מעצרו של אחד החשודים באונס הוארך ביומיים

דיון בעניינם של שלושת החשודים שנעצרו בחשד למעורבות באונס תיירת בת 29 מארצות הברית התקיים היום (שלישי) בבית משפט השלום בתל אביב. שלושת החשודים, תושבי נתניה בשנות ה־20 לחייהם, שניים מהם שחקני כדורגל מהליגה הלאומית וליגה א’, נעצרו לאחר חקירה שנפתחה ב־1 בנובמבר, בעקבות דיווח על אונס שאירע בתל אביב. בלשי משטרת שר"ת ולוחמי מג"ב תל אביב הצליחו לאתר את זהותם של המעורבים. במהלך הדיון ביקשה המשטרה להאריך את מעצרם בשמונה ימים נוספים. מעצרו של החשוד מליגה א’ הוארך ביומיים.

החשודים מכחישים את המיוחס להם. עורך הדין שמייצג את אחד החשודים, משה מרוז שהגיע מלווה בשחקן ובמשפחתו, טען כי "לא נראה מתקבל על הדעת שבחורה, תיירת או לא, עולה עם שלושה גברים שאינה מכירה לחדר במלון, לא נראה שמישהו הכריח אותה לעלות. לא ציפתה שיקראו איתה תהילים שם". על פי גרסת אחד החשודים, הוא פגש את האישה בנמל תל אביב, שם קיימו אקטים מיניים בהסכמה לטענתו, ולאחר מכן הצטרפו אליו שני חבריו למלון, כשלטענתו רק עם אחד מהם היא סירבה לקיים יחסי מין. השופטת בדיון: יעל פרדולסקי.

מהלך הדיון של החשוד מליגה א’

התובע, יבגני, אמר: “מדובר בתיק חמור שהחשוד יחד עם חשודים נוספים ביצעו מעשים מיניים במתלוננת ללא הסכמת. החשוד קושר לעצמו לזמן למקום למתלוננת, אבל מכחיש את מעורבותו במעשים, לחשוד יש גרסה אחרת מהגרסה שלנו”.

עו”ד מרוז: “האירוע קרה ב-1.11 למה הגעתם לכאן רק עכשיו?”

התובע: “ביצענו בהתחלה מיני חקירה סגורה, הוצאנו צווי מעצר”.

עו”ד מרוז: “ידעתם מי הם מההתחלה?”

התובע: “נודע לנו במהלך הימים האחרונים, יש לנו תלונה מסודרת מה כל אחד עשה. במהלך החקירה הסמויה הגענו לזהויות של החשודים”.

עו”ד מרוז: “השאלה היא ברגע שנודע לכם למה לא עצרתם אותם מיד?“

התובע: “גיבשנו ראיות והכנו צווי מעצר ורק אז פעלנו למעצרם, עשינו את כל הפעולות הדרושות למעצר”.

עו”ד מרוז: “מדובר פה לכאורה בשלושה אנסים לטענתכם שהסתובבו חופשי כמה ימים, למרות שלטענכם הם עשו מעשים נוראיים”.

התובע: “חשוד ברצח עוצרים מיד, הפעם עשינו הפוך ממה שעושים, קודם גיבשנו ראיות ורק אז עצרנו”.

עו”ד מרוז: “אבל בדיון הזה היה עדות מפורטת של מה שהיה, אתם ידעתם לפי הטענה שלה שהם שלושה אנסים ברוטליים, למה חיכיתם 7 ימים?”

התובע: “זה נכון שהיו מצלמות בחדר?“

עו”ד מרוז: “לא יודע, אני מכחיש. הבחור אומר שהייתה מצלמה, הוא ראה שיש מצלמה, נראה לך שהוא היה אונס עם מצלמה? אל תגיד לי אם מצאתם רק אם בדקתם. אני מסרב לענות. הוא יודע לומר את הגרסה שלו, שהיא ישבה איתם באוטו, שהיא טענה שהיא רוצה שגם ע' תבוא יחד עם נ' למלון. אתה חוקר את האמת, אבל אתה לא יכול לשפוט את האמת".

