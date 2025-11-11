יום שלישי, 11.11.2025 שעה 20:06
78%721-7889הכוכב האדום1
78%772-8189הפועל ת"א2
78%686-7849ז'לגיריס3
67%720-7639אולימפיאקוס4
67%773-8059מונאקו5
56%792-7859ברצלונה6
56%746-7169באיירן מינכן7
56%787-7819פנאתינייקוס8
56%731-7709ריאל מדריד9
56%812-8169ולנסיה10
44%733-7469אולימפיה מילאנו11
44%727-7129פנרבחצ'ה12
44%790-8019פאריס13
44%751-7179וירטוס בולוניה14
33%773-7439אנדולו אפס15
33%812-7789באסקוניה16
33%782-7409פרטיזן בלגרד17
33%778-7529דובאי18
22%776-6959ליון וילרבאן19
22%864-8169מכבי ת"א20

"מכבי נבנתה לא טוב, ומנסה לשפר תוך כדי"

רוני בוסאני דיבר ב"שיחת היום" לקראת פנרבחצ'ה ב-21:00: "לונדברג פצוע? אם יהיה טוב בסוף אז הקבוצה השיגה מה שרצתה". וגם: הסיכוי מול הטורקים

שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

מכבי תל אביב אמנם ניצחה בליגה את נתניה, אך היא רוצה לחזור לנצח גם ביורוליג והיום (שלישי, 21:00) היא מתחילה שבוע כפול במפעל הבכיר באירופה, כשהיא תפגוש את פנרבחצ’ה למשחק לא פשוט בכלל. לקראת המפגש, שחקן ומאמן העבר רוני בוסאני עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך אתה רואה את המצב וההתנהלות של מכבי תל אביב? הקבוצה עם המסורת, שזכתה בתארים בעבר, כושלת בניהול בשנתיים האחרונות.
”מכבי נבנתה פחות טוב בלשון המעטה. הם מנסים לשפר תוך כדי העונה. הם לא מוותרים, הם לא יכולים לוותר ומנסים לשפר. לפעמים מביאים שחקנים שהם פחות טובים, או כאלו שאחרי זמן מתגלה שהם היו לפני כן פצועים, אבל הם מנסים לשפר”.

הם מביאים עכשיו שחקן שחיכו לו ובסוף מתברר שהוא פצוע לשלושה שבועות.
”אם עכשיו הוא פצוע אבל אחר כך הוא יהיה מצוין, אז הם עשו מה שרצו. ביורוליג יהיה לה קשה מאוד, אבל בליגה העונה תתחיל באזור אפריל-מאי-יוני, ככה שאם מכבי הביאה שחקן כדי לתפוס אותו לעתיד הקרוב, אז זה מצוין. אנחנו מכירים שחקנים שבאו לקבוצה או לקבוצות אחרות, היו טובים מאוד אבל לא השתלבו וזה קורה. אם הוא יהיה טוב הם עשו עסקה טוב”.

עודד קטש (שחר גרוס)עודד קטש (שחר גרוס)

איך אתה רואה את המשחק הערב?
”כל משחק ביורוליג קשה, אלופי אירופה עם שחקני עבר של מכבי כולל המאמן. כל משחק של מכבי, ולא רק למכבי, גם להפועל או לקבוצות אחרות, כל משחק קשה. היום מכבי מתקשה ברבע האחרון לגמור את המשחק כי אין לה את השחקנים כרגע המתאימים לזה. בסוף צריך לשמור גם שהקבוצה תשמור שהיריבה לא תקלע”.

מה זה אומר על הקבוצה אז?
”הכל עניין של בניית קבוצה. בהתחלה הקבוצה נבנתה לא מספיק טוב וזה מה שקורה, וזה נגרר. עם כל הקושי האחר שיש גם למכבי ועכשיו גם להפועל עם זה שלא משחקים בבית, אז הכל ביחד זה מה שקורה”.

כמה יגמר המשחק היום?
”לפעמים אתה חושב שקבוצה תפסיד בהפרש, אבל זה נגמר עד חמש לפה או לפה. פנרבחצ’ה קבוצה עדיפה, ראיתי אותם השנה במשחק שהם לא היו טובים. ראינו את מכבי בעונות מסוימות שנסעו למשחקי חוץ, לא במגרשים נייטרלים כמו היום, ואמרנו אין סיכוי והקבוצה בסוף ניצחה שם. העונה זה אחרת”.

