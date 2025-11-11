יום שלישי, 11.11.2025 שעה 08:04
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
80%1133-117310דטרויט פיסטונס
75%872-9608ניו יורק ניקס
67%1076-11169פילדלפיה 76'
67%1068-10969קליבלנד קאבלירס
62%933-9478שיקגו בולס
60%1210-125510מיאמי היט
60%1189-119010מילווקי באקס
56%1031-10309אטלנטה הוקס
44%983-10229בוסטון סלטיקס
40%1164-115210אורלנדו מג'יק
38%973-9728טורונטו ראפטורס
33%1084-10749שארלוט הורנטס
11%1059-9689אינדיאנה פייסרס
11%1128-9899ברוקלין נטס
10%1273-113510וושינגטון וויזארדס
 מערב 
90%1096-121410אוקלהומה ת'אנדר
86%786-8827דנבר נאגטס
78%1003-10729סן אנטוניו ספרס
75%897-9958יוסטון רוקטס
70%1170-118210לוס אנג'לס לייקרס
60%1121-117110גולדן סטייט ווריורס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
50%1169-116710פיניקס סאנס
44%1086-10979פורטלנד בלייזרס
38%946-9298יוטה ג'אז
33%1084-10219ממפיס גריזליס
33%1107-10529סקרמנטו קינגס
30%1131-107510דאלאס מאבריקס
22%1016-9639לוס אנג'לס קליפרס
22%1087-9569ניו אורלינס פליקנס

"החוזה של דני אבדיה - המשתלם ביותר ב-NBA"

אחרי ההצגה הפרטית מול המג'יק, בתקשורת האמריקאית החמיאו וגם חשפו פרטים חדשים על השכר של הכוכב ואיך הוא מסייע לפורטלנד: "אבן היסוד של הפרויקט"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה ממשיך לככב בליגה הטובה בעולם, ובתקשורת האמריקאית לא מפסיקים לדבר עליו. באתר CBS היללו את הפורוורד הישראלי לאחר עוד הופעה מרשימה, שבה רשם 27 נקודות, חמישה ריבאונדים, חמישה אסיסטים וחסימה אחת בהפסד 115:112 לאורלנדו.

“זו הייתה אחת מהופעות הקליעה הטובות ביותר שלו העונה מעבר לקשת, עם 4 שלשות מ-9 ניסיונות”, פרגנו ב-’CBS’, “בתקופה האחרונה דני מציג יציבות יוצאת דופן, כשהוא קולע בממוצע 28.4 נקודות למשחק בחמשת משחקיו האחרונים, תוך שהוא מוסיף תרומה ניכרת בריבאונדים ובניהול המשחק”.

אך אם ההופעות על המגרש מרשימות, הרי שבתקשורת האמריקאית מתמקדים כעת גם בנקודה כלכלית מפתיעה: החוזה של אבדיה בפורטלנד נחשב לאחד המשתלמים בליגה. לפי כתבת ניתוח מקיפה שהתפרסמה בארצות הברית, החוזה של הישראלי מעניק לפורטלנד יתרון עצום בניהול הסגל והתקציב.

דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)

אבדיה בן ה־24 חתם על חוזה לארבע שנים בסך 55 מיליון דולר, שנבנה בצורה ייחודית: הוא "מוזן מלפנים" (frontloaded), כלומר, הסכום הגבוה שולם כבר בשנה הראשונה, וכעת פורטלנד חייבת לו רק 39.4 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות. בזמן שתקרת השכר ב־NBA ממשיכה לעלות, אבדיה רק משתפר, מה שהופך את העסקה הזו לעוד יותר משתלמת עבור הבלייזרס.

הפורוורד הישראלי החל לפרוח כבר בסיום העונה שעברה, כשנכנס לתפקיד של "פוינט־פורוורד" בעקבות פציעות של שחקני מפתח, וכעת הוא חווה פריצה מלאה בקנה מידה של אולסטאר. לפי הנתונים, אחרי עשרה משחקים הוא רושם 25.3 נקודות, 7 ריבאונדים ו־4.9 אסיסטים בממוצע למשחק, כשהוא ממלא תפקיד משמעותי יותר ביצירת המשחק, בעיקר בהיעדרו של סקוט הנדרסון.

השיפור הבולט ביותר נוגע לקליעה: אבדיה ביסס את עצמו כקלע של שלוש רמות, שקשה מאוד לעצור בזכות השילוב הנדיר של גובה, כוח, שליטה בכדור ומהירות. הוא קולע 35.6% לשלוש ב־6.6 זריקות למשחק, מגיע לקו העונשין בתדירות גבוהה מאוד וקולע 85.1% מהעונשין, נתונים שהופכים אותו לשחקן התקפה יעיל ובלתי צפוי.

דני אבדיה חודר בכוח (רויטרס)דני אבדיה חודר בכוח (רויטרס)

גם במועדון עצמו גאים בבחירה. מייק שמיץ, עוזר הג'נרל מנג’ר של פורטלנד ולשעבר פרשן הדראפט של ESPN, נזכר כיום כמי שכינה את אבדיה “הגניבה של דראפט 2020”, ומוסיף כי “החזון שלנו לגביו סוף סוף מתממש בצורה המושלמת ביותר עבור הבלייזרס”.

בארה"ב מציינים כי פורטלנד יצאה המנצחת הברורה בעסקת הטרייד עם וושינגטון, שהעדיפה תהליך בנייה מחדש וויתרה על שחקן שעדיין מתאים לטווח הגילאים שלה. הג’נרל מנג’ר ג’ו קרונין ממשיך לקבל מחמאות על שורת המהלכים המדויקים שביצע, והוספתם של אבדיה וטומאני קמארה דרך טריידים, ולא דרך הדראפט, ממחישה עד כמה איתור כישרונות בזמן הוא קריטי בליגה דינמית כמו ה־NBA.

בזכות אותה עסקה "חד צדדית" ופריצתו של אבדיה, מעריכים בארצות הברית כי לפורטלנד יש כעת סיכוי ממשי להעפיל לפליי-אין במערב. החוזה המשתלם של הישראלי נותן לבלייזרס יתרון גדול בניהול השכר וביכולת לשמר ואף לשדרג את הגרעין הצעיר שלהם.

בסיכום הכתבה נכתב כי אבדיה הוא אבן יסוד מרכזית בעתיד של פורטלנד, בזכות תרומתו האדירה על הפרקט, אך גם בזכות חוזה שמוגדר כ“הדובדבן שבקצפת”, זה שמייצב את המועדון לטווח ארוך ומעניק לו עתיד כלכלי וספורטיבי מבטיח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */