יום שני, 10.11.2025 שעה 23:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

נערים ב': ניצחון שלישי ברציפות לנהלל יזרעאל

נציגת עמק יזרעאל זכתה בניצחון ביתי 0:2 על הפועל פ"ת. הקבוצה עלתה לראשונה העונה מעל הקו האדום של טבלת ליגת העל. גלוברמן ואבו אל היג'א הכריעו

|
שחקני מ.כ נהלל יזרעאל (באדיבות המועדון)
שחקני מ.כ נהלל יזרעאל (באדיבות המועדון)

יומיים לפני נעילת המחזור ה-12 בליגת העל של שנתון נערים ב', במשחק שבו תארח קבוצת "צו פיוס" של הפועל רמת השרון ממרכז הטבלה את מ.ס אשדוד מהחלק התחתון, נערך משחק נוסף בעל השפעות משמעותיות על הנעשה במאבקי התחתית.

הערב (שני) מ.כ נהלל יזרעאל, שמצאה את עצמה מהמחזור הראשון של העונה מתחת לקו האדום, הצליחה לזכות בניצחון ליגה שלישי ברציפות - 0:2 על הפועל פ"ת, שאחרי התחלת עונה מצוינת מאבדת גובה עם משחק שני בו היא לא מצליחה להבקיע ובו היא מנוצחת, כל זה אחרי ניצחון 1:2 במשחק הדרבי מול מכבי פ"ת.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים בדקה ה-51 הצליחה מ.כ נהלל יזרעאל לכבוש שער, לאחר שמוחמד זידאן פרץ באגף שמאל ומסר מסירת רוחב לעבר רחבת הפועל פ"ת, מידד ביטון פיסק רגליו ואפשר לכדור לעבור ולהגיע ליובל גלוברמן, שבעט לרשת וקבע 0:1 לזכות נהלל יזרעאל - שער שלישי למלך שערי הקבוצה הצפונית. 

בתוספת הזמן של המשחק מ.כ נהלל יזרעאל סגרה עניין עם שער מתוצרת המחליפים: זוהייר האדיה עבר בצורה אלגנטית שחקן יריב והוציא מסירת רוחב לעברו של מחמוד אבו אל היג'א, בעט לרשת ובשערו הראשון העונה קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:2 לזכות מ.כ נהלל יזרעאל, שעולה למקום ה-15 בטבלה, ובמידה ומ.ס אשדוד תפסיד במשחק מחר בהפרש של שני שערים, הקבוצה הצפונית תוכל לעלות מקום אחד נוסף.

