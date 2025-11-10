"פונטי? עסוק קודם כל בשיקום המשפחה שלי"

לאחר שפיטר פלצ’יק הודיע על פרישה מג’ודו, מאמנו אורן סמדג’ה התראיין לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ושיתף על הרגעים המרכזיים עם הג’ודאי, כשהוא אף הסכים עם החלטתו של פלצ’יק לפרוש בשלב הזה של הקריירה שלו.

מה שלומך?

”קשה לענות על זה, לא אשקר, לפעמים טוב, לפעמים פחות”.

מה התחושות שלך אחרי הפרישה של פיטר פלצ’יק?

”ידעתי את זה מזמן. אני מאוד מעורב בחיים האישיים שלו, אני לא רק המאמן שלו. אחרי 15 שנה אתה מעורב בכל הדברים. בשיחה האחרונה שלנו אמרתי לו שזו ההחלטה הכי נכונה. כי אחרי שהוא השיג הכל מהכל. כמאמן אני הכי גאה לאמן ספורטאי כזה, להסתכל מתחילת הדרך לפני 15 שנה איך אתה מלטש אותו ומביא אותו למקומות האלה”.

גם אתה היית פורש במצב שלו?

”תמיד אמרתי לספורטאים. תהיו גרסה טובה ממה שאנחנו היינו. היום הגרסה טובה יותר של הספורטאים בג’ודו וכל אחד לוקח את הקריירה למקומות שלו. דווקא במקרה של פיטר לא מדובר רק בספורטאי בכיר, אלא בבן אדם עם רגליים על הקרקע. מה שהוא עבר באולימפיאדה האחרונה, הפציעות, הנפילה של הבן שלי, לא יכולתי לדמיין לראות את פיטר ככה במצב הזה, לעמוד שם ביחד חזקים וטובים. שמתי את המדינה בקדמת הבמה וגם הוא והבאנו מדליה”.

פיטר פלצ'יק מונף על ידי אורן סמדג'ה (רדאד ג'בארה)

יש יורש לפיטר?

”מאז היציאה שלי מאיגוד הג’ודו ב-2023 השארנו ספורטאים מאוד איכותיים, עכשיו זה כבר לא בידיים שלי, מאמין שמי שלקח את המושכות, אני מאוד רוצה להאמין שהוא יוביל אותם קדימה”.

מה קורה איתך באיגוד הג’ודו? נכנסתם לעימות משפטי, ניסו לפשר ביניכם בתקופה האחרונה. איפה זה עמד כרגע?

”אני מרגיש שלם וטוב, לא כועס על אף אחד, בחרתי את החיים שלי והרבה דברים שקרו לא רציתי שיקרו. כרגע אני עסוק במה שאני צריך להיות עסוק, קודם כל לשקם את המשפחה שלי, לעכל את האירוע שעברתי ולאחל שיהיה פה טוב. זה אירוע מאוד קשה ואנחנו מנסים לעמוד על הרגליים”.

איך אתם מתמודדים ביום יום?

”הורים שכולים פחות מדברים, שומעים בעיקר על החטופים והפצועים. אנחנו מנסים להכיל את האירוע, לא קל, אני עוד נחשב לאחד שיודע להתמודד אבל ההתמודדות שלי לא פשוטה. אני צריך לחזק את המשפחה שלי, מקווים לימים טובים יותר”.

אורן סמדג'ה (אורן בן חקון)

תרצה לחזור לאמן ג’ודו בעתיד?

”שמח על הקריירה שעשיתי כמאמן. מאוד רציתי להגיע ללוס אנג’לס, רציתי מעבר להישגים שעשיתי לזכות במדליית זהב וניסיתי לעשות את זה בכל אולימפיאדה. מקווה שמישהו אחר יעשה את זה במקומי”.

איך ייגמר העימות בינך לבין פונטי?

”אין לי עימות עם אף אחד. כרגע אני עסוק בלנסות למצוא לעצמי את הדרך לעמוד על הרגליים. קרו דברים שלא היו צריכים לקרות, אבל אני בוחר להסתכל על הטוב ומאמין שהכל יהיה בסדר”.