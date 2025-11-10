יום שני, 10.11.2025 שעה 23:28
ניצחונות למכבי ת"א ובית"ר ירושלים בנערים א'

הצהובים יוצאים לפגרת השזרוע כשהם עם מאזן מושלם, בזכות 0:3 נהדר על קריית שמונה. הקבוצה מהבירה שיפרה עמדות בחלק התחתון עם 0:1 קטן על בני יהודה

|
שחקני מכבי תל אביב בנערים א' חוגגים (רועי כפיר)
משחקי המחזור העשירי בליגת העל בנערים א' התחדשו הערב (שני) עם שני משחקים נוספים, שבהם הובקעו ארבעה שערים והושגו הכרעות לזכות הקבוצות המארחות. המחזור יינעל מחר (שלישי) במשחק בו תארח מ.ס אשדוד את מכבי נתניה (17:00, הסינטטי באשדוד). 3 נקודות של המארחת יקפיצו את הקבוצה עד למקום ה-10 בטבלה, בעוד ניצחון של היהלומים יעלה אותם למקום החמישי.

מכבי תל אביב - עירוני קריית שמונה 0:3

החניכים של ארז בלפר עשו את העבודה גם הערב, עם ניצחון עשירי בעשרה משחקים שמוציא את אותם כאלופת פגרת השזרוע, כשבמאזנם 44 שערי זכות ו-7 שערי חובה.

הערב זכתה הקבוצה בניצחון 0:3 על הצפוניים, שנועלים את הטבלה ומוחרגים מירידה, שבמחזור שעבר רשמו ניצחון בכורה עם 1:5 על מחזיקת הגביע הפועל פ"ת, במשחק שנערך לראשונה העונה במגרש הסינטטי בקריית שמונה. אך הפעם הם קיבלו משוכה גבוהה הרבה יותר.

שחקני מכבי תל אביב בנערים אשחקני מכבי תל אביב בנערים א' מאושרים (רועי כפיר)

בדקה ה-31 מסירת רוחב שטוחה מאגף שמאל של מכבי ת"א מצאה את גיא ממן, שבעט מקרוב לרשת ובשערו השלישי העונה העלה את קבוצתו ליתרון 0:1.

בדקה ה-52 חילופי מסירות שהתחילו באזור מרכז המגרש, בין גיא ממן לטל בורקו, הובילו לחדירה לרחבה של גיא ממן, שהתגבר על שחקנים אורחים ובעט את הכדור לקורה. הכדור חלף מתחת לגופו של שוער קריית שמונה, אחמד בכרי, מה שאפשר לתום אלעל לדחוק מקרוב ולכבוש את שערו הראשון העונה - 0:2 לזכות הצהובים.

בדקה ה-57 מכבי סגרה עניין. הגבהה מאגף ימין מצאה ברחבת קריית שמונה את ראשו של הבלם, רותם האיקלי, שנגח מטווח קצר לרשת ובשערו הראשון העונה קבע את תוצאת המשחק - 0:3 לזכות מכבי ת"א. 

בית"ר ירושלים - בני יהודה תל אביב 0:1

קבוצת ה-"צו פיוס" מהבירה חוזרת לנצח אחרי חמישה משחקים, בהם צברה נקודה אחת בלבד. לעומתה, הכתומים סופרים כבר משחק רביעי ללא ניצחון - והם נמצאים במרחק של ארבע נקודות בלבד מהקו האדום. 

שחקני נערים אשחקני נערים א' של בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

שער שכבש יהלי סמולינסקי בדקה ה-34 סלל את דרכם של חניכיו של רועי טלמור לניצחון 0:1, שמוציא אותם לפגרת השזרוע, כשהם במרחק של שתי נקודות מהקו האדום.

