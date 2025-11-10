למען השחקנים: החוקים שרוצים להעביר בפיפ"א

לאחר תלונות איגוד השחקנים, בפיפ"א החלו לנקוט בצעדים לשיפור תנאי העבודה של הכדורגלנים ברחבי העולם. במהלך סוף השבוע נערכה ברבאט, מרוקו, פגישה בין נציגי הארגון לבין איגודי שחקנים מ־30 מדינות, במקביל לאליפות העולם עד גיל 17 שנערכת במדינה בימים אלו. המפגש, שהיווה המשך לדיון דומה שנערך בקיץ בניו יורק, הביא להחלטה על הקמת פורום מייעץ לשחקנים מקצוענים במסגרת פיפ"א, שמטרתו קידום האינטרסים המשותפים של השחקנים ברחבי העולם.

בארגון שבו והדגישו את מחויבותם להבטחת רווחת השחקנים. בין ההצעות שעלו והוחלט כי יקודמו: מנוחה חובה של לפחות 72 שעות בין משחקים, חופשה של 21 ימים לפחות בין עונה לעונה, ויום מנוחה אחד בשבוע. בנוסף, נבחנים צעדים להתמודדות עם נסיעות ארוכות בין יבשות ותנאי מזג אוויר קיצוניים. כל אלה יובאו לדיון נוסף במסגרת תכנון לוח המשחקים הבינלאומי.

במקביל הודיעה פיפ"א על הקמת קרן ייחודית לשחקנים מקצוענים שנפגעים מאי תשלום שכר, עם השקעה כוללת של 20 מיליון דולר לתקופה שבין השנים 2026-2029. הקרן נועדה להעניק סיוע כספי לשחקנים שלא מצליחים לגבות את שכרם בשל קשיים כלכליים בקבוצותיהם.

ג'אני אינפנטינו ודונלד טראמפ במונדיאל המועדונים (IMAGO)

פיפ"א התחייבה להבטיח ייצוג לאיגודי השחקנים בגופי הניהול שלה, ולספק להם תמיכה על מנת לחזק את פעילות האיגודים ולשפר את מעמד השחקנים המקצוענים. בנוסף, הוחלט על הקמת צוות עבודה משותף, שיפעל בנושאים משפטיים שונים. הצוות יעסוק בין היתר בתקנות הנוגעות למעמד והעברות שחקנים, בלשכות הלאומיות ליישוב סכסוכים, ובקביעת סטנדרטים אחידים לחוזי שחקנים ברחבי העולם.