גאטוזו: קייזה החליט לא להגיע למשחקי הנבחרת

משחקי מוקדמות המונדיאל ייערכו בהמשך השבוע, כאשר סגלי הנבחרות כבר פורסמו. באיטליה, שמשחקת בבית הישראלי, התרכזו בעיקר בהיעדרותו של פדריקו קייזה. הערב (שני), מאמן הנבחרת, ג’נארו גאטוזו, דיבר במסיבת העיתונאים ונשאל על כך.

"אני מדבר איתו לעיתים קרובות, צריך לכבד את ההחלטות והבעיות שיש לו, כמו לכל אחד מאיתנו”, פתח גאטוזו את תשובתו בהקשר לכוכב ליברפול, “מה שנאמר בינינו יישאר בינינו, ואני חייב לכבד את דבריו. לא אוכל לומר יותר מזה" סיכם האיטלקי.

האיטלקים, שמנסים להעפיל למונדיאל לראשונה מאז 2014, ייאלצו להתמודד ללא אחד מהשחקנים המוכשרים ביותר שלהם, מי שהיה בין גיבורי הזכייה ביורו 2020. מאז אותו טורניר, קייזה לא הצליח לשחזר את היכולת המבריקה שלו במדי הנבחרת, בין היתר בשל פציעות תכופות ומעבר לא פשוט לאנגליה.

גאטוזו במסיבת העיתונאים (IMAGO)

קייזה חוגג במדי ליברפול (IMAGO)

למרות זאת, העונה נראה כי הקיצוני מתחיל לחזור לעצמו עם שני שערים ושלושה בישולים במספר הופעות מצומצם בליברפול. גאטוזו קיווה לזמן אותו למשחקים הגורליים, אך גילה כי השחקן דחה את ההזמנה. כשנשאל האם מדובר בהחלטה אישית של קייזה, התעצבן ואמר: "כן, זו כבר הפעם הרביעית או החמישית שאני אומר, זו החלטה שלו".

גאטוזו, שמונה במהלך קמפיין המוקדמות, לאחר פיטוריו של לוצ’אנו ספאלטי, כבר התייחס בעבר לסירובו של קייזה לשחק בנבחרת. בספטמבר האחרון ציין שחקן העבר שהחלוץ ביקש לא להיכלל בסגל למשחקים מול בלגיה וישראל, אז הוא אמר: "אני מדבר הרבה עם השחקנים שלי, במיוחד עם פדריקו, הוא יודע מה אני חושב עליו, אבל אני גם צריך לכבד את מה שהוא אומר. הוא לא מרגיש ב-100 אחוז ורוצה לחזור כשהוא במיטבו, זו האמת".

קייזה פתח את העונה נהדר, שיחק 344 דקות תחת ארנה סלוט עד כה, זהו שיפור משמעותי לעומת 104 דקות בלבד בהם שותף בעונה הקודמת. האיטלקי כבש שער ניצחון דרמטי מול בורנמות’ במחזור הראשון והוסיף שער נוסף נגד קריסטל פאלאס, לצד שלושה בישולים בגביע הליגה ובליגה. יכולתו המרשימה זיכתה אותו בתואר שחקן החודש של ליברפול בספטמבר.

פדריקו קייזה (IMAGO)

פדריקו קייזה במדי נבחרת איטליה (IMAGO)

לאחר עונה קשה ודיבורים על חזרה אפשרית לאיטליה, קייזה החליט להישאר באנגליה ולהילחם על מקומו. "שנה שעברה הייתה מאתגרת מאוד", סיפר ל’דיילי מייל’ בספטמבר, "לא הייתי ברמה שהמאמן ציפה ממני. אבל אני מרגיש טוב יותר פיזית ומנטלית העונה, והמאמן נותן לי יותר הזדמנויות. אני משחק באחד המועדונים הגדולים בעולם, והתחרות כאן מטורפת, אבל זו הסיבה שאני כאן. אני רוצה את התחרות הזו. היא גורמת לי להשתפר".

נבחרת איטליה, שנמצאת יחד עם ישראל בבית, השיגה עד כה 15 נקודות מתוך 18 אפשריות והיא במקום השני, שמוביל לשלב הפלייאוף, כאשר נורבגיה מעליה. האזורי יפגשו את מולדובה ביום חמישי הקרוב, כשאחר כך מפגש ישיר על המקום הראשון עם ארלינג הולאנד וחבריו.