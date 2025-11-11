שחקני ברצלונה "מאשרים" את חזרתו של מסי

הביקור של ליאו מסי בקאמפ נואו תפס בהפתעה הן את המועדון והן את האוהדים, וגם את שחקני הסגל עצמו, שהביעו התרגשות מהמראה של האקס האגדי. שחקנים רבים של ברצלונה סימנו לייק בפוסט של מי שנחשב לשחקן הגדול בהיסטוריה, שבו נראה הכוכב הארגנטינאי דורך שוב על כר הדשא שהיה ביתו במשך 17 עונות.

התרגשות מהמחווה של מסי

בסגל הנוכחי נותרו מעט מאוד שחקנים שחלקו חדר הלבשה עם האגדה הגדולה בתולדות המועדון, רק מארק-אנדרה טר שטגן, רונאלד אראוחו, פדרי ופרנקי דה יונג שיחקו לצדו של אלוף העולם. עם זאת, כמעט כל השחקנים מעריצים את הארגנטינאי, וכמובן שגם שחקני הסגל הנוכחי של בארסה, והם הקפידו להראות זאת בפומבי.

בסך הכל, עד כה תשעה שחקנים מהסגל הראשון נתנו לייק לפוסט של הפרעוש: אלחנדרו באלדה, פרמין לופס, אריק גארסיה, ראפיניה, גאבי, מארק קסאדו, דני אולמו, פרנקי דה יונג (היחיד ששיחק איתו בפועל) וג’רארד מרטין. גם החשבון הרשמי של ברצלונה באינסטגרם הצטרף ופרסם מסר לשחקן שרשם את מספר המשחקים, התארים, השערים והבישולים הגבוה ביותר בתולדות המועדון.

ליאו מסי (אינסטגרם)

למרות הבדלי גרסאות קלים בין המועדון לשחקן באשר לאופן שבו התקיים הביקור של הארגנטינאי במתקני הקבוצה, המסר שפרסם מסי ברשתות החברתיות לא השאיר מקום לספק לגבי אהבתו לצבעים שלבש כמעט כל חייו: “אמש חזרתי למקום שאני מתגעגע אליו מהנשמה. מקום שבו הייתי מאושר עד אין קץ, שבו גרמתם לי להרגיש אלף פעמים האדם הכי מאושר בעולם. הלוואי שיום אחד אוכל לחזור, ולא רק כדי להיפרד כשחקן, כפי שמעולם לא הצלחתי לעשות”, כתב במסר מרגש באינסטגרם.

נותר לראות אם שחקן אינטר מיאמי ישלח רמזים נוספים לקבוצתו לשעבר בעתיד הקרוב, ואם הדלת לשובו תיפתח מחדש ל"ריקוד אחרון". דבר אחד ברור, רוב שחקני הסגל הנוכחי היו שמחים לשתף פעולה עם הסמל הגדול, שעדיין נחשב למודל לחיקוי עבור רבים מהם.