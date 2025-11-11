איטודיס לקראת בסקוניה: רוצים לחזור לעצמנו

בסופו של דבר, הפועל תל אביב הפסידה בליגה, ביורוליג ובגביע ווינר שלושה משחקים בלבד, אבל שניים מהם היו הפסדים כואבים במיוחד. האחד היה למכבי תל אביב ביורוליג, והשני להפועל ירושלים רק לפני כמה ימים בגמר גביע ווינר, והאדומים ינסו לחזור למסלול ולשמור על המאזן המצוין באירופה כשיארחו בסופיה את בסקוניה היום (שלישי, 21:05).

מבחינה מקצועית, איטודיס ייאלץ להמשיך להסתדר ללא ים מדר, ברונו קבוקלו ותומר גינת שפצועים, מה שאומר שאם לא יהיו הפתעות גדולות והמאמן היווני יחליט לרשום את עוז בלייזר או איתי שגב ליורוליג, אז בר טימור וגיא פלטין אמורים להירשם בטופס המשחק.

המאזן של הפועל תל אביב במפעל הבכיר באירופה עומד על שבעה ניצחונות ושני הפסדים, כאשר את הפסגה הם כבר איבדו לאחר ההפסד לאולימפיאקוס, אך הם ינסו לפחות להמשיך שלא לתת לז’לגיריס ולכוכב האדום בלגרד לברוח. נזכיר, זו ההתחלה של שבוע כפול, כאשר לאחר בסקוניה האדומים ימריאו למינכן, שם פנרבחצ’ה תארח אותם בחמישי (21:00).

שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

בהפועל תל אביב מבינים את החשיבות של שבוע כפול שכזה, שייחתם לו עם אולי המשחק הכי גדול מכולם – דרבי נגד מכבי תל אביב בהיכל מנורה מבטחים. במועדון ינסו לנצח ולהמשיך לשרוד את התקופה עם הפצועים, כאשר תכף פגרת הנבחרות ומעט אחריה לאט לאט מדר, קבוקלו וגינת צפויים לשוב, אם הכל יילך כשורה וללא תקלות.

דימיטריס איטודיס אמר לקראת המשחק: “אנחנו חוזרים למשחק יורוליג ומצפים לחזור לעצמנו, בסקוניה יריבה שבאה לכאן לסופיה עם שלושה ניצחונות ברציפות, היא ניצחה את דובאי, אנדולו ואת בולוניה, היא קבוצה חדשה, אתלטית מאוד, שנבנתה הקיץ כדי לשחק בצורה אגרסיבית מאוד בשני צידי המגרש. היא משחקת בקצב גבוה, מזנקת לריבאונד, זו קבוצה שמשלבת צעירות, אתלטיות וניסיון. מפתחות? יש יותר מאחד, להיות יציבים ולשחק את המשחק שלנו בשני צידי המגרש, לעשות מהלכים חכמים ולתת לשחקנים לייצר את החופש שלהם”.

אחד מכוכבי הקבוצה העונה, דן אוטורו, שהתקשה נגד ירושלים ונקלע לבעיית עבירות לאורך כמעט כל המשחק, אמר: “יש לנו שבעה ניצחונות, אבל הכי חשוב זה להתמקד במשחק הבא. בסקוניה קבצה מצוינת והיא תבוא לאולם שלנו עם שלושה ניצחונות ברציפת, ולכן אנחנו צריכים להיות מוכנים להילחם. מסר לקהל? תבואו לעודד, בואו לראות כדורסל, זה כיף גדול, אני מקווה שנשחק חזק ונשיג את הניצחון”.