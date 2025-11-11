סינר הרשים בפתיחת טורניר סוף השנה בטורינו

יאניק סינר החל הערב (שני) את דרכו בטורניר סוף השנה בטורינו עם ניצחון לא פשוט, אבל מרשים ביותר על פליקס אוז’ה אליאסים – 5:7, 1:6 אחרי שעה ו-38 דקות של טניס ברמה גבוהה בין האלוף המכהן למדורג 8 בעולם, שנמצא בשנה מצוינת.

האיטלקי הגיש מושלם בסט הראשון ובכל פעם שההגשה הראשונה נכנסה הוא גם לקח את הנקודה – 21/21, באמת נתון יוצא דופן. הקנדי הצליח לעשות לאיטלקי חיים קשים בסט הראשון, אך סינר ידע להתעלות ולשבור במשחקון ה-12, רגע לפני הטיי-ברייק.

בסט השני הקנדי כבר נשבר לחלוטין וזו הייתה לגמרי הופעה של איש אחד, שדהר עד לניצחון הראשון שלו בשלב הבתים, כשברקע כמובן הרצון שלו לשמור על התואר היוקרתי מהשנה שעברה וגם לסיים את 2025 במקום הראשון בעולם, על חשבונו של יריבו הגדול, קרלוס אלקראס.