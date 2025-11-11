יום שלישי, 11.11.2025 שעה 09:44
איפה ליאו מסי היה משתלב בברצלונה הנוכחית?

המסר של הארגנטינאי ברשתות החברתיות ממשיך להצית את חלומות האוהדים על חזרה אפשרית. ב'מארקה' נערכו לתסריט: היכן ובמקום מי ישחק אם ישוב לאקסית?

|
פליק ומסי (IMAGO)
פליק ומסי (IMAGO)

בעולם של ספקולציות ודמיון, הכדורגל משגשג יותר מכל תחום אחר, ובמיוחד כשמדובר בשמות הגדולים ביותר במשחק. ליאו מסי, כמובן, הוא אחד מהם. הביקור המפתיע שלו בקאמפ נואו, ולאחריו המסר ברשתות החברתיות שרמז על חזרה אפשרית, הציתו מחדש את החלום הגדול ביותר של אוהדי ברצלונה: מה אם הפרעוש ילבש שוב את החולצה של בארסה?

ישנם גורמים רבים שהופכים את חזרתו של הכוכב הארגנטינאי לבלתי סבירה, אך דבר אחד בטוח, לכדורגל יש את היכולת להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי, את הבלתי צפוי למציאות, ולהעניק נופך רומנטי שמסוגל לפרוץ את כל החומות שמפרידות כיום בין מסי לפרישה בברצלונה.

ראשית, יש את מערכת היחסים שלו עם ז’ואן לאפורטה. הדרך שבה עזב את המועדון היא דבר שמסי לא שכח. אמנם הקצוות המחוספסים התרככו, והמתח פחת, אך הבנה אמיתית או פיוס מלא ביניהם עדיין רחוקים מאוד. הנשיא כבר ניסה לבנות גשר באמצעות הצהרות פומביות, אך מסי נותר בשתיקה. “הייתה לנו מערכת יחסים טובה מאוד במשך זמן רב. כשהחוזה לא חודש, הדברים החמיצו קצת. אחר כך בערך שיקמנו אותה”, אמר לאפורטה רק לפני כמה שבועות. רק החזרה הרגשית של מסי לדשא שבו גדל גרמה לו לדבר על אותו טקס פרידה שכל כך מצפים לו.

ליאו מסי וזליאו מסי וז'ואן לאפורטה (רויטרס)

הגורם השני הוא מקצועי טהור, כאן נפתח הדיון העמוק יותר, זה שממלא תוכניות טלוויזיה ושיחות בין אוהדים: האם למסי יש מקום בברצלונה של האנזי פליק? במבט ראשון, יש שתי עמדות שבהן הארגנטינאי עשוי להשתלב, חלוץ מדומה או קשר התקפי. תפקידים הדומים לאלה שהוא ממלא כיום בנבחרת ארגנטינה.

ברצלונה השיגה במחזור הקודם בספרד ניצחון בבלאידוס מול סלטה ויגו, בזכות שלושער של רוברט לבנדובסקי. החלוץ הפולני בן 37, בעוד שמסי בן 38, כך שהגיל לא אמור להיות מכשול. הארגנטינאי יכול לשחק כחלוץ מדומה במערך הדינמי של פליק. זו לא תהיה הפעם הראשונה שבה הקיצוניים נעים לאמצע כדי ליצור יתרון מספרי ולפנות את האגפים לשחקנים כמו אלחנדרו באלדה או ז’ול קונדה. מסי היה משתלב בצורה מושלמת במערכת הזו. החיבור שלו עם לאמין ימאל, ראפיניה, דני אולמו, פרמין לופס, מרקוס רשפורד ופראן טורס במרכז המגרש נשמע לא רע בכלל לאוהדי בארסה.

ליאו מסי ורוברט לבנדובסקי (רויטרס)ליאו מסי ורוברט לבנדובסקי (רויטרס)

האפשרות השנייה היא שישחק כקשר התקפי, שכן לא נראה שפליק ישנה את מערך המשחק שלו רק כדי להתאים את הקבוצה לכוכב הארגנטינאי. העמדה הזו, שבדרך כלל מאוישת על ידי פרמין ואולמו, תהפוך לטריטוריה של הפרעוש. עם שני קשרים אחוריים מאחוריו, נטל ההגנה שלו יהיה קטן יותר. הוא ישמש יותר כפליימייקר מאחורי שלישיית ההתקפה ויקשור את הקישור עם פרנקי דה יונג ופדרי, תפקיד שגם הוא נשמע אידאלי עבורו.

הגורם השלישי הוא המונדיאל של 2026. עונת ה־MLS מסתיימת בדצמבר הקרוב, ואחריה יש חופשה של כשניים-שלושה חודשים שבה מסי לא יתחרה. הוא יחזור לשחק במדי אינטר מיאמי רק במרץ. קשה לדמיין את מסי מעמיס על עצמו לוח זמנים נוסף עם השאלה או חזרה קצרה לברצלונה, כשמונדיאל נוסף כבר מתקרב באופק.

ליאו מסי (אינסטגרם)ליאו מסי (אינסטגרם)

ההיגיון אומר שמסי לא ישחק יותר אף משחק רשמי במדי ברצלונה. אבל כמו שכבר ראינו אין ספור פעמים, הכדורגל לא תמיד פועל לפי היגיון. בינתיים, מילותיו של מספר 10 מהדהדות בראשם של כל אוהדי בארסה: “הלוואי שיום אחד אוכל לחזור, ולא רק כדי להיפרד כשחקן, כמו שמעולם לא הצלחתי לעשות”. “אז למה לא פרידה ראויה באמת? בארסה והפרעוש חייבים את זה זה לזה. לחלום זה בחינם, כמו שאומרים, וכשמדובר במסי, שום דבר אינו בלתי אפשרי”, סיכמו ב’מארקה’.

