יום שני, 10.11.2025 שעה 17:53
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

למען השחקנים: החוקים שרוצים להעביר בפיפ"א

בתום פגישה עם איגודי השחקנים, הוחלט על מספר צעדים שיקודמו על מנת לשמור על זכויותיהם. על הפרק: מנוחה בת 72 שעות בין משחקים וחופשה של 3 שבועות

|
ג'אני אינפנטינו (IMAGO)
ג'אני אינפנטינו (IMAGO)

לאחר תלונות איגוד השחקנים, בפיפ"א החלו לנקוט בצעדים לשיפור תנאי העבודה של הכדורגלנים ברחבי העולם. במהלך סוף השבוע נערכה ברבאט, מרוקו, פגישה בין נציגי הארגון לבין איגודי שחקנים מ־30 מדינות, במקביל לאליפות העולם עד גיל 17 שנערכת במדינה בימים אלו. המפגש, שהיווה המשך לדיון דומה שנערך בקיץ בניו יורק, הביא להחלטה על הקמת פורום מייעץ לשחקנים מקצוענים במסגרת פיפ"א, שמטרתו קידום האינטרסים המשותפים של השחקנים ברחבי העולם.

בארגון שבו והדגישו את מחויבותם להבטחת רווחת השחקנים. בין ההצעות שעלו והוחלט כי יקודמו: מנוחה חובה של לפחות 72 שעות בין משחקים, חופשה של 21 ימים לפחות בין עונה לעונה, ויום מנוחה אחד בשבוע. בנוסף, נבחנים צעדים להתמודדות עם נסיעות ארוכות בין יבשות ותנאי מזג אוויר קיצוניים. כל אלה יובאו לדיון נוסף במסגרת תכנון לוח המשחקים הבינלאומי.

במקביל הודיעה פיפ"א על הקמת קרן ייחודית לשחקנים מקצוענים שנפגעים מאי תשלום שכר, עם השקעה כוללת של 20 מיליון דולר לתקופה שבין השנים 2026-2029. הקרן נועדה להעניק סיוע כספי לשחקנים שלא מצליחים לגבות את שכרם בשל קשיים כלכליים בקבוצותיהם.

גג'אני אינפנטינו ודונלד טראמפ במונדיאל המועדונים (IMAGO)

פיפ"א התחייבה להבטיח ייצוג לאיגודי השחקנים בגופי הניהול שלה, ולספק להם תמיכה על מנת לחזק את פעילות האיגודים ולשפר את מעמד השחקנים המקצוענים. בנוסף, הוחלט על הקמת צוות עבודה משותף, שיפעל בנושאים משפטיים שונים. הצוות יעסוק בין היתר בתקנות הנוגעות למעמד והעברות שחקנים, בלשכות הלאומיות ליישוב סכסוכים, ובקביעת סטנדרטים אחידים לחוזי שחקנים ברחבי העולם.

