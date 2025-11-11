עוזרים לה לשרוד: הגיבורים הלא צפויים של אנז'ה

יצר האדם הוא הישרדותי. אנו חיים כדי לשרוד. כשבן אדם נדחק עם הגב לקיר, ברגע שאין ברירה, הוא ימצא פתרון על מנת לצלוח את המכשול. כך קרה לאנז’ה מהליגה הצרפתית הבכירה, שנאלצה למכור את החלוץ הבכיר שלה, אסטבן להפול ולא הייתה יכולה להחתים מחליף ולכן פנתה לקבוצת הנוער, שם מצאה את סידיקי שריף ופרוספר פיטר, שעוזרים לה לשרוד עד כה.

העונה של אנז’ה נפתחה עם ניצחון, אך אותן שלוש נקודות סיפקו יותר פחד מתקווה, כשלהפול כבש את השער היחדי במשחק מול פ.צ פאריס. אחרי שבעונה שעברה הוא מצא את הרשת תשע פעמים בחצי עונה ועזר לקבוצתו להישאר בליג 1, משך את עיניה של ראן, שרכשה אותו לקראת סיום חלון ההעברות.

בחיפושיה אחר תחליף הולם, חלוצה של לאנס, רמי לאבו לסארי כבר עשה את הדרך מהצפון למערב צרפת ואף כבר הצטלם עם חולצת המועדון, אבל הבקרה לא אישרה את המעבר בעקבות המצב הכלכלי של הקבוצה. אותו סיפור התרחש גם עם סטיב מוניי מברסט. לכן, פנו לאופציה האחרונה, שהיא קבוצת הנוער: “אנחנו מחויבים לפתח שחקנים", אמר עוזר המאמן לאמין אמבייה.

פרוספר פיטר (IMAGO)

במהלך של דלתות מסתובבות, אותם שריף ופיטר קיבלו את המושכות בהתקפה, ואחראים יחד על שישה מתוך עשרת הכיבושים של הקבוצה עד כה, כשכל אחד מהם מצא את הרשת שלוש פעמים. ההזדמנות של שריף הגיעה קודם, כשערך בכורה כבר בגיל 16, לפני שפציעות האטו את ההתקדמות שלו. “זו הייתה חוויה שעזרה לו להתפתח”, שיתף אמבייה.

“הוא הבין שמה שהוא עושה לא מושלם, ורחוק מאוד מיכולת של שחקן ברמה הגבוהה ביותר בכל הקשור להחלמה ועבודה. הוא גדל מהחוויות האלו. אולי הוא היה צריך את זה כדי להבין מספר דברים. תמיד היו לי תקוות גדולות לגביו כי הוא עשה את ההבדל במחלקות הנוער”, סיפר ז’וליין סוריס, שאימן את החלוץ במחלקת הנוער של קבוצת פ.צ סאומור, המשחקת בליגה הרביעית בצרפת.

עוזר המאמן אמבייה התייחס גם לפיטר: “הוא הפתיע אותי מאוד באיך שהוא התאקלם בצורה כל כך מהירה. לסחוב את הקבוצה, להיות מלך השערים שלה בגיל 18, זה לא קל”. רק הזמן יגיד לאן שריף ופיטר יכולים להגיע בקריירה שלהם, אך גם מאמן אנז’ה, אלכסנדר דוז’ו, הופתע מהרמה הנוכחית: “לקחנו צעד לעבר הלא נודע, אבל לא ידענו לאילו גבהים הם יכולים להגיע כבר עכשיו”.