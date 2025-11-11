יום שני, 16.02.2026 שעה 02:17
ספורט אחר  >> טניס

סינר הרשים בפתיחת טורניר סוף השנה בטורינו

לעיני הקהל הביתי, האיטלקי שרוצה לשמור על התואר מאשתקד ניצח 5:7, 1:6 את אוז'ה אליאסים. יוצא דופן - סינר לקח 100% מההגשה הראשונה בסט הראשון

|
יאניק סינר (IMAGO)
יאניק סינר (IMAGO)

יאניק סינר החל הערב (שני) את דרכו בטורניר סוף השנה בטורינו עם ניצחון לא פשוט, אבל מרשים ביותר על פליקס אוז’ה אליאסים – 5:7, 1:6 אחרי שעה ו-38 דקות של טניס ברמה גבוהה בין האלוף המכהן למדורג 8 בעולם, שנמצא בשנה מצוינת.

האיטלקי הגיש מושלם בסט הראשון ובכל פעם שההגשה הראשונה נכנסה הוא גם לקח את הנקודה – 21/21, באמת נתון יוצא דופן. הקנדי הצליח לעשות לאיטלקי חיים קשים בסט הראשון, אך סינר ידע להתעלות ולשבור במשחקון ה-12, רגע לפני הטיי-ברייק.

בסט השני הקנדי כבר נשבר לחלוטין וזו הייתה לגמרי הופעה של איש אחד, שדהר עד לניצחון הראשון שלו בשלב הבתים, כשברקע כמובן הרצון שלו לשמור על התואר היוקרתי מהשנה שעברה וגם לסיים את 2025 במקום הראשון בעולם, על חשבונו של יריבו הגדול, קרלוס אלקראס.