השופטת פרדולסקי: "הגרסה של החשוד שלך לא תואמת את הגרסה של החשודה".

עו”ד מרוז: "האם שאלתם אותה מה חשבת לעצמך כשהלכת עם שלושה גברים זרים למלון?”

התובע: "הסיטואציה לטענתה היא שאחד החשודים הציע שייקח אותה לביתה, אבל על הדרך הם צריכים לאסוף דבר מה מהמלונית, היא לא ידעה שהם יישארו שם אז הסכימה לנסוע איתה".

עו”ד מרוז: "תגיד לי אם שאלת אותה אם זה נראה לה הגיוני ללכת לבית מלון עם שלושה גברים".

התובע: "שאלנו אותה, היא אמרה שהיא לא תכננה לעשות מעשים איתם במלון, אחד היה צריך לקחת אותה למקום מגוריה, היא ידעה שבאו לקחת חפצים מהמלון ומשם לביתה".

עו”ד מרוז: "היא ידעה שהיא הגיעה למלון, היא נכנסה אל המלון, היא רואה שעולים לחדר. אנחנו הרי לא יודעים מה קרה שם. הם מכחישים שאנסו, היות ואנחנו לא יודעים אנחנו מתבססים על דברים שהם אמרו. שאלת אותה אחרי שראית שזה הכל בלוף, ‘למה נשארת בחדר למה לא יצאת?’”

התובע: "היא לא יכולה הייתה לצאת, הם לקחו אותה בכוח".

עו”ד מרוז: "אתה יודע שאם יש מצלמה ויראו שלא לקחו אותה בכוח יגלו ששיקרת. האם זה נכון שהיא אמרה שהיא רוצה לשכב עם נ' או עם ע'?"

התובע: "לפי הגרסה שלה לא היא לא רצתה לשכב עם אף אחד".

עו”ד מרוז: "מה שהיא מספרת זה שמישהו השכיב אותה על המיטה, האם היא טוענת שבסוף מישהו נתן לה מכות? הם טוענים שהם שכבו איתה, אם היא כזאת גיבורה, שלושה גברים כדורגלנים והיא מכניסה מכות לשלושתם, ככה היא טוענת?"

התובע: "לא".

מרוז: "ככה הם טוענים. אם היא כזאת ‘ג'אברית’, איך בפתח של המלון איך שהיא רואה שהם באים להיכנס איתה לחדר, איך לא נותנים לה לצאת? יכול להיות שהם צודקים שהיא באמת החטיפה להם מכות. זה נותן לך פרספקטיבה אחרת על הסיטואציה".

התובע: "אנחנו לא מעלים מחשבות, אנחנו בודקים את האמת".

עו”ד מרוז: "הבחור טוען שרק נשיקה הם נתנו לה".

השופטת פרדולסקי: "יש לה גרסה קונקרטית על כל אחד שהיה מעורב בפעולה כלשהי".

עו”ד מרוז: "אם ביום הראשון שהיא אמרה לכם שזה קרה במלונית לא הלכתם לקבלה? אילו פעולות עשיתם? הלכתם לשאול מי הבחורים שעלו איתה לחדר?"

התובע: "לא, זו לא מלונית מסודרת".

עו”ד מרוז: "המקום לא מסודר, אבל את הכסף הם לוקחים, לקחו לה את הטלפון והיא לא הסכימה? היא לא ידעה? לא שמה לב שאין לה טלפון, זה מה שהיא אומרת?"

התובע: "כן, היא הבינה את זה אחרי האירוע".

עו”ד מרוז: "היא לא מתנגדת, לא עושה שום דבר, ‘טאטלה’, פתאום מתעורר בה יצר האלימות ומתעוררת ונותנת לה מכות? זה נראה לך הגיוני? אם לחוקר אין שום דעת, אז הוא יכול לעצור כל אחד שהוא רואה, אבל חוקר טוב צריך לפעול בשיקול דעת".

