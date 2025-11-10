זעזוע נדרש: איבן יוריץ' פוטר מאטאלנטה

זעזוע באטאלנטה. הקבוצה האיטלקית הודיעה על פיטורי איבן יוריץ’, כשההפסד 3:0 לססואולו במחזור האחרון היה הקש ששבר את גב ההנהלה, לאור רצף התוצאות האחרונות, שכללו שבעה משחקי ליגה ללא ניצחון והתמקמות במקום ה-13 בטבלה.

למעשה, הלה דאה שינתה את פניה הקיץ, כשהמאמן המצליח בתולדות המועדון, ג’אן פיירו גספריני שהביא את הקבוצה לגבהים אותה היא לא הכירה לפני כן, עבר לרומא והמאמן הקרואטי, לו הייתה גיחה קצרה אצל הזאבים בעונה שעברה סומן כיורשו.

עד לא מזמן, הקבוצה מברגמו הייתה אחת משתי הקבוצות היחידות בליגות הבכירות באירופה ללא הפסד ליגה, אלא שלצד זה, תחת ניהולו של המאמן בן ה-50, הצליחה להשיג רק שני ניצחונות בתשעה מחזורים, עד ההפסד 1:0 לאודינזה.

רפאלה פלאדינו. המאמן הבא של אטאלנטה? (IMAGO)

כעת, על מנת להציל את העונה, שכן הכחולים-שחורים מתמודדים גם בליגת האלופות, שם הם עם שבע נקודות אחרי ארבעה מחזורים, הם ימנו מאמן חדש, כשמי שעתיד להיכנס לנעליו של יוריץ’ הוא רפאלה פלאדינו, שאימן בעונה הקודמת את פיורנטינה.