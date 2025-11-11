יום חמישי, 13.11.2025 שעה 08:10
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

מאבק בין ליברפול למצרים? מתיחות סביב סלאח

נבחרתו של הכוכב מתכננת מחנה אימונים לקראת אליפות אפריקה, בתקופה שבה לאדומים לוח משחקים צפוף במיוחד. שיחה מכריעה תתקיים, כמה משחקים יחמיץ?

מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

ליברפול קיוותה שהניצחון הגדול על ריאל מדריד בליגת האלופות יסמן את תחילת הדרך חזרה למסלול, אחרי תקופה קשה של הפסדים בליגה. אלא שמאז אותו ערב נוצץ הגיעה גם נפילה כואבת, הפסד 3:0 למנצ'סטר סיטי במשחק החוץ, שממחיש עד כמה העונה של ליברפול עדיין רחוקה מיציבות.

על אף זאת, במועדון מצאו סיבה לאופטימיות: מוחמד סלאח חזר לכבוש לאחרונה, עם שערים בשני משחקי ליגה רצופים עד ההפסד באיתיחאד. עבור ליברפול מדובר בסימן מעודד, אך דווקא כעת עלול המועדון להסתבך במאבק לא פשוט סביב הכוכב המצרי, כאשר באופק מתקרבת אליפות אפריקה.

לפי דיווחים באנגליה, סלאח צפוי לקיים שיחות מכריעות עם מאמן נבחרת מצרים, חוסאם חסן, במהלך פגרת הנבחרות הקרובה. מצרים מתכננת מחנה אימונים בחודש דצמבר לקראת משחקים מול איחוד האמירויות (6 בדצמבר), ירדן (9 בדצמבר) וניגריה (14 בדצמבר), כהכנה לטורניר שייערך במרוקו בין 21 בדצמבר ל־18 בינואר.

מוחמד סלאח (IMAGO)מוחמד סלאח (IMAGO)

באותה תקופה, לליברפול מצפה לוח משחקים צפוף במיוחד הכולל מפגש חוץ מול לידס, משחק ליגת האלופות נגד אינטר, ולאחר מכן משחק ביתי מול ברייטון. לפי הדיווחים באנגליה, סלאח מעדיף להישאר עם ליברפול למשחקים הללו ולחבור לנבחרת רק לאחר מכן, צעד שעלול לעורר מתיחות בין המועדון לנבחרת.

מצב דומה התרחש גם לפני שנתיים, אז הצליחה ליברפול להגיע להסכמה עם ההתאחדות המצרית ולהחזיק בסלאח עוד מספר ימים. הפעם, בגיל 33, הכוכב ירצה להימנע מעימות דומה ולוודא שהצדדים מגיעים להבנה מתי ישוחרר למחנה הנבחרת.

מוחמד סלאח (IMAGO)מוחמד סלאח (IMAGO)

לפי החישובים, אם יוחלט שסלאח יצטרף לנבחרת כבר לפני מחנה האימונים, הוא עלול להחמיץ עד שמונה משחקים של ליברפול בכל המסגרות, תלוי עד היכן מצרים תגיע בטורניר. בליברפול מבינים שמדובר בתקופה קריטית במאבקי הצמרת ובליגת האלופות, אך גם יודעים שסלאח, סמל לאומי במצרים, יתקשה לוותר על ההשתתפות באירוע היבשתי החשוב ביותר ביבשת אפריקה.

בינתיים, בסגל של ארנה סלוט מנסים לשמור על יציבות ולהתרכז בהמשך העונה, בידיעה שהעתיד הקרוב של סלאח עלול להשפיע לא רק מקצועית אלא גם מנטלית על חדר ההלבשה של הקבוצה.

