יום שני, 10.11.2025 שעה 20:57
כדורגל עולמי  >> ליגה טורקית
ליגה טורקית 25-26
296-2512גלאטסראיי1
2810-2512פנרבחצ'ה2
258-1812טרבזונספור3
2311-1812סמסונספור4
226-1512גוזטפה5
2016-2112בשיקטאש6
1920-1712גאזישיר גאזיינטפ7
1512-1212אלאניספור8
1420-1812קוניאספור9
1416-1412ריזספור10
1415-1112קוצ'איליספור11
1311-1312בשאקשהיר12
1323-1312אנטליהספור13
1117-1212גנצ'לרבירליג'י14
1017-1112קסימפשה15
928-1312קייסריספור16
815-612איופספור17
723-1212פתיח קארגומרוק18

שחקנים מהליגה הטורקית הושעו בגלל הימורים

סקנדל ההימורים הלא חוקיים בטורקיה: ההתאחדות השעתה 1,024 כדורגלנים, מתוכם 27 מהליגה הבכירה כולל מבשיקטאש וגאלטסראיי. ייפתח חלון העברות מיוחד?

|
אכזבה בבשיקטאש (IMAGO)
אכזבה בבשיקטאש (IMAGO)

החקירה בטורקיה נגד הימורים לא חוקיים מגיעה לשיא נוסף וממשיכה להכות גלים בכדורגל המקומי. ההתאחדות הטורקית לכדורגל הודיעה היום (שני) על צעד דרמטי: 1,024 כדורגלנים מכל הליגות המקצועניות במדינה הושעו באופן מיידי. ההשעיות מגיעות בחשד למעורבות בפעילות הימורים לא חוקית, והן מהוות המשך ישיר למעצרים של שופטים ואנשי מקצוע בכירים שנערכו לאחרונה.

הרשימה המלאה של המושעים כבר פורסמה רשמית, ובין השחקנים נמצאים שמות מ-27 קבוצות מהליגה הבכירה בטורקיה, ובהם גם כדורגלנים ממועדוני הפאר בשיקטאש, גלאטסראיי וטרבזונספור. ההיקף הרחב של המעורבים צפוי להשפיע על המשך העונה.

בצד החקירה, עלתה טענה מפתיעה לגבי 47 שחקנים פעילים בליגה הבכירה. נטען כי חשבונות הימורים נפתחו לכאורה באמצעות מספרי הזהות שלהם ללא ידיעתם או אישורם, בדומה למקרה של השופט זורבאי קוצ’וק שנעצר בעבר. ההתאחדות הבהירה כי דינם של שחקנים אלו יוכרע רק לאחר השלמת הבדיקות מול הגופים הרשמיים, כדי למנוע “נזק בלתי הפיך”. במקביל, ההתאחדות פנתה לפיפ”א בבקשה לאשר חלון העברות חירום של 15 ימים, על מנת לאפשר לקבוצות שנפגעו להשלים סגל חסר.

בעקבות האפקט של ההשעיות על סגל הקבוצות, התקבלה החלטה רשמית להזיז את מועדי המחזורים בליגות המשנה (הליגה ה-2 וה-3) בשבועיים. משחקי הליגה הראשונה יימשכו לעת עתה כמתוכנן. ההתאחדות הבהירה כי החקירה רחוקה מלהסתיים: היא צפויה לפרסם בהמשך רשימות נוספות של מאמנים, נשיאים, מנהלים ומנהלי סוכנים אשר נמצאו מעורבים אף הם בהימורים לא חוקיים, והחקירה צפויה עוד להתרחב על פי התשובות שיגיעו מהגופים הרשמיים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */