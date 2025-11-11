יום שלישי, 11.11.2025 שעה 07:03
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

"לשחק על החיים שלנו עם הגנה של אנדרדוג"

על רקע מצבה העגום ביורוליג, מכבי תפגוש הערב ב-21:00 את פנרבחצ'ה החזקה ובסביבת הקבוצה אמרו לקראת ההתמודדות: "לתת 200 אחוז ולקוות שזה יספיק"

|
לוני ווקר וג'ימי קלארק (ראובן שוורץ)
לוני ווקר וג'ימי קלארק (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב תפגוש הערב (שלישי, 21:00) את פנרבחצ׳ה במסגרת המחזור העשירי של היורוליג שיהיה גם חציו הראשון של שבוע משחקים הכפול הרביעי של התחרות הבכירה של אירופה כאשר ביום חמישי חניכיו של עודד קטש “יארחו” את באסקוניה.

“אנחנו צריכים לבוא ולשחק על החיים שלנו עם הגנה של אנדרדוג”, אמרו בסביבת הקבוצה לקראת המפגש מול אלופת אירופה, התחושות שמביאות את אנשי הקבוצה לומר זאת נובעות ממצבה העגום של הקבוצה העונה ביורוליג כאשר במאזנה שני ניצחונות אל מול שבעה הפסדים. 

במועדון הוסיפו: “לומר שאנחנו באים לנצח זה יומרני במצבנו. צריכים לתת הכל 40 דקות ולשחק כדורסל אגרסיבי, עד עכשיו זה לא היה”. מכבי תפגוש את קבוצתו של שארונאס יאסיקביצ׳יוס שזכתה ביורוליג בעונה שעברה ולאחר שביצעה לא מעט שינויים בסגל שאפילו מדגישים עוד יותר את מימד הפיזיות, הסייז והאגרסיביות מולם קבוצתו של קטש התקשתה עד כה העונה. “צריכים לזכור שאנחנו משחקים נגד אלופת אירופה ואסור לנו לתת כבוד כי אז נספור עוד הפסד”.

עודד קטש (שחר גרוס)עודד קטש (שחר גרוס)

שלושה שבועות כפולים שוחקו עד כה, המאזן של מכבי תל אביב 6:0 כך שהצהובים עדין מחפשים את ניצחון הבכורה שלהם במפעל בשבוע כפול וכשמאזנם בכי רע בלשון המעטה הרי שהם לא יכולים לסיים שבוע נוסף עם שני הפסדים הרי כבר עכשיו הפער שנוצר בין הקבוצות שמדורגות בעשירייה הראשונה לקבוצתו של קטש רציני. 

גג'יילן הורד (שחר גרוס)

“אנחנו במצב שלא טוב לאף קבוצה ובטח שלא למכבי תל אביב”, מסבירים במועדון שם מבהירים כי האיכויות של פנר ויש המון כמובן ידועות כמו גם הכישרון והצהובים מבחינתם מסכמים “צריכים לתת 200 אחוז ולקוות שזה יספיק להיות במשחק מההתחלה ולעשות מאמץ 40 דקות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */