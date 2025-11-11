מאבק בין ליברפול למצרים? מתיחות סביב סלאח

ליברפול קיוותה שהניצחון הגדול על ריאל מדריד בליגת האלופות יסמן את תחילת הדרך חזרה למסלול, אחרי תקופה קשה של הפסדים בליגה. אלא שמאז אותו ערב נוצץ הגיעה גם נפילה כואבת, הפסד 3:0 למנצ'סטר סיטי במשחק החוץ, שממחיש עד כמה העונה של ליברפול עדיין רחוקה מיציבות.

על אף זאת, במועדון מצאו סיבה לאופטימיות: מוחמד סלאח חזר לכבוש לאחרונה, עם שערים בשני משחקי ליגה רצופים עד ההפסד באיתיחאד. עבור ליברפול מדובר בסימן מעודד, אך דווקא כעת עלול המועדון להסתבך במאבק לא פשוט סביב הכוכב המצרי, כאשר באופק מתקרבת אליפות אפריקה.

לפי דיווחים באנגליה, סלאח צפוי לקיים שיחות מכריעות עם מאמן נבחרת מצרים, חוסאם חסן, במהלך פגרת הנבחרות הקרובה. מצרים מתכננת מחנה אימונים בחודש דצמבר לקראת משחקים מול איחוד האמירויות (6 בדצמבר), ירדן (9 בדצמבר) וניגריה (14 בדצמבר), כהכנה לטורניר שייערך במרוקו בין 21 בדצמבר ל־18 בינואר.

מוחמד סלאח (IMAGO)

באותה תקופה, לליברפול מצפה לוח משחקים צפוף במיוחד הכולל מפגש חוץ מול לידס, משחק ליגת האלופות נגד אינטר, ולאחר מכן משחק ביתי מול ברייטון. לפי הדיווחים באנגליה, סלאח מעדיף להישאר עם ליברפול למשחקים הללו ולחבור לנבחרת רק לאחר מכן, צעד שעלול לעורר מתיחות בין המועדון לנבחרת.

מצב דומה התרחש גם לפני שנתיים, אז הצליחה ליברפול להגיע להסכמה עם ההתאחדות המצרית ולהחזיק בסלאח עוד מספר ימים. הפעם, בגיל 33, הכוכב ירצה להימנע מעימות דומה ולוודא שהצדדים מגיעים להבנה מתי ישוחרר למחנה הנבחרת.

מוחמד סלאח (IMAGO)

לפי החישובים, אם יוחלט שסלאח יצטרף לנבחרת כבר לפני מחנה האימונים, הוא עלול להחמיץ עד שמונה משחקים של ליברפול בכל המסגרות, תלוי עד היכן מצרים תגיע בטורניר. בליברפול מבינים שמדובר בתקופה קריטית במאבקי הצמרת ובליגת האלופות, אך גם יודעים שסלאח, סמל לאומי במצרים, יתקשה לוותר על ההשתתפות באירוע היבשתי החשוב ביותר ביבשת אפריקה.

בינתיים, בסגל של ארנה סלוט מנסים לשמור על יציבות ולהתרכז בהמשך העונה, בידיעה שהעתיד הקרוב של סלאח עלול להשפיע לא רק מקצועית אלא גם מנטלית על חדר ההלבשה של הקבוצה.