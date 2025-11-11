רבע 2, 10:00: פנרבחצ'ה - מכבי ת"א 15:20

מכבי תל אביב מנסה להחיות את עונת היורוליג שלה כשהיא “מתארחת” בשעה זו אצל פנרבחצ’ה, במפגש שמתקיים במינכן עקב הבעייתיות של אירוח קבוצה ישראלית בטורקיה. המשחק פותח עבור שתי הקבוצות את השבוע הכפול במפעל, והצהובים מקווים שבסופו הם יהיו במצב טוב יותר, כשהם משפרים את מיקומם בטבלה.

החניכים של עודד קטש מגיעים להתמודדות לאחר ניצחון לא משכנע במיוחד בליגת ווינר סל, עם 88:94 על אליצור נתניה בשבת. באירופה, מכבי סופרת כבר שלושה הפסדים ברציפות, כשהאחרון שבהם כואב במיוחד, לאחר שנכנעה 112:107 למונאקו בהארכה. האוהדים יצטרכו לחכות לבכורה של שחקן הרכש החדש, ‘איפה’ לונדברג, שסובל מפציעה קלה אשר גורמת לו להיעדר מהשבוע הכפול.

מנגד, זוכת היורוליג מהעונה שעברה מקווה לשים את פתיחת העונה הרעה במפעל מאחוריה, כשהיא עומדת על מאזן שלילי ונמצאת במקום ה-13 בלבד. עם זאת, הטורקים סופרים כבר שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כשמשחק מוצלח עבורם הערב יוכל להחזיר אותם למקום המוביל לפלייאוף. שאראס חסר את אקס מכבי תל אביב, סקוטי ווילבקין, שנפצע בברכו וייעדר מספר שבועות.

מאזן המועדונים במפגשים ביניהם די שוויוני, כשהוא עומד על 4:6 לטובת הטורקים. בעונה שעברה, כל קבוצה ניצחה את המשחק אותו אירחה, כשהחבורה מאיסטנבול יצאה עם ידה על העליונה לאחר 82:84 דחוק בהתמודדות הראשונה, בעוד השחקנים של קטש גמלו לה עם ניצחון גדול 76:94 במפגש השני.

רבע ראשון: 15:20 לפנרבחצ’ה

חמישיית פנרבחצ’ה: דבון הול, ניקולו מלי, טריק ביברוביץ’, טאלן הורטון טאקר וקם בירץ.

חמישיית מכבי תל אביב: לוני ווקר, תמיר בלאט, ג’יילן הורד, רומן סורקין ואושיי בריסט.

מכבי השיגה את הכדור הראשון, אך בלאט החמיץ, כשמנגד טאקר פספס ובריסט שם לייאפ ראשון במשחק, הול וסורקין החליפו סלים, טאקר צלף את השלשה הראשונה של הטורקים ובירץ’ עשה 4:7, כשאז הקבוצות המשיכו להחליף עד 10:13. ווקר סחט עבירה, ניגש לקו ודייק את כל השלוש, בולדווין נכנס אל הפרקט וצלף שלשה גדולה, קלארק קלע שתיים מהעונשין, קולסון ובולדווין ענו עם ארבע נקודות וחתמו את הרבע.