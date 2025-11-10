הוועד האולימפי שוקל להגביל השתתפות טרנסיות

בדרך לשינוי דרמטי? על רקע לחץ פוליטי גובר מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בבריטניה מדווחים שהוועד האולימפי הבינלאומי שוקל לאמץ מדיניות חדשה שתאסור באופן גורף השתתפות של נשים טרנסג’נדריות בקטגוריות נשים ספורט, כשבנוסף נשקלת האפשרות להרחיב את האיסור גם לס פורטאיות עם הבדלים בהתפתחות מינית (DSD), בשל יתרונות פיזיולוגיים אפשריים הקשורים לרמות טסטוסטרון גבוהות.

לפי הדיווח, המהלך מתבסס על מצגת שהוצגה בשבוע שעבר לחברי הוועד על-ידי ראש המחלקה הרפואית של הוועד האולימפי, ד"ר ג'יין ת'ורנטון. המצגת הדגישה את ההבדלים הפיזיים הפוטנציאליים בין נשים שנולדו כזכרים לבין נשים שנולדו כנקבות, ואת האופן שבו הבדלים אלו עשויים להשפיע על ההוגנות בתחרות בקטגוריות הנשים.

באותו מפגש, עודכנו חברי הוועד גם לגבי מנגנון אפשרי לבדיקות מין לצורך אימות זכאות להשתתפות בקטגוריות נשים, תהליך שכבר הונהג בענף האתלטיקה על ידי ארגון האתלטיקה העולמי.

אם תתקבל ההחלטה, ייתכן שהאיסור ייכנס לתוקף כבר לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, אך בשלב זה ההצעה טרם הובאה לאישור סופי במושב המלא של הוועד האולימפי. הצעד צפוי לעלות לדיון בחודשים הקרובים, כאשר אם זה יקרה, בתחרויות כמו אגרוף, אתלטיקה וסקי, נשים יעברו בחינה נוספ.

כאמור, הדיווח הנ”ל מגיע על רקע לחץ פוליטי גובר מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהצהיר כי בכוונתו "להפסיק את המלחמה נגד ספורט הנשים". בפברואר האחרון אמר טראמפ: "באולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, ממשלתי לא תעמוד מנגד ותצפה בגברים מכים ומביסים ספורטאיות".