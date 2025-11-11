יום חמישי, 13.11.2025 שעה 09:48
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

הרצליה מחפשת ניצחון בכורה באלופות מול טרפאני

הקבוצה של יהוא אורלנד תנסה לנצח בסיציליה ב-21:30 כדי להשאיר לעצמה סיכוי לפלייאין. היידגר: "בסיבוב הקודם היינו קרובים. מקווה שהפעם גם ננצח"

|
שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)
שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)

בני  הרצליה הגיעה אתמול לאיטליה, לקראת המשחק שלה במחזור הרביעי בליגת האלופות של פיב״א, מול טרפאני שארק, שיתקיים הערב (שלישי, 21:30). הרצליה סיימה את הסיבוב הראשון בשלב הבתים של המפעל עם מאזן 3:0, כאשר שניים מההפסדים הגיעו במשחקים צמודים, הפסד ב-4 לבורסה במחזור הפתיחה והפסד ב-3 לטרפאני במחזור שעבר.

טרפאני מנגד עם ניצחון בודד, על הרצליה בסיבוב הקודם, כך שהרצליה תרצה לנצח ב-4 הפרש ומעלה כדי להבטיח יתרון במאזן הפנימי בין הקבוצות, על מנת להשאיר לעצמה סיכוי לסיים שלישית בבית ולהתקדם לשלב הפלייאין. הפסד יסגור כנראה את הגולל על סיכויי הרצליה להעפיל לשלב הבא. 

המפגש הקודם בין הקבוצות התקיים רק לפני שבועיים, אז הרצליה ״אירחה״ את המשחק באופבה, והפסידה 77-74. את רשימת הקלעים של הקבוצה הישראלית הובילו אונואקו (21), סטיוארט (16) ודאוסון (12). את קלעי טרפאני הובילו מאט הארט וג׳ורדן פורד (14 כל אחד), טימי אלן קלע 11. 

המאמן יהוא אורלנד (שחר גרוס)המאמן יהוא אורלנד (שחר גרוס)

הרצליה מגיעה למשחק אחרי שבמשחק הליגה האחרון רשמה ניצחון בכורה העונה, 95:90 על מכבי ראשון לציון. צ׳ינאנו אונואקו הצטיין עם טריפל דאבל (23 נקודות, 12 ריבאונדים ו-11 אסיסטים). אלייז׳ה סטיוארט קלע 30, וג׳ורדון ורנאדו היה קרוב לדאבל דאבל עם 14 נקודות ו-9 ריבאונדים. 

שחקן הקבוצה, מקס היידגר סיפר: ״אנחנו מגיעים מוכנים למשחק הזה ורוצים לנצח כדי לעשות צעד לעלייה לשלב הבא במפעל. בסיבוב הקודם היינו מאוד קרובים לנצח גם את טופאש וגם את טרפאני ואנחנו מקווים הפעם גם לנצח״.

רגע לפני ההמראה ביקרו שחקני הקבוצה בסניף טיב טעם בהרצליה, כחלק מהסכם חסות בין הקבוצות. השחקנים הצטיידו בחטיפי חלבון ובריאות לקראת הנסיעה והצטלמו עם לקוחות הסניף.

