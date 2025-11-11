יום שלישי, 11.11.2025 שעה 09:28
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

צפירת הרגעה: יונתן כהן ישוב לאחר הפגרה

בהפועל פתח תקווה יכולים לנשום לרווחה, כששחקן ההתקפה שסבל מכיווץ מול הפועל חיפה יהיה כשיר לאחר הפגרה וצפוי לחזור לאימונים בעוד 7-10 ימים

|
יונתן כהן (ראובן שוורץ)
יונתן כהן (ראובן שוורץ)

צפירת הרגעה להפועל פתח תקווה, שעדכנה הבוקר לגבי הפציעה של יונתן כהן. שחקן ההתקפה של המלאבסים יהיה כשיר לאחר הפגרה. כזכור, יונתן כהן סובל מכיווץ בשריר האחורי וצפוי לחזור לאימונים בעוד 7-10 ימים.

יונתן כהן, בהופעת הבכורה שלו בהרכב, הצליח לכבוש ב-2:2 מול הפועל חיפה, במשחק שבו נפצע בשריר הירך האחורי. תחילה דובר על היעדרות אפשרית ארוכה, אך בפתח תקווה יכולים לנשום לרווחה.

כעת, פ"ת יוצאת לפגרה והשחקנים השונים יזכו למספר ימי מנוחה. “יונתן ייחסר לנו”, אמרו במועדון. בסוף השבוע הבא, המלאבסים יקיימו משחק אימון מול מכבי תל אביב.

