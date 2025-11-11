יום שלישי, 11.11.2025 שעה 11:24
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

נגלסמן: וירץ? השחקנים לא אוהבים לבעוט לרשת

מאמן נבחרת גרמניה נחלץ לעזרת שחקן ליברפול: "כולנו יודעים למה הוא מסוגל". וסימן את שאר הסגל: "הם יכולים לעזור לו בזה שיבקיעו מה שהוא מייצר"

|
יוליאן נגלסמן ופלוריאן וירץ (IMAGO)
יוליאן נגלסמן ופלוריאן וירץ (IMAGO)

פלוריאן וירץ עובר תקופה לא פשוטה באנגליה. אחרי שהוביל בשנים האחרונות את באייר לברקוזן והפך לפני ההצלחה על הדשא, כשבשיא הצליח להוביל את המועדון הגרמני לאליפות היסטורית יחד עם מאמנו צ’אבי אלונסו, הגיע המעבר לליברפול בקיץ. מאז, הקשר עדיין לא רשם שער או בישול במסגרת הליגה, על סף ששולם עליו כ-100 מיליון ליש”ט.

הכישרון בן ה-22 סופג ביקורות רבות, אך מי שנחלץ לעזרתו הוא מאמן נבחרת גרמניה אותה הוא מייצג, יוליאן נגסלמן, שאמר: “אם להיות כן, הסיטואציה הנוכחית גם לא תורמת לו”, בהתייחסותו לשבעת ההפסדים בעשרת משחקי הקבוצה האחרונים. “כל הקבוצה לא יציבה העונה כמו שהייתה בעונה שעברה. הרבה יותר קשה להשתחל ככה לקבוצה.

“זה מאוד קשה ל’פלו’ להשפיע ככה. הוא צריך עוד זמן, שזה נורמלי; אפשר לראות זאת גם אצל שחקנים אחרים שעברו לפרמייר ליג. כולנו יודעים למה הוא מסוגל, וזה לגיטימי לשחקן בגילו שתהיה קצת נפילה ביכולת. אי אפשר לצפות ממנו להופיע באותה הרמה במשך שלוש שנים ברצף.

פלוריאן וירץ. זה עדיין לא התחבר בליברפול (IMAGO)פלוריאן וירץ. זה עדיין לא התחבר בליברפול (IMAGO)

“במקום, אנחנו צריכים לתמוך בו קצת יותר, כך שיוכל לבוא בראש נקי למשחק, ואז אולי ליברפול גם תוכל לעזור לו על ידי זה ש(השחקנים) יכבשו חלק מהמצבים שהוא מייצר. הוא לא יוצר מעט מצבים... איכשהו, הם לא אוהבים לבעוט את הכדור לרשת”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */