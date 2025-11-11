יום שלישי, 11.11.2025 שעה 21:25
יורוליג
יורוליג 25-26
78%772-8189הפועל ת"א1
78%686-7849ז'לגיריס2
70%823-87410הכוכב האדום3
67%720-7639אולימפיאקוס4
67%773-8059מונאקו5
56%792-7859ברצלונה6
56%746-7169באיירן מינכן7
56%787-7819פנאתינייקוס8
56%731-7709ריאל מדריד9
56%812-8169ולנסיה10
44%733-7469אולימפיה מילאנו11
44%727-7129פנרבחצ'ה12
44%790-8019פאריס13
44%751-7179וירטוס בולוניה14
40%864-85410דובאי15
33%773-7439אנדולו אפס16
33%812-7789באסקוניה17
33%782-7409פרטיזן בלגרד18
22%776-6959ליון וילרבאן19
22%864-8169מכבי ת"א20

רבע 2, 10:00: הפועל ת"א - באסקוניה 24:26

יורוליג, מחזור 10: קצב טוב בסופיה. אוטורו לוהט בריבאונד ההתקפה ולא מפסיק לקלוע, מנגד הספרדים יוצאים להתקפות מהירות ומפעילים לחץ על האדומים

|
וסיליה מיציץ' (הפועל ת
וסיליה מיציץ' (הפועל ת"א)

עד כה בכל פעם שהפועל תל אביב הפסידה העונה, וזה לא קרה הרבה, במועדון ידעו לחזור למסלול ולא ליצור כדור שלג, וזה מה שהם ינסו לעשות כעת, כאשר בשעה זו מחזיקת היורוקאפ מארחת בסופיה את בסקוניה למשחק הראשון בשבוע כפול ביורוליג, במטרה לשמור על המאזן הנפלא בליגה הטובה באירופה.

חניכיו של דימיטריס איטודיס באים אחרי הפסד כואב במיוחד, כאשר פעם נוספת המאמן היווני לא הצליח לגבור על יונתן אלון ונכנע להפועל ירושלים בגמר גביע ווינר. הפועל תל אביב הייתה עם הזדמנות לזכות בתואר ראשון בישראל מזה 32 שנים, אך זה לא קרה והיא תנסה לעשות זאת בסיום העונה.

ביורוליג, הדברים הולכים הרבה יותר טוב, כאשר לאדומים מאזן טוב מאוד של שבעה ניצחונות לצד שני הפסדים, והם לא רוצים לתת לכוכב האדום בלגרד וז’לגיריס, שתי הקבוצות היחידות שמקדימות אותם ערב המחזור, לברוח, אלא להפך, הם רוצים לחזור לפסגה, מקום בו היו בתחילת העונה.

מהצד השני, הספרדים אמנם הפסידו בליגה במחזור האחרון לליידה, אך ביורוליג יש להם שלושה ניצחונות העונה, וכולם בשלושת המשחקים האחרונים, רצף מרשים אותו ינסו לשמר. בסקוניה ניצחה את דובאי, אנדולו ואת בולוניה, והיא תקווה להמשיך בדהירה דווקא נגד אחת הקבוצות הלוהטות במפעל.

רבע ראשון

חמישיית הפועל ת”א: ג׳ונתן מוטלי, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, ואסיליה מיציץ’ ודן אוטורו.

חמישיית בסקוניה: קובי סימונס, ראפא ויאר, חמידו דיאלו, רודיונס קורוקס וחליפה דיופ.

עם פתיחת ההתמודדות, ראפא ויאר קלע שתי נקודות ראשונות עבור האורחת. דן אוטורו ניגש לקו ושם את שתי הזריקות בפנים, התקפה לאחר מכן, אוטורו הסתער על ריבאונד ההתקפה והעלה את האדומים ליתרון ראשון. אחרי חילופי קליעות בין הקבוצות, אלייז’ה בראיינט הכניס נקודות ראשונות בלייאפ. התקפה יפה של הפועל הסתיימה בסל של ג’ונתן מוטלי בצבע.

בסקוניה יצאה להתקפה שהסתיימה בשלשה בצד השני, אך הקצב המהיר נמשך עם צליפה של ואסיליה מיציץ’ מחוץ לקשת, שעשתה 9:13. אוטורו המשיך ללהוט עם עוד ריבאונד התקפה וסל, מתאו ספניולו הגיב עם שתי נקודות ביד שמאל. קולין מלקולם הכניס ארבע נקודות משתי התקפות של הקבוצה הישראלית, כשבתווך קובי סימונס שם שתיים משלו. כריס ג’ונס סגר את הרבע עם סל אדיר מחצי מגרש.

