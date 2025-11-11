המספרת בסופת שלג שהביאה לאתלטיקו אליפות

גם במשחק שגרתי בתנאים שגרתיים היה זה ביצוע מרהיב – מספרת עוצמתית למשקוף ופנימה תמיד מצטלמת טוב. אבל זה לא היה משחק שגרתי אלא גמר הליגה הקנדית. וגם התנאים ממש לא היו שגרתיים, כי הקרב בין אתלטיקו אוטאווה לקבאלרי נערך בעיצומה של סופת שלגים חריגה אפילו במונחים המקומיים. על משטח קפוא מכוסה בשלג לבן, הבקיע כוכב המארחת דויד רודריגס שער עוצר נשימה, שהפך מיד לוויראלי ברשתות החברתיות ומשך תשומת לב של חובבי הכדורגל ברחבי העולם. זה בדיוק מה שהליגה הקנדית הייתה צריכה. היה זה אירוע השיא בהיסטוריה שלה.

ההיסטוריה הזו קצרה בהחלט. הליגה הקנדית המקצוענית יצאה לדרך ב-2019 במטרה מוצהרת לקדם את הכדורגל ברחבי המדינה. לקנדה 3 נציגות בליגת ה-MLS האמריקאית: טורונטו, ואנקובר וייטקאפס ומונטריאול, אבל זה לא היה עונה על כל הצרכים, וגם לא היו בהם מספיק כדורגלנים מקומיים. בפרמייר ליג החדשה, הונהגה מגבלה על מספר הזרים, והיה צורך לשתף לפחות 5 קנדים בהרכב. היא מנתה 7 קבוצות בעונת הבכורה, וב-2020 הצטרף מועדון נוסף – המסקרן מכולם.

כי אתלטיקו אוטאווה היא שלוחה של אתלטיקו מדריד. הנהלת הליגה רצתה מאוד שיוקם מועדון חדש בעיר הבירה, ואתלטיקו קפצה על המציאה. היו"ר מיגל אנחל חיל הצהיר בטקס חגיגי בהשקת המועדון: "באנו לכאן כי יש לכם מדינה נהדרת". הקומישינר דייויד קלנצ'ן התפייט: "זה רגע שלא אשכח. הליגה שלנו לא הייתה שלמה ללא נציגת אוטאווה, ואני יכול רק להודות לאנשי אתלטיקו". ההתרגשות הייתה כה גדולה שאפילו ראש העיר נכנס לתמונה, והכריז על יום אתלטיקו ברחבי אוטאווה.

מיגל אנחל חיל (רויטרס)

מבחינת אתלטיקו מדריד היו שני מניעים עיקריים ללכת על ההשקעה. ראשית, הכדורגל הקנדי מתפתח בקצב נאה, והמועדון הספרדי ישמח להביא את הכישרונות הבולטים היישר למטרופוליטאנו. באיירן מינכן שמה בזמנו את ידה על אלפונסו דייויס כששיחק בוונקובר וייטקאפס, וכוכבים מסוג זה ממש לא יזיקו לסגל של דייגו סימאונה. שנית, מדובר בחיזוק המותג הבינלאומי של המועדון. אם למנצ'סטר סיטי יש שלוחות בניו יורק ובמלבורן, למה שאתלטיקו תישאר מאחור?

הניסיון הראשון היה בליגה ההודית, שם רכשה אתלטיקו ב-2014 כרבע מהמניות של הקבוצה שנקראה בעקבות כך אתלטיקו קולקטה. סכסוך שנבע מחוסר הרצון של המקומיים לקדם הקמת אקדמיה גרם לספרדים לפרוש מהפרויקט תוך שנים ספורות, אבל בינתיים הם פתחו "סניף" במקסיקו, עם שליטה ב-50 אחוזים מאתלטיקו סן לואיס. ההרפתקה הזו הייתה הרבה יותר מוצלחת, והקבוצה משחקת כיום בליגה הראשונה. אתלטיקו אוטאווה הייתה, לפיכך, המשך ישיר וטבעי לאסטרטגיה שנבחרה.

האוהדים בקנדה נצבעו בלבן (Vitor Munhoz/Canadian Premier League)

מיסטה, חלוץ העבר של אתלטיקו שכיכב גם בוולנסיה ורשם שתי הופעות בנבחרת ספרד, מונה למאמן הראשון של הקבוצה וכיהן במשך שנתיים. הוא הניח את היסודות, ובעקבותיו הגיע קרלוס גונסאלס שעבד בזמנו במחלקת הנוער של אתלטיקו במדריד. זו הייתה קדנציה טובה, וב-2022 אף נבחר הספרדי למאמן השנה בליגה, אבל לפני שנה הוחלט על פרידה, והמועדון הלך בכיוון מקסיקני. המאמן דייגו מחיה הובא מבחוץ, ובמקביל הונחתו בקבוצה 3 שחקנים מהשלוחה המקסיקנית של אתלטיקו. דויד רודריגס היה אחד מהם, והוא נכנס כעת לספרי הזהב של הכדורגל הקנדי, בערב קסום ולבן.

שחקני אתלטיקו אוטאווה (Canadian Premier League)

הייתה זו העונה הטובה ביותר בתולדות אתלטיקו אוטאווה, אבל היא התמודדה בגמר מול האלופה המכהנת קבאלרי, שהגיעה מהעיר קלגרי עם תקוות גדולות. היא הייתה מנוסה יותר במעמד אחרי שגברה ב-2024 על פורג' בגמר. 13 אלף צופים הגיעו לאיצטדיון TD Place למרות מזג אוויר שהדהים גם את המקומיים. אולי בקלגרי זה היה מתקבל יותר על הדעת, אבל באוטאווה לא ניבאו סופת שלגים מופלאה בתחילת נובמבר. רודריגס, שהתרגל לתנאים אחרים לגמרי במקסיקו, התרגש. "הייתי בטוח שהשלג הזה יעשה לנו יום טוב", הוא אמר.

זה השער היפה ביותר אי פעם שנכבש על שלג?

הוכיחו שאפשר לשחק בכל מזג אוויר (Tim Austen/CPL)

פתיחת המשחק נדחתה ב-20 דקות בעוד עובדי האצטדיון פינו את השלג הרב. לאחר מכן, היו עוד 3 הפסקות במהלך המחצית הראשונה. אפילו קפטן אתלטיקו אוטאווה, השוער נייתן אינגהאם, לקח מגרפת שלג ועזר לצייר את הקווים מחדש. זמן קצר לאחר מכן, הוא ספג את השער הראשון בפנדל, והפייבוריטית המקומית נקלעה לפיגור. ואז הגיעה הדקה ה-40. הכדור קיפץ לו ברחבה, ולא היה קל לעקוב אחריו בתוך שכבת השלג, אבל רודריגס עשה את זה. הוא התעופף, הכניע את אליל קלגרי מרקו קארדוצ'י בבעיטה בלתי ניתנת לעצירה, וסיפק לליגה הקנדית את התמונה הטובה ביותר שניתן לבקש.

דויד רודריגס. הגיבור שכבש את המספרת (CPL Photos)

לשוער לא היה סיכוי לעצור את המספרת הזו (Vitor Munhoz/Canadian Premier League)

זה היה 1:1, והמשחק נגרר להארכה. במזג האוויר הייחודי, התסריט הזה לא היה אידיאלי בלשון המעטה כי הסופה רק הלכה והתעצמה. שעה תמימה המתינו שחקני שתי הקבוצות בחדרי ההלבשה, כאשר השלג פונה שוב מהדשא. הם התחממו עם כוסות תה, ולא התחשק להם לחזור לכפור, אבל ההתלהבות בכל זאת הייתה חזקה יותר. זה היה הקרב על הכתר, ועבור אתלטיקו אוטאווה זו הייתה ההזדמנות להביא אושר לקהל שסירב ללכת הביתה למרות ההמתנה הארוכה. זה היה הצ'אנס לקחת אליפות היסטורית, ורודריגס עשה גם את זה.

שחקני אתלטיקו אוטאווה חוגגים בסופת שלגים (Canadian Premier League)

בדקה ה-107 הוא קיבל מסירת עומק מושלמת מהפליימייקר המצטיין מני אפריסיו, יליד ארגנטינה שעבר להתגורר בקנדה כאשר היה בן 9. אפריסיו כבר זכה בפרמייר ליג הקנדית ב-2021 במדי פאסיפיק – המועדון שנמצא בעיר לאנגפורד באי ונקובר. כעת הוא חגג תואר אישי שני, כי רודריגס הקפיץ את הכדור מעל קארדוצ'י, נפל לתוך ערימת שלג, קם על רגליו ודהר לזרועותיהם של שחקני הספסל שרצו לעברו. לכולם היה קר מאוד, אבל הלבבות התחממו. אתלטיקו אוטאווה עלתה ל-1:2, הם היו בדרך להישג כביר.

דויד רודריגס. בזמן סופת השלגים, חימם את הקהל של קבוצתו (CPL Photos)

אוהדי אתלטיקו אוטאווה. סירבו ללכת גם בקור מקפיא (Canadian Premier League)

מיד לאחר מכן נכנס למגרש כמחליף אלברטו ספאטר. אולי אתם זוכרים אותו כהבטחה משמעותית בכדורגל הספרדי בתחילת המילניום. ב-2004, היה ספאטר קשר צעיר שהצטיין בזכייתה של סראגוסה בסופרקאפ על חשבון ולנסיה. דויד וייה היה אז לצידו, עוד לפני שעבר מסראגוסה לשורות העטלפים. גם הבלם הארגנטיני גבי מיליטו היה שם. במדי ולנסיה, אותה בדיוק עזב רפא בניטס לטובת ליברפול, שיחקו סנטיאגו קניסארס, דויד אלבלדה, ויסנטה ורובן בראחה. ספאטר היה אז בן 19, וכל העתיד היה לפניו. אתלטיקו הוזכרה באותם ימים כמועמדת להחתימו.

ההמשך היה פחות טוב עבור ספאטר, שלא מיצה את הפוטנציאל בגנואה, ספורטינג ולוקומוטיב מוסקבה, וחזר הביתה לסראגוסה שכבר הייתה עמוק בליגה השנייה. אלא שהוא הגיע לאתלטיקו בכל זאת – רק לשלוחה הקנדית שלה. ב-2023 הוא חתם באוטאווה, מונה לסגן הקפטן, ובמהלך העונה הנוכחית הודיע כי יתלה את הנעליים בגיל 40. הגמר המושלג היה המשחק האחרון בקריירה המיוחדת שלו, והוא סיים אותו עם מדליית הזהב על הצוואר – תואר אישי ראשון מזה 21 שנה.

אלברטו ספאטר. חתם קריירה עם אליפות (IMAGO)

אז אתלטיקו אוטאווה אלופה, והמספרת שכונתה בקנדה בהומור ‘icicle kick’ סייעה לפרסם את החגיגה הזו ברחבי תבל. ההשקעה מתחילה להשתלם לאתלטיקו מדריד, והתואר ההיסטורי אף עשוי לשמש השראה גם עבור הקבוצה של צ'ולו. אולי גם הקבוצה הגדולה של הקונצרן יכולה לחולל העונה משהו יוצא דופן? שלג לא יהיה בספרד במאי, אבל אליפות עדיין יכולה להגיע למטרופוליטאנו.