית למשחק?

”קשה מאוד בין שלושת הגדולות, הפועל ת”א הפסידה לירושלים שהיא הייתה בסוג של משבר. במשחק נתון יש כמות כישרון שכל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה. אני חושב שעדיין עם הפועל תל אביב בארץ זה קצת אחרת. למכבי יש יתרון שהישראלים שלה משחקים יותר דקות ביורוליג. בגלל ההרכבים שהפועל משחקים ביורוליג הישראלים קצת חלודים, ואז מגיעים לליגה ורואים את זה, אז אני חושב שהמשחק מאוד שוויוני, מכבי ת”א בהרכב של הליגה לא פחות טובה לדעתי”.

רומן סורקין ואלייז'ה בראיינט (רדאד ג'בארה)

ננצל את זה שאתה איתנו לא רק לכדורסל ישראלי, אלא גם ל-NBA, אתה עברת תהליך מאוד יפה עם בן שרף ואתה רואה את מה שקורה לו כרגע בברוקלין, שהחזירה אותו עכשיו מליגת הפיתוח, איך אתה רואה את הסיטואציה איתו ומה אתה חושב בכלל עליו עד עכשיו ב-NBA?

”גם היה לי את הכבוד עם דני כשהייתי עוזר מאמן, אבל בן היה איתי הרבה שנים בנבחרות ובקריית אתא. להיכנס בגיל 19 לסיטואציה שהוא נכנס זה כבר מדהים. אף אחד לא חשב שזה יהיה קל. בן זה שחקן שבכל מקום שהוא יהיה הוא בסוף ירכוש את המקום שלו, אין לי ספק. אבל ראינו מה קרה עם דני בוושינגטון, בסוף צריך סיטואציה ושיתנו לך את הביטחון והוא צריך להיות גם טוב. אין לי ספק שעם הזמן בן ימצא את המקום, זה לא קל. הוא גם צריך לשפר כמה אספקטים במשחק שלו, אבל הוא יעשה את ההתאמות, וייקח אולי זמן, אבל הוא ימצא את המקום שלו, כמו שדני עשה עכשיו, שהוא עושה דברים פנומנליים”.

מילה על דני אבדיה, שאתה רואה את זה מהצד כחובב וכאיש כדורסל, אנחנו רואים אותה העונה והוא ממש בטופ של ה-NBA.

”דני בסיטואציה שמאוד מתאימה לו, הוא משחק עם הכדור, הוא הגואו טו גאיי של הקבוצה ומדהים לראות את זה. הוא אול סטאר ואני מקווה מאוד שהוא ימישיך ביכולת ובאמת יהיה באולסטאר, אבל הוא משחק כמו אחד כזה. דני בעיקר משחק כדורסל שעוזר לקבוצה להיות יותר טובה, וב-NBA זה לא תמיד ככה, כי אנחנו רואים סוג כדורסל שלא תמיד קבוצתי ושלא תמיד מנצח. הוא עושה גם הגנה גם התקפה, גם עושה את האחרים יותר טובים, עם ביטחון שיא ומספרים של 24 או 25 נקודות בממוצע, הוא חוזר על זה כל ערב ופשוט כיף לראות את זה”.

בן שרף (רויטרס)

שרון אברהמי, מאמן הפועל העמק, תמשיך להצליח, תודה רבה.

”תודה רבה”.