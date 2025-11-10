יום רביעי, 12.11.2025 שעה 23:45
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
2412-2611אינטר1
245-1211רומא2
229-1711מילאן3
2210-1611נאפולי4
218-1811בולוניה5
1910-1411יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
159-1311לאציו9
1517-1211אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1311-1311אטאלנטה13
1014-911קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
716-811גנואה18
616-611ורונה19
518-911פיורנטינה20

זעזוע נדרש: איבן יוריץ' פוטר מאטאלנטה

אחרי שבעה משחקי ליגה ללא ניצחון, מתוכם שני הפסדים רצופים, יורשו של גספריני סיים את תפקידו בקבוצה בברגמו. רפאלה פלאדינו צפוי לתפוס את מקומו

|
איבן יוריץ' (IMAGO)
איבן יוריץ' (IMAGO)

זעזוע באטאלנטה. הקבוצה האיטלקית הודיעה על פיטורי איבן יוריץ’, כשההפסד 3:0 לססואולו במחזור האחרון היה הקש ששבר את גב ההנהלה, לאור רצף התוצאות האחרונות, שכללו שבעה משחקי ליגה ללא ניצחון והתמקמות במקום ה-13 בטבלה.

למעשה, הלה דאה שינתה את פניה הקיץ, כשהמאמן המצליח בתולדות המועדון, ג’אן פיירו גספריני שהביא את הקבוצה לגבהים אותה היא לא הכירה לפני כן, עבר לרומא והמאמן הקרואטי, לו הייתה גיחה קצרה אצל הזאבים בעונה שעברה סומן כיורשו.

עד לא מזמן, הקבוצה מברגמו הייתה אחת משתי הקבוצות היחידות בליגות הבכירות באירופה ללא הפסד ליגה, אלא שלצד זה, תחת ניהולו של המאמן בן ה-50, הצליחה להשיג רק שני ניצחונות בתשעה מחזורים, עד ההפסד 1:0 לאודינזה.

רפאלה פלאדינו. המאמן הבא של אטאלנטה? (IMAGO)רפאלה פלאדינו. המאמן הבא של אטאלנטה? (IMAGO)

כעת, על מנת להציל את העונה, שכן הכחולים-שחורים מתמודדים גם בליגת האלופות, שם הם עם שבע נקודות אחרי ארבעה מחזורים, הם ימנו מאמן חדש, כשמי שעתיד להיכנס לנעליו של יוריץ’ הוא רפאלה פלאדינו, שאימן בעונה הקודמת את פיורנטינה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */