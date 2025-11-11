"לא הייתי מעביר את הלפיד של ברזיל לוויניסיוס"

ניימאר ממשיך לעורר דיון ציבורי בברזיל, גם בשל הופעותיו במדי סנטוס וגם בגלל חייו מחוץ למגרש. החזרה שלו לסנטוס לא הניבה את התוצאות שקיוו להן: הקבוצה נאבקת נגד ירידה, ובחדר ההלבשה שורר מתח ברור. למרות זאת, בברזיל עדיין מאמינים בכוכב הגדול. קאסמירו סבור שחזרתו תוכל להיות צעד חיובי לקראת המונדיאל הבא.

"נפלה בחלקי הזכות לשחק לצד כמה מהשחקנים הגדולים בהיסטוריה. שיחקתי עם כריסטיאנו, מודריץ', קרוס, מרסלו, בייל, בנזמה... אנחנו מדברים שחקנים שזכו בכדורי זהב. אי אפשר שלא לכלול את ניימאר ברשימה הזאת", אמר קאסמירו. "כל אחד חי את חייו בדרכו, על המגרש ומחוצה לו. סגנון החיים שלי אחר, יותר שקט, אבל אם ניימאר בכושר פיזי ומנטלי מלא, הוא ללא ספק הטוב ביותר. אני מעריץ גדול שלו כשחקן", הוסיף.

עוד אמר: "אם אצטרך להקריב את עצמי על המגרש כדי שהוא ימסור את המסירה האחרונה ויכבוש את השער, אעשה זאת. ניימאר שחקן שאי אפשר לעמוד בפניו, אבל הוא חייב להיות בשיאו. זה תלוי בו, לדעת מה לעשות ומה לא לעשות, אבל לדעתי אנחנו צריכים אותו. עם האיכות שלו, נבחרת ברזיל זקוקה לו".

ניימאר וקאסמירו (רויטרס)

קאסמירו הרחיב על יחסיו עם הכוכב: "אני מכיר את ניימאר מאז שהייתי בן 12. הוא תמיד היה שחקן יוצא דופן, מסוגל להכריע משחק בכל רגע. זה פריבילגיה לומר ששיחקתי לצדו. הוא מדהים. אני מכיר היטב את האנשים שעובדים איתו ואת הצוות שסביבו, כל מה שהשיג בכדורגל לא קרה במקרה; זה שילוב של כישרון, עבודה קשה ומסירות".

על מאמן נבחרת ברזיל וראשו לשעבר בריאל מדריד, קרלו אנצ’לוטי, אמר קאסמירו: "תמיד הייתה לי מערכת יחסים מצוינת איתו. כשהוא חזר לריאל בפעם השנייה, הוא היה זה ששינה את ויניסיוס, נכון? היו ספקות לגביו, והוא (אנצ’לוטי) זה שהפך אותו ואת מיליטאו לשחקנים שהפכו להיות. הוא תמיד הסתדר טוב עם ברזילאים, וקשה למצוא מישהו שלא אוהב אותו. בעולם הכדורגל אומרים עליו שהוא טיפוס קליל, מצחיק, כזה שיוצר אווירה טובה, אבל כשהוא דורש משהו, הוא דורש ברצינות מלאה".

קאסמירו וקרלו אנצ'לוטי (רויטרס)

על חילופי הדורות: "אני חושב שזה תהליך טבעי. כל שחקן הולך בדרך שלו", אמר קאסמירו. "אם תשאל אותי למי הייתי מוסר את הלפיד, מרקיניוס הוא שחקן מנוסה שצעיר ממני, יש גם את אליסון, אדרסון וברונו גימראיש. אבל, לדוגמה, לא הייתי מוסר אותו לוויניסיוס ג'וניור, כי זה לא מעניין אותו. זה פשוט לא בטבע שלו. גם לא של רודריגו".

על עתידו: "עבורי, כדורגל הוא החיים שלי, ולכן ברור שאמשיך לשחק", הסביר. "אבל אני חושב שאשתי והמשפחה שלי ירצו קצת זמן לעצמם. אני מהאנשים שמאמינים שצריך תוכנית לחיים, אבל אני מתמקד במטרות קצרות טווח. כמובן שאני חושב על להיות בכושר טוב למונדיאל, אבל אי אפשר לצפות להיות בכושר למונדיאל אם אתה לא משחק טוב במנצ'סטר יונייטד. אני חי מיום ליום, מחר אימון טוב, בסוף השבוע משחק טוב, וככה אני מתקדם".

על מונדיאל 2026: "זה הולך להיות המונדיאל הקשה ביותר, כי הכדורגל נהיה מאוזן יותר ויותר. הכול תלוי בפרטים הקטנים. גם הנבחרות שלא מדברים עליהן הרבה, אלה שלא נחשבות למועמדות, יהיו יריבות קשות. תראו את קרואטיה שהדיחה את ברזיל, את מרוקו שהגיעה לחצי הגמר. המגמה ברורה, זה נעשה קשה יותר ויותר".

קאסמירו וקרלו אנצ'לוטי (רויטרס)

על מצבה של נבחרת ברזיל: "אני חושב שנגיע חזקים מאוד. נכון שאנחנו קצת מאחור מבחינת זמן ההכנה, במיוחד בהתחשב בזמן הקצר שבו המאמן עובד איתנו, זה לא כמו נבחרות אחרות שנמצאות בתהליך ארוך יותר. אם נמדוד את זה בימים, מדובר ב־30 או 40 ימים בלבד איתו. אבל לדעתי אנחנו במקום טוב, יש לנו שחקנים איכותיים ברמה הגבוהה ביותר, וזה, יחד עם הניסיון של המאמן, הוא גורם חשוב מאוד. אנצ’לוטי יודע איך לאחד את הנבחרת, לא רק את השחקנים, אלא גם את כל הצוות המקצועי".