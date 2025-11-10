בקצב טוב משל אמבפה: שובו של לבנדובסקי

מעידה מפתיעה של המוליכה ריאל מדריד ב-0:0 מול ראיו וייקאנו, אולי לא כל כך מפתיעה בהתחשב במאזן של הלבנים בווייקאס בשנים האחרונות, וניצחונות משכנעים של ברצלונה, אתלטיקו מדריד וגם ויאריאל נטולת מנור סולומון, את כל זה קיבלנו במחזור ה-12 בליגה הספרדית שהיה כרגיל מעניין במיוחד גם בפנטזי.

לעמוד המשחק לחצו כאן.

מי שסיפקו הכי הרבה נקודות בריאל הם אלברו קאררס היציב עם שער נקי, מסירת מפתח, 4 חטיפות ו-5 הרחקות כדור בדרך ל-10 נקודות, וארדה גולר עם 5 מסירות מפתח, 3 דריבלים, 2 תיקולים ו-11 נקודות. בראיו מנגד אנדריי ראטיו המכונה “הסיוט של ויניסיוס” השיג 10 נקודות בזכות 3 דריבלים, 2 מסירות מפתח ו-5 תיקולים, ונובל מנדי הצטיין אפילו יותר עם 11 נקודות, כולל 11 הרחקות כדור ו-3 תיקולים.

גולת הכותרת של המחזור היא ללא ספק השלושער של רוברט לבנדובסקי, שהוסיף מסירת מפתח וסיים עם 16 נקודות (נקודה ירדה על כרטיס צהוב), כמו לאמין ימאל (7) ומרקוס רשפורד (9) ביחד. אצל סלטה בלטו סרחיו קריירה עם 9 נקודות ובורחה איגלסיאס עם 10 נקודות בזכות שער ובישול.

שלושער ענק ללבנדובסקי מול סלטה ויגו

לבנדובסקי מצידו ממשיך להוכיח מדוע שמו חרוט בין גדולי הכדורגלנים בהיסטוריה. החלוץ הפולני בן ה-37 הבקיע שלושער רביעי במדי ברצלונה, והפך לרביעי הכי מבוגר ביותר שכבש שלושער בליגה הספרדית. הפולני הראה רפרטואר מושלם של סיומות: פנדל מדויק אחרי החמצה במשחק קודם, בעיטה מהאוויר בתזמון מושלם, ונגיחה מדויקת לקורה הרחוקה. מאז הצטרף בקיץ 2022, הוא כבר הגיע ל-108 שערים בכל המסגרות, כולל שלושה שלושערים קודמים, מול ויקטוריה פלזן בליגת האלופות, ולנסיה ואלאבס בליגה.

מול סלטה היה לבנדובסקי הדוגמה המושלמת ליעילות: רק 28 נגיעות בכדור הניבו חמישה ניסיונות הבקעה, שמהם שלושה הסתיימו בשער. העונה הוא מדורג שני במאבק על תואר הפיצ'יצ'י עם שבעה שערים, בקצב של שער כל 64 דקות, נתון עדיף על קיליאן אמבפה שמבקיע אחת ל-81 דקות ועל חוליאן אלברס שעושה זאת כל 135 דקות. גם בגילו, לבנדובסקי ממשיך לשלב דיוק, ניסיון וחדות נדירה, ולהיות מנוע התקפי מרכזי בברצלונה של השנים האחרונות.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

אתלטיקו מדריד שחגגה 1:3 על לבאנטה נהנתה מ-13 נקודות של אנטואן גריזמן שכבש צמד והוסיף 3 מסירות מפתח, כל זה כמחליף, כאש חוליאן אלברס עם 6 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-2 תיקולים סיים עם 10 נקודות למרות שלא כבש או בישל מה שמראה למה שווה לבחור בו. בוויאריאל אלפונסו פדראסה סיים עם 12 נקודות, רנאטו וייגה עם 10 וגם אלברטו מוליירו המצוין שהבקיע סיים עם 10 נקודות במשחק שבו מנור סולומון לא שותף.

עוד שווים אזכור ויקטור ציגנקוב ודיילי בלינד עם 12 ו-10 נקודות בהתאמה מג’ירונה, חוסה אנחל קרמונה וגבריאל סואסו מסביליה עם 10 ו-11 נקודות בהתאמה, יוהאן מוחיקה ופבלו מפאו ממיורקה עם 13 ו-11 נקודות בהתאמה ואמריק לאפורט ואנדוני גורוסאבל מאתלטיק בילבאו גם עם 13 ו-11 נקודות בהתאמה, כשלשם השוואה ניקו וויליאמס שכבש שער אדיר ב-0:1 על אוביידו סיים רק עם 9 נקודות.

ניקו וויליאמס עם שער ענק מנצח את אוביידו

את הדירוג הכללי מוליך F.C LUGAMESSI עם 1,116 נקודות, רק 3 יותר מהמנג’ר טנצר הגבר שבמקום השני. במחזור ה-12 בספרד ניצח המנג’ר הבלאוגרנה הצהובה עם 109 נקודות, 2 יותר מ”בני יהודה” השני, כשהנבחרת המנצחת כללה את: יאן אובלק, פבלו מפאו, גבריאל סואסו, חוסה אנחל קרמונה, יוהאן מוחיקה, אלייש פבאס, מיל חאורגיסאר, ארדה גולר, מרקוס רשפורד, קוצ’ו הרננדס וחוליאן אלברס (קפטן).