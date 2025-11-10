שחקנים מהליגה הטורקית הושעו בגלל הימורים

החקירה בטורקיה נגד הימורים לא חוקיים מגיעה לשיא נוסף וממשיכה להכות גלים בכדורגל המקומי. ההתאחדות הטורקית לכדורגל הודיעה היום (שני) על צעד דרמטי: 1,024 כדורגלנים מכל הליגות המקצועניות במדינה הושעו באופן מיידי. ההשעיות מגיעות בחשד למעורבות בפעילות הימורים לא חוקית, והן מהוות המשך ישיר למעצרים של שופטים ואנשי מקצוע בכירים שנערכו לאחרונה.

הרשימה המלאה של המושעים כבר פורסמה רשמית, ובין השחקנים נמצאים שמות מ-27 קבוצות מהליגה הבכירה בטורקיה, ובהם גם כדורגלנים ממועדוני הפאר בשיקטאש, גלאטסראיי וטרבזונספור. ההיקף הרחב של המעורבים צפוי להשפיע על המשך העונה.

בצד החקירה, עלתה טענה מפתיעה לגבי 47 שחקנים פעילים בליגה הבכירה. נטען כי חשבונות הימורים נפתחו לכאורה באמצעות מספרי הזהות שלהם ללא ידיעתם או אישורם, בדומה למקרה של השופט זורבאי קוצ’וק שנעצר בעבר. ההתאחדות הבהירה כי דינם של שחקנים אלו יוכרע רק לאחר השלמת הבדיקות מול הגופים הרשמיים, כדי למנוע “נזק בלתי הפיך”. במקביל, ההתאחדות פנתה לפיפ”א בבקשה לאשר חלון העברות חירום של 15 ימים, על מנת לאפשר לקבוצות שנפגעו להשלים סגל חסר.

בעקבות האפקט של ההשעיות על סגל הקבוצות, התקבלה החלטה רשמית להזיז את מועדי המחזורים בליגות המשנה (הליגה ה-2 וה-3) בשבועיים. משחקי הליגה הראשונה יימשכו לעת עתה כמתוכנן. ההתאחדות הבהירה כי החקירה רחוקה מלהסתיים: היא צפויה לפרסם בהמשך רשימות נוספות של מאמנים, נשיאים, מנהלים ומנהלי סוכנים אשר נמצאו מעורבים אף הם בהימורים לא חוקיים, והחקירה צפויה עוד להתרחב על פי התשובות שיגיעו מהגופים הרשמיים.