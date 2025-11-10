מכבי פ"ת עשתה אימון מיוחד עם עמותת שק"ל

מכבי פתח תקווה, שמוליכה את הליגה הלאומית, ערכה הבוקר (שני) אימון מיוחד יחד עם עמותת שק”ל אשר משלבת אנשים בעלי מוגבלויות שכליות והתפתחותיות בקהילה. שחקני הקבוצה התאמנו יחד איתם וחילקו להם שי צנוע מטעם המועדון, אנשי העמותה העניקו למועדון תעודת הוקרה והערכה.

העמותה מעניקה פתרונות בתחומי: דיור בקהילה, תעסוקה שיקומית, תרבות ופנאי, טיפול, ייעוץ והנגשה. העמותה מונה מרכזי יום בפריסה ארצית, בהם מקבלי השירות הינם מתבגרים בני 21 ומעלה בעלי מוגבלויות ברמות קוגניטיביות שונות. המועדון הודיע כי ילווה את העמותה בעונה הקרובה.

אימון משותף בין שחקני מכבי פתח תקווה לאנשי עומתת שק"ל (באדיבות המועדון)

אנשי עמותת שק"ל ושחקני מכבי פתח תקווה באימון (באדיבות המועדון)

האימון שערכה מכבי פתח תקווה עם עמותת שק"ל (באדיבות המועדון)

תעודת ההוקרה שהעניקה עמותת שק"ל למועדון מכבי פתח תקווה (באדיבות המועדון)