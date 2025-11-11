יום שלישי, 11.11.2025 שעה 11:25
2711-2412פאריס סן-ז'רמן1
2511-2812מארסיי2
2511-2112לאנס3
2216-2412שטרסבורג4
2015-2312ליל5
2021-2412מונאקו6
2015-1812ליון7
1817-1912ראן8
1718-1712ניס9
1616-1812טולוז10
1421-1812פ.צ. פאריס11
1417-1312לה האבר12
1315-1012אנז'ה13
1127-1212מץ14
1021-1412ברסט15
1018-1112נאנט16
1026-1412לוריין17
719-712אוקזר18

עוזרים לה לשרוד: הגיבורים הלא צפויים של אנז'ה

לקבוצה הצרפתית לא היה כסף להביא מחליף אחרי שמלך השערים שלה נמכר לראן, ובלית ברירה פנתה לשחקני הנוער סידיקי שריף ופרוספר פיטר, שמצעידים אותה

|
סידיקי שריף (IMAGO)
סידיקי שריף (IMAGO)

יצר האדם הוא הישרדותי. אנו חיים כדי לשרוד. כשבן אדם נדחק עם הגב לקיר, ברגע שאין ברירה, הוא ימצא פתרון על מנת לצלוח את המכשול. כך קרה לאנז’ה מהליגה הצרפתית הבכירה, שנאלצה למכור את החלוץ הבכיר שלה, אסטבן להפול ולא הייתה יכולה להחתים מחליף ולכן פנתה לקבוצת הנוער, שם מצאה את סידיקי שריף ופרוספר פיטר, שעוזרים לה לשרוד עד כה.

העונה של אנז’ה נפתחה עם ניצחון, אך אותן שלוש נקודות סיפקו יותר פחד מתקווה, כשלהפול כבש את השער היחדי במשחק מול פ.צ פאריס. אחרי שבעונה שעברה הוא מצא את הרשת תשע פעמים בחצי עונה ועזר לקבוצתו להישאר בליג 1, משך את עיניה של ראן, שרכשה אותו לקראת סיום חלון ההעברות.

בחיפושיה אחר תחליף הולם, חלוצה של לאנס, רמי לאבו לסארי כבר עשה את הדרך מהצפון למערב צרפת ואף כבר הצטלם עם חולצת המועדון, אבל הבקרה לא אישרה את המעבר בעקבות המצב הכלכלי של הקבוצה. אותו סיפור התרחש גם עם סטיב מוניי מברסט. לכן, פנו לאופציה האחרונה, שהיא קבוצת הנוער: “אנחנו מחויבים לפתח שחקנים", אמר עוזר המאמן לאמין אמבייה.

פרוספר פיטר (IMAGO)פרוספר פיטר (IMAGO)

במהלך של דלתות מסתובבות, אותם שריף ופיטר קיבלו את המושכות בהתקפה, ואחראים יחד על שישה מתוך עשרת הכיבושים של הקבוצה עד כה, כשכל אחד מהם מצא את הרשת שלוש פעמים. ההזדמנות של שריף הגיעה קודם, כשערך בכורה כבר בגיל 16, לפני שפציעות האטו את ההתקדמות שלו. “זו הייתה חוויה שעזרה לו להתפתח”, שיתף אמבייה.

“הוא הבין שמה שהוא עושה לא מושלם, ורחוק מאוד מיכולת של שחקן ברמה הגבוהה ביותר בכל הקשור להחלמה ועבודה. הוא גדל מהחוויות האלו. אולי הוא היה צריך את זה כדי להבין מספר דברים. תמיד היו לי תקוות גדולות לגביו כי הוא עשה את ההבדל במחלקות הנוער”, סיפר ז’וליין סוריס, שאימן את החלוץ במחלקת הנוער של קבוצת פ.צ סאומור, המשחקת בליגה הרביעית בצרפת.

עוזר המאמן אמבייה התייחס גם לפיטר: “הוא הפתיע אותי מאוד באיך שהוא התאקלם בצורה כל כך מהירה. לסחוב את הקבוצה, להיות מלך השערים שלה בגיל 18, זה לא קל”. רק הזמן יגיד לאן שריף ופיטר יכולים להגיע בקריירה שלהם, אך גם מאמן אנז’ה, אלכסנדר דוז’ו, הופתע מהרמה הנוכחית: “לקחנו צעד לעבר הלא נודע, אבל לא ידענו לאילו גבהים הם יכולים להגיע כבר עכשיו”. 

