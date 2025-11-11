יום שלישי, 11.11.2025 שעה 09:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

אכזבה גדולה במכבי מלאזטיץ' בסיפור ניקולאסקו

החלוץ הגיע כשחקן רכש בכיר אחרי שהמאמן ביקש שחקן עם נוכחות פיזית וקיבל, ועדיין הוא לא נותן לו דקות. אם לא יחול שינוי, עזיבה בינואר בלתי נמנעת

|
יון ניקולאסקו ועידו שחר בסיום (רדאד ג'בארה)
יון ניקולאסקו ועידו שחר בסיום (רדאד ג'בארה)

האמת היא אחת – כולם ציפו שיון ניקולאסקו יפתח מול בית”ר ירושלים ביום ראשון האחרון. אי אפשר לקבוע הרי שאם זה היה קורה, התוצאה הייתה אחרת, אבל אם לא מספיקה התבוסה המבזה 6:2 בבלומפילד, כעת האלופה צריכה להתמודד עם המשבר סביב החלוץ המולדובי בנוסף לאירועים שהתרחשו במשחק מול הקבוצה של ברק יצחקי. 

במכבי ת”א קיימת אכזבה גדולה של מספר לא מבוטל של גורמים מהמאמן, ז’רקו לאזטיץ’, בכל הנוגע לסיפור ניקולאסקו. לפני למעלה משבועיים המנהל המקצועי, בן מנספורד, יזם שיחה בין השלושה ושם ביקש מהמאמן ומהחלוץ לצאת לדרך חדשה – זאת על רקע המשבר והמתיחות הגדולה ביניהם אשר נחשפו בפודקאסט מכבי ת”א בערוץ הפודקאסטים של ONE. 

לאחר השיחה סוכם כי הם יוצאים לדרך חדשה וכי ניקולאסקו יתחיל לקבל דקות כאשר המסלול בהמשך להרכב היה ברור – אותו מסלול שנקבע בתחילת הקיץ כאשר החלוץ המולדובי הוחתם כשחקן הרכש הבכיר הראשון של המועדון. בסופו של דבר לאזטיץ’ סיים את העונה הקודמת כשהוא מבקש חלוץ מסוג שונה ממה שהיה לו בקבוצה. הוא רצה חלוץ זר עם נוכחות, שיכול לתת דברים אחרים ממה שנתנו החלוצים הקודמים. 

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

לכן במכבי ת”א בחרו בניקולאסקו ולא סתם הוא הגיע כאחד משחקני הרכש הראשונים של הקיץ כאשר מבחינת המועדון, הוא ומוחמד עלי קמארה סומנו כשני השחקנים הבכירים ביותר של הקיץ מתוך מחשבה שהם נכנסים ישירות אל ההרכב ומסדרים בעיות או דרישות שהיו למאמן בסיום העונה הקודמת. לכן כאשר לאזטיץ’ המשיך לא לתת דקות לשחקן גם אחרי שהחלים מפציעה, החלה מתיחות גדולה והכעס הצטבר אצל לא מעט גורמים במכבי ת”א. 

ההחלטה שלו לא לפתוח איתו נגד בית”ר עוד הייתה איכשהו עוברת אם הוא היה נכנס בסדרת החילופים הראשונה, אך לאזטיץ’ לא השתמש בו כלל. הוא העדיף שוב להזיז את דור פרץ לעמדת החלוץ ואח”כ שם בעמדה הזו את קרווין אנדרדה, מה שכמובן שלח את ניקולאסקו עצבני מאוד הביתה והמסלול כעת הופך להיות ברור והפוך לחלוטין ממה שחשבו במועדון בתחילת הקיץ. 

אם ניקולאסקו לא יתחיל לקבל דקות בהרכב לאחר הפגרה וימשיך לא להיספר על ידי לאזטיץ’, לא יהיה מנוס מפרידה בחלון ההעברות של ינואר. אגב, כבר ב-24.10 פורסם לראשונה ב-ONE כי לאזטיץ’ כפי שהדברים נראים, ירצה לקבל חלוץ חדש בינואר אם אחד החלוצים לא יתפוס את ההזדמנות שניתנת לו וכרגע זה האירוע למעט ניקולאסקו, שלא מקבל ממנו דקות משחק. 