התובע: "זו הטענה של החשודים, שהיא הרביצה להם, אנחנו צריכים לבדוק את זה".

עו”ד מרוז: "היו עליה סימני אלימות?"

התובע: "לא".

עו”ד מרוז "איך לא?"

התובע: "אנחנו הבנו שהשתמשו בכוח".

עו”ד מרוז: “יכול להיות שהשתמשו בכוח, אבל אין סימנים?"

התובע: "כן, יכול להיות".

עו”ד מרוז: "איך יכול להיות שאין עליה סימני אלימות, הרי היא טוענת שכולם אנסו אותה. אתה לא מבין את השאלה. לא מצאו סימני אלימות. יש סימנים נוספים שהיא קיימה יחסים שלא בהסכמה חוץ מהטענה שלה?"

התובע: "אני מסרב לענות, העברתי הכל לבית המשפט".

עו”ד מרוז: "בחיים שלו החשוד שלי לא נעצר, הוא כדורגלן, אם יש ממצאים שלא יכול היה להיות ולא היה אונס כי בדקו אותה, החוקר מסרב לענות. נניח שהחשודים מנסים לשבש ראיות, אבל את העובדות והבדיקות שנעשו אי אפשר לשבש. חוץ מהעדות שלה יש עוד משהו שמחזק אותה?"

התובע: "לגבי העדות שלה אני יכול לפרט מעבר לזה, אני לא יכול לפרט".

עו”ד מרוז: "אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמי שמעיד ראשון הוא הצודק? כשהם הבטיחו לה שהם ייקחו אותה לירושלים, הם הציעו לה שהם ישלחו אותה עם מונית. היא לא מזכירה את זה?"

התובע: "מסרב לענות. אתה מכניס לי מילים לפה שלא אמרתי".

עו”ד מרוז: "הבטיחו לקחת אותה באוטו, ומה קרה עם זה?"

התובע: "הם ברחו מהמקום, עולה מתיק החקירה שהם לא התכוונו בכלל לקחת אותה לירושלים. אולי הגרסה שלהם שהיא הרביצה להם מכות, זאת הסיבה שהם לא לקחו אותה".

השופטת פרדולסקי: "לא עולה מהתיק שבגלל שהיא הרביצה להם הם לא לקחו אותה, אלה שהם מלכתחילה לא תכננו".

עו”ד מרוז: "הם מואשמים ב-17 פעולות, כמה ימים אתה צריך בשביל זה?"

התובע "החקירה טוענת 8 ימים".

עו”ד מרוז: "אתה הנציג של החקירה, אבל אם יתברר שיש מצלמה אתה מסכים איתי שלא צריך 8 ימים?"

התובע: "אני מסכים איתך, שאם יתברר שהסיפור היה בדיה אז זה אפשרי".

המשטרה ביקשה להאריך את מעצר החשודים בשמונה ימים.

עו”ד מרוז: "הדבר שהוא הכי בטוח זה לבדוק את ההיגיון שבדברים, בחורה הולכת עם שלושה גברים לבית מלון. עדיין יכולה הייתה להישאר בלובי, לשבת בכיסא, אבל לא, היא עולה איתם למעלה, נכנסת לחדר, אין בחור שאמר ואין בחור שלקח. למה היא הולכת איתם? למה היא נכנסת לחדר איתן? החשודים טוענים שהיא בעצם הייתה מעוניינת לשכב עם 2 מהחשודים, אחר כך השלישי היה כבר שם. החשוד הזה שיושב פה ע' שהוא לא עבריין ואומר ‘אני לא רציתי להשתתף בחגיגה הזאת, יש לי בת זוג’, והדבר היחידי שאמר הוא שהייתה רק נשיקה, יכול להיות שהוא משקר. יש אמצעים אובייקטיביים, יש מצלמה, רואים הכל אם זה היה בהסכמה או לא”.

“דבר שני, עליה, אם היו שלושה גברים ואנחנו יודעים שזאת אחת שיודעת לתת מכות, והיא לא מגיבה. הרי ברור שאם היה אונס אז ברור שצריכים להיות סימנים כלשהם, שום דבר לא נמצא על גופה. אמצעים סובייקטיביים, זו העדות שלה, מדובר בשלושה אנשים שהיא התלוותה אליהם, היה מדובר במקום שבטבע הדברים שוכרים אותו לשעה, כשנכסים אליו מבינים מה הולך להיות שם, לא לפתור תשבצים", הוסיף.

עו”ד מרוז טען: "כשאנחנו מדברים על סיטואציית מעצר, צריך להתחשב בזה שהוא בחור לא עבריין, אנחנו מבקשים שיהיה צו איסור פרסום על שמו, הוא כדורגלן פעיל, זה פרסום שעלול לגרור נזק עצום. אם יתברר שבעוד כמה ימים הוא צודק וזה היה בהסכמה, איך אפשר לתקן את הנזק הזה? אם הם משוחררים, זה פחות יעניין את התקשורת, אבל המעצר יהיה סנסציה. יש פסיקה שמדברת על חזקת החפות גוברת על חופש העיתונות. זכות הציבור לדעת, לא נוגעת לגבי פרסום השם שלו. אם גברתי תועיל בטובה להאריך את איסור הפרסום עד להגשת כתב האישום, זה יהיה טוב לכולם".

השופטת פרדולסקי: "ישנן 17 פעולות חקירה נדרשות לביצוע. ש-6 חשופות לשיבוש, המוליכות להארכת מעצרו של החשוד. בנסיבות אלה אני מורה להארכת מעצרו עד ל-13/11/25, עד השעה 12. יינתן איסור פרסום על שמו עד הדיון הבא”.

לאחר הדיון עו"ד משה מרוז הגיב: "החלטה מוזרה וגם הפרשיה מוזרה. מדובר על מקרה שבו הבחורה הולכת למלון בהסכמתה עם 3 בחורים שלא הכירה דקה לפני זה. אף אחד לא חושב שהיא חשבה שהם הולכים לשחק שם במונופול או לפתור תשבצים, גם לא לקרוא תהילים. אם היא הולכת לבית מלון עם שלושה גברים שהיא לא מכירה, זאת אומרת שהיא מסכימה לקיים יחסי מין, נקודה. זה מובן מאליו. הטענה שלה זה שכשהיא נכנסה היא פתאום הבינה את הסיטואציה וניסתה לברוח”.

“זה לא נראה הגיוני, היא לא הייתה צריכה לעלות איתם ולעמוד בפתח הדרה, היא הייתה צריכה להסתלק הרבה זמן לפני. החשוד שלי טוען שהוא בסך הכל נתן לה נשיקה ושכל העניין עם האחרים היה בהסכמה. שאלתי את נציג המשטרה אם יש סימני אלימות ואמר שאין. 3 גברים שאונסים מישהי, שלא יהיה אפילו שריד של סימן אלימות זה לא מתקבל על הדעת. לטענת החשודים אחרי סיום האירוע היא פשוט היכתה אותם”.

“זה קרה כי הם כביכול לא החזירו לה את הטלפון שלה, אבל מסתבר שהטלפון שלה נשאר בקבלה כאמצעי פיקדון עבור כניסתם לחדר עד שישלמו. אז היא לא הבינה לאן נעלם הטלפון, היא חשבה שגנבו אותו ואז היא התנפלה עליהם ונתנה להם מכות עד שברחו. עכשיו, נאנסת, 3 גברים, אונסים אותה בכוח והיא מרביצה להם. זה אפילו בסרטים לא שומעים. זאת אומרת שאם היא יודעת להפעיל אלימות היא הייתה צריכה לעשות זאת ברגע הראשון ולא לאפשר להם כביכול לאנוס אותה. כל הסיפור נשמע הזוי ומוזר. בסוף הטענה של החשודים זה שמה שהיה קרה בהסכמה, אני חושב שהמעצר הזה מיותר ואני מקווה שבימים הקרובים זה יתברר", סיכם.