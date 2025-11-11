"מכבי נבנתה לא טוב, ומנסה לשפר תוך כדי"

מכבי תל אביב אמנם ניצחה בליגה את נתניה, אך היא רוצה לחזור לנצח גם ביורוליג והיום (שלישי, 21:00) היא מתחילה שבוע כפול במפעל הבכיר באירופה, כשהיא תפגוש את פנרבחצ’ה למשחק לא פשוט בכלל. לקראת המפגש, שחקן ומאמן העבר רוני בוסאני עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך אתה רואה את המצב וההתנהלות של מכבי תל אביב? הקבוצה עם המסורת, שזכתה בתארים בעבר, כושלת בניהול בשנתיים האחרונות.

”מכבי נבנתה פחות טוב בלשון המעטה. הם מנסים לשפר תוך כדי העונה. הם לא מוותרים, הם לא יכולים לוותר ומנסים לשפר. לפעמים מביאים שחקנים שהם פחות טובים, או כאלו שאחרי זמן מתגלה שהם היו לפני כן פצועים, אבל הם מנסים לשפר”.

הם מביאים עכשיו שחקן שחיכו לו ובסוף מתברר שהוא פצוע לשלושה שבועות.

”אם עכשיו הוא פצוע אבל אחר כך הוא יהיה מצוין, אז הם עשו מה שרצו. ביורוליג יהיה לה קשה מאוד, אבל בליגה העונה תתחיל באזור אפריל-מאי-יוני, ככה שאם מכבי הביאה שחקן כדי לתפוס אותו לעתיד הקרוב, אז זה מצוין. אנחנו מכירים שחקנים שבאו לקבוצה או לקבוצות אחרות, היו טובים מאוד אבל לא השתלבו וזה קורה. אם הוא יהיה טוב הם עשו עסקה טוב”.

איך אתה רואה את המשחק הערב?

”כל משחק ביורוליג קשה, אלופי אירופה עם שחקני עבר של מכבי כולל המאמן. כל משחק של מכבי, ולא רק למכבי, גם להפועל או לקבוצות אחרות, כל משחק קשה. היום מכבי מתקשה ברבע האחרון לגמור את המשחק כי אין לה את השחקנים כרגע המתאימים לזה. בסוף צריך לשמור גם שהקבוצה תשמור שהיריבה לא תקלע”.

מה זה אומר על הקבוצה אז?

”הכל עניין של בניית קבוצה. בהתחלה הקבוצה נבנתה לא מספיק טוב וזה מה שקורה, וזה נגרר. עם כל הקושי האחר שיש גם למכבי ועכשיו גם להפועל עם זה שלא משחקים בבית, אז הכל ביחד זה מה שקורה”.

כמה יגמר המשחק היום?

”לפעמים אתה חושב שקבוצה תפסיד בהפרש, אבל זה נגמר עד חמש לפה או לפה. פנרבחצ’ה קבוצה עדיפה, ראיתי אותם השנה במשחק שהם לא היו טובים. ראינו את מכבי בעונות מסוימות שנסעו למשחקי חוץ, לא במגרשים נייטרלים כמו היום, ואמרנו אין סיכוי והקבוצה בסוף ניצחה שם. העונה זה אחרת”.