צפירת הרגעה: יונתן כהן ישוב לאחר הפגרה

צפירת הרגעה להפועל פתח תקווה, שעדכנה הבוקר לגבי הפציעה של יונתן כהן. שחקן ההתקפה של המלאבסים יהיה כשיר לאחר הפגרה. כזכור, יונתן כהן סובל מכיווץ בשריר האחורי וצפוי לחזור לאימונים בעוד 7-10 ימים.

יונתן כהן, בהופעת הבכורה שלו בהרכב, הצליח לכבוש ב-2:2 מול הפועל חיפה, במשחק שבו נפצע בשריר הירך האחורי. תחילה דובר על היעדרות אפשרית ארוכה, אך בפתח תקווה יכולים לנשום לרווחה.

כעת, פ"ת יוצאת לפגרה והשחקנים השונים יזכו למספר ימי מנוחה. “יונתן ייחסר לנו”, אמרו במועדון. בסוף השבוע הבא, המלאבסים יקיימו משחק אימון מול מכבי תל אביב.