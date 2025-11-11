יום שלישי, 11.11.2025 שעה 12:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

בב"ש ינצלו את הפגרה לפגישות עם מסיימי חוזה

המוליכה תשב עם שחקנים שהחוזה שלהם מסתיים, כמו גם עם קוז'וק. האדומים נענשו ב-1,000 ש"ח על זריקת כוס נגד אשדוד. אלו שבארץ היו בחתונה של אליאס

|
שחקני הפועל באר שבע (אורן בן חקון)
שחקני הפועל באר שבע (אורן בן חקון)

כמו כל קבוצות ליגת העל, גם שחקני הפועל באר שבע יצאו לחופש עד השבוע הבא, כאשר אתמול (שני) השתתפו אלו שנשארו בישראל בחתונתו של שי אליאס, שנישא לבחירת ליבו, כל זאת מספר ימים לאחר המשחק האחרון של הקבוצה, אותו 2:2 נגד אשדוד בטרנר.

בבאר שבע ינצלו את הפגרה כדי לקיים מספר פגישות לגבי שחקנים שמסיימים חוזה לגבי העונה הבאה, כמו גם מאמן הקבוצה רן קוז'וק שלא מחזיק בחוזה לעונה הבאה. “מאלו שמסיימים חוזה בקיץ ואנחנו רוצים אותם לעונה הבאה, יש רצון הדדי להמשכיות. הדברים יסתדרו, אבל לא ננהל את זה בתקשורת”, אמר גורם במועדון. 

בינתיים, בית הדין של ההתאחדות לכדורגל קנס את באר שבע ב-1,000 שקלים, בעקבות זריקת כוס בדקה ה-31 במשחק האחרון נגד מ.ס. אשדוד. ב”ש מוליכה את הטבלה למרות המעידה, לאחר שמכבי ת”א לא ניצלה זאת והובסה עם 6:2 נגד בית”ר ירושלים בבלומפילד.

