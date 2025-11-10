יום שני, 10.11.2025 שעה 19:07
טרום א': הסגול עולה בתום הדרבי של רמת גן

קבוצת הדרום הכח עמידר ניצחה 1:2 את בית"ר רגע לפני היציאה לפגרה. עומר דולברג, מאמן המנצחת, אמר: "המטרות שלנו? להמשיך להתקדם ביחד כקבוצה"

דרבי רמת גני טרום א ‏ (sportake)
רגע לפני היציאה לפגרת השזרוע, נפגשו למשחק דרבי רמת גני על טהרת קבוצות "צו פיוס" - קבוצות טרום א' של בית"ר ר"ג והכח עמידר ר"ג דרום, שקיוו לזכות בניצחון שני בארבעה משחקים. המשחק נערך במגרשה של בית"ר ר"ג, הסמוך לאצטדיון ר"ג - מגרש ששימש בעבר לאימונים של נבחרות ישראל השונות, כשבסיום הכח ניצחה 1:2 את בית”ר.

הכח עמידר ר"ג פתחה את המשחק בצורה טובה יותר, שער שכבש ארי רובין בדקה ה-10, אך כעבור עשר דקות הצליחה הקבוצה המארחת לכבש שער שוויון. זמן קצר לאחר פתיחת השליש השני שער שכבש פלג זמרי סלל את דרכה של הכח עמידר לניצחון 1:2, שהיווה הפסד ראשון לבית"ר ר"ג, שקודם לכן זכתה בניצחון אחד וסיימה שני משחקים בתוצאת תיקו.

עומר דולברג, מאמן הכח עמידר ר"ג, אמר בסיום: "משחק מאתגר - שהיה צמוד עד הסוף.  נדרשו הרבה אופי ולחימה כדי לנצח. אני שמח לראות את ההתקדמות המקצועית ואף יותר את ההתפחות המנטלית והרוח הספורטיבית, שמובילה להצלחה מקצועית וערכית.

הכח עמידר טרום אהכח עמידר טרום א' חוגגת כיבוש שער ‏ (sportake)

מאוד גאה בשחקנים ומקווה שנמשיך להתקדם ולצמוח ביחד הקבוצה משתפרת ממשחק למשחק. המטרות שלנו להמשך העונה - להמשיך להתקדם ביחד כקבוצה ולהמשיך להפגין רוח קבוצתית ואופי ספורטיבי".

