אושרה הקמת היחידה למאבק בהימורים בספורט

האישור הרשמי של השר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, הגיעה, וכפי שכבר פורסם ב-ONE המפלג למאבק בהימורים בספורט של להב 433 יוקם באופן רשמי.

היחידה תתבסס בעיקר על מודיעין וחקירות כשהיא קיבלה 33 תקנים, ותטפל בספסרות כרטיסים, הטיית משחקים ובהימורים לא חוקיים. היחידה תחל באופן מיידי בגיוס כוח אדם במטרה להתחיל לפעול בהקדם האפשרי.

בהודעה הרשמית נמסר: “הימורים בספורט הינם אפיק משמעותי בעולם ההימורים הבלתי חוקיים, אשר בנוסף גורר אחריו עבירות נלוות כגון הלוואות, סחיטה באיומים, אלימות והלבנת הון.

השר איתמר בן גביר, הקמת המפלג אושרה סופית (אורן בן חקון)

“על פי החשד, קיימת תופעה של שוחד והשפעה על משחקים במסגרת ההימורים. בעקבות כך מוקם מפלג למאבק בהימורים בספורט ביאל”כ להב 433, שזה יהיה העיסוק העיקרי של המפלג”.

המפלג מוקם בשיתוף פעולה של המשרד לביטחון לאומי, משטרת ישראל ומנהלת הליגות לכדורגל.