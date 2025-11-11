יום שלישי, 11.11.2025 שעה 11:23
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

שחקני ברצלונה "מאשרים" את חזרתו של מסי

חלק גדול משחקני הקבוצה סימנו לייק לפוסט של הכוכב הארגנטינאי על ביקורו המפתיע באצטדיון קאמפ נואו. מבין אלו ששיחקו איתו רק דה יונג עשה זאת

|
הכותרות בספרד (צילום מסך)
הכותרות בספרד (צילום מסך)

הביקור של ליאו מסי בקאמפ נואו תפס בהפתעה הן את המועדון והן את האוהדים, וגם את שחקני הסגל עצמו, שהביעו התרגשות מהמראה של האקס האגדי. שחקנים רבים של ברצלונה סימנו לייק בפוסט של מי שנחשב לשחקן הגדול בהיסטוריה, שבו נראה הכוכב הארגנטינאי דורך שוב על כר הדשא שהיה ביתו במשך 17 עונות.

התרגשות מהמחווה של מסי

בסגל הנוכחי נותרו מעט מאוד שחקנים שחלקו חדר הלבשה עם האגדה הגדולה בתולדות המועדון, רק מארק-אנדרה טר שטגן, רונאלד אראוחו, פדרי ופרנקי דה יונג שיחקו לצדו של אלוף העולם. עם זאת, כמעט כל השחקנים מעריצים את הארגנטינאי, וכמובן שגם שחקני הסגל הנוכחי של בארסה, והם הקפידו להראות זאת בפומבי.

בסך הכל, עד כה תשעה שחקנים מהסגל הראשון נתנו לייק לפוסט של הפרעוש: אלחנדרו באלדה, פרמין לופס, אריק גארסיה, ראפיניה, גאבי, מארק קסאדו, דני אולמו, פרנקי דה יונג (היחיד ששיחק איתו בפועל) וג’רארד מרטין. גם החשבון הרשמי של ברצלונה באינסטגרם הצטרף ופרסם מסר לשחקן שרשם את מספר המשחקים, התארים, השערים והבישולים הגבוה ביותר בתולדות המועדון.

ליאו מסי (אינסטגרם)ליאו מסי (אינסטגרם)

למרות הבדלי גרסאות קלים בין המועדון לשחקן באשר לאופן שבו התקיים הביקור של הארגנטינאי במתקני הקבוצה, המסר שפרסם מסי ברשתות החברתיות לא השאיר מקום לספק לגבי אהבתו לצבעים שלבש כמעט כל חייו: “אמש חזרתי למקום שאני מתגעגע אליו מהנשמה. מקום שבו הייתי מאושר עד אין קץ, שבו גרמתם לי להרגיש אלף פעמים האדם הכי מאושר בעולם. הלוואי שיום אחד אוכל לחזור, ולא רק כדי להיפרד כשחקן, כפי שמעולם לא הצלחתי לעשות”, כתב במסר מרגש באינסטגרם.

נותר לראות אם שחקן אינטר מיאמי ישלח רמזים נוספים לקבוצתו לשעבר בעתיד הקרוב, ואם הדלת לשובו תיפתח מחדש ל"ריקוד אחרון". דבר אחד ברור, רוב שחקני הסגל הנוכחי היו שמחים לשתף פעולה עם הסמל הגדול, שעדיין נחשב למודל לחיקוי עבור רבים מהם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */