ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2012-1612הפועל ראשל"צ3
2018-2012הפועל כפר שלם4
1917-2212מ.ס כפר קאסם5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
1615-1712מ.ס קריית ים8
1622-2112עירוני מודיעין9
1525-2412מכבי יפו10
1318-1812הפועל חדרה11
1315-1412הפועל עכו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
925-1112הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

מרטן: ראשון תהיה במאבקים, פ"ת רמה מעל

מאמן הכתומים אחרי חדרה: "צבירת הנקודות בצמרת הכי נמוכה שהייתה בשנים האחרונות, הפגרה באה בטוב". בר יוסף: "העונה הראשונה למאמן היא הכי קריטית"

|
דוד מרטן (שחר גרוס)
דוד מרטן (שחר גרוס)

הפועל ראשון לציון והפועל חדרה נפרדו הערב (שני) בתוצאת תיקו 1:1, רגע לפני היציאה לפגרה בת שלושה שבועות. עבור הקבוצה המארחת, היה זה משחק שני ברציפות ללא ניצחון בעוד האורחת, תחת רותם בר יוסף שמונה למאמן, לא מנוצחת כבר חמישה מחזורים.

"ב-11 על 10 כל כך הרבה זמן, אתה מוביל בסוף מחצית ורוצה לרדת ביתרון, אבל הלכנו אחורה יותר מדי במחצית השנייה. היינו יותר מדי אדישים ולא הפעלנו עליהם מספיק לחץ, הם התחילו לשלוח כדורים לרחבה שלנו ובקרוס אחד קיבלנו את הגול. חזרנו לעצמנו, הגענו למצבים הכי טובים גם בחיסרון מספרי. בסוף אלו תחושות טובות מצד אחד, כי בחיסרון מספרי להוציא נקודה זה בסדר, אבל גם יכולנו לקחת שלוש נקודות", סיכם מאמן הפועל ראשון לציון, דוד מרטן.

"ההרחקה? אני לא ראיתי את האדום, אבל אלו דברים שקורים וזה לא השפיע כי אלו דברים שמתגלגלים בסוף. יש טעויות במשחקי כדורגל ואנחנו לא נשענים על הדברים האלו", הוסיף. על החיסורים אמר: "ינקו נפצע וישב על הספסל עם 50% כשירות. היה חשוב לנו הניסיון מהספסל, אבל השוער השני עשה עבודה טובה. הפגרה באה לנו בטוב - נוכל לחדש אנרגיות לכולם ונחזור חדשים כדי לסיים את הסיבוב הראשון".

שחקני הפועל ראשון לציון חוגגים את שער היתרון (שחר גרוס)שחקני הפועל ראשון לציון חוגגים את שער היתרון (שחר גרוס)

על סיכויי העלייה אמר: "ראשון תהיה שם במאבקים, אבל להגיד לך מי תעלה אני לא יודע. מכבי פ"ת היא רמה מעל הליגה, אבל כל השאר הן שוויוניות. אנחנו רואים שצבירת הנקודות בצמרת היא הכי נמוכה שהייתה בשנים האחרונות. הקבוצה שתדע לעשות את השינויים הטובים בינואר ותדע למצוא מומנטום נכון בזמן הנכון תוכל לרוץ עד הסוף. יש כמה קבוצות שיכולות להתחרות על העלייה, נקווה שנהיה אחת מהן אבל הדרך עוד ארוכה".

מנגד, גם מאמן חדרה, רותם בר יוסף, לא היה מרוצה מהנקודה: "אנחנו ממש לא שמחים מהתיקו. אנחנו מגיעים לכל מגרש כדי לנצח ובאנו היום מול יריבה איכותית ומאומנת. לפני האדום שלהם גם היו לנו כמה הזדמנויות ולא הכרענו. אנחנו במגמה חיובית, יש דרך, אבל אנחנו רוצים לנצח".

רותם בר יוסף (שחר גרוס)רותם בר יוסף (שחר גרוס)

על הרצף הטוב ללא הפסד אמר: "יש לנו קבוצה טובה וחומר איכותי מאוד. יש פה מגוון של שחקנים, גם מבוגרים ומנוסים וגם צעירים ומוכשרים. אפשר לעשות יותר, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה ולהכריע משחקים".

בר יוסף סיפר על ההזדמנות שקיבל: "אני מאוד שמח ומברך על ההחלטה שהם קיבלו. חיכיתי לזה, הקרבתי המון בשביל זה ואני שמח, אבל זה לא נותן כלום אם לא אמשיך ואוכיח על הדשא ואז ההזדמנויות יברחו. אני מודע לזה שהעונה הראשונה למאמן בליגה הלאומית היא הכי קריטית, אבל לשמחתי הקבוצה מצוינת ויש חומר שחקנים שאפשר לעשות איתו יופי של דרך".

שחקני הפועל חדרה מאוכזים (שחר גרוס)שחקני הפועל חדרה מאוכזים (שחר גרוס)

המאמן התייחס גם לעבודה עם המנהל המקצועי ניר קלינגר: "הוא איש מקצוע מדהים שעוזר לי המון. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא והוא מאוד עוזר לנו במערכת מבחינת המעטפת. אני מברך על שיתוף הפעולה הזה".

